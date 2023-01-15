Геркус о Дзюбе в «Торпедо»: «Соглашение с ним не подписано на сегодняшний день. Но ничего нельзя исключать»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Торпедо Илья Геркус Спорт-Экспресс Футбол

Президент «Торпедо» Илья Геркус опроверг, что Артем Дзюба едет на сборы с клубом.

«Футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. На сегодняшний день у нас соглашения с Артемом не подписано. Но трансферное окно длинное, ничего нельзя исключать в будущем», – сказал Геркус.

Вчера появилась информация о том, что 34-летний нападающий едет с «Торпедо» на сборы в Турцию.

Экс-футболист сборной России находится в статусе свободного агента с ноября. Ранее он выступал в Турции за «Адана Демирспор».

Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Саша Котляров
Ответ f0rmoceft
Бедный Артемка, никому не нужен)
Ну да
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Lindeman
Ответ f0rmoceft
Бедный Артемка, никому не нужен)
Прям как КР. Вот только КР хоть в Аравию за большим чеком поехал, а Дзюба в какой нибудь Узбекистан отправится
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Dmitriy P
Интересно, после подписания они по рукам с ним ударят?
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-1
-1
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Spaten
Ответ Dinamik1
Наверно дзюба просит новый "Москвич"а они ему не дают.
Они ему могут предложить только ЗИЛ Бычок)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
Наверно дзюба просит новый "Москвич"а они ему не дают.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f0rmoceft
Бедный Артемка, никому не нужен)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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