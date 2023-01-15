Первый тренер Дзюбы: «Артем говорил, что были варианты в Италии. Не ожидаю увидеть его в «Торпедо»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Торпедо Футбол

Первый тренер нападающего Артема Дзюбы высказался о будущем игрока.

«Как мне кажется, у Артема было много вариантов для продолжения своей карьеры. Он мне говорил, что были варианты и в Турции, и в Италии. Говорил, что все будет хорошо – он же оптимист.

Если честно, я не ожидаю увидеть его в «Торпедо». У них сейчас очень тяжелая ситуация, да и проблемы с уровнем футболистов в команде. Думаю, что если Дзюба принял решение перейти, то дурака валять точно не будет.

Посмотрим, насколько долгим будет его пребывание в «Торпедо». Возможно, это будет кратковременное сотрудничество. Буду держать за него кулачки! Желаю Артему удачи и успехов», – сказал Александр Шупляков. 

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13 комментариев

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romanisti89
Мне как болельщику Торпедо не понятны такие речи. Окей, проблемы с уровнем футболистов, а как их решать? Приглашать более статных игроков, таких как Дзюба (конечно боже упаси, но куда лучше нынешних). Чья вина, что прошлое руководство под РПЛ набирало состав под середняка ФНЛ? Там был спец по убиванию клубов Маслов, который загубил Амкар, Нижний Новгород прошлой формации и Крылья Советов
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А.Э.РАСИМ
Дзюбе в Серии В еще смог бы, в командах с 6 по 16 места.

Торпедо.
Это вариант.Он поможет.Чем может.Что то сделает.Поднимет настроение.Люди будут ходить на Торпедо.На несколько человек поднимется посещаемость, и Торпедо обойдет хоккейные Крылья Советов.
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Арсений Элин
Никто не ожидал,но всё к этому шло. Чсв у артема улетело и он потерял связь с реальностью а когда в себя пришёл уже оказался ненужным!
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Niko [Ars]
Ответ Vlad Emelin
Возможно, речь шла про Тольяттинскую Ладу
Или про Пермскую Парму
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Vlad Emelin
Ответ Smith09
В серии Д?
Возможно, речь шла про Тольяттинскую Ладу
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Spaten
Может агент говорил им всем «Толедо»?
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А.Э.РАСИМ
Не к месту.

Наш дорогой Мимино, наш Вахтанг Кикабидзе умер.
Земля пухом.
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Дядя ТУРА
Да что-то с Ювентусом не сошлись по зарплате, в Милан отказался из-за Жиру
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Пако
"Сказки об Италии" (с)
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Minuvert
Ответ Smith09
В серии Д?
Боллбоем
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Тиджани Бабангида
Так-же хотелось-бы видеть Дзюбу в более перспективном клубе. «Торпедо» сейчас почти как Саудовская Аравия только практически без денег
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Sevuska
Когда то и Кристал Палас претендовал на Дзюбинью.
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Smith09
В серии Д?
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