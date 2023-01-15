Первый тренер Дзюбы: «Артем говорил, что были варианты в Италии. Не ожидаю увидеть его в «Торпедо»
Первый тренер нападающего Артема Дзюбы высказался о будущем игрока.
«Как мне кажется, у Артема было много вариантов для продолжения своей карьеры. Он мне говорил, что были варианты и в Турции, и в Италии. Говорил, что все будет хорошо – он же оптимист.
Если честно, я не ожидаю увидеть его в «Торпедо». У них сейчас очень тяжелая ситуация, да и проблемы с уровнем футболистов в команде. Думаю, что если Дзюба принял решение перейти, то дурака валять точно не будет.
Посмотрим, насколько долгим будет его пребывание в «Торпедо». Возможно, это будет кратковременное сотрудничество. Буду держать за него кулачки! Желаю Артему удачи и успехов», – сказал Александр Шупляков.
Торпедо.
Это вариант.Он поможет.Чем может.Что то сделает.Поднимет настроение.Люди будут ходить на Торпедо.На несколько человек поднимется посещаемость, и Торпедо обойдет хоккейные Крылья Советов.
Наш дорогой Мимино, наш Вахтанг Кикабидзе умер.
Земля пухом.