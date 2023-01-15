Геркус о Дзюбе в «Торпедо»: «Соглашение с ним не подписано на сегодняшний день. Но ничего нельзя исключать»
Президент «Торпедо» Илья Геркус опроверг, что Артем Дзюба едет на сборы с клубом.
«Футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. На сегодняшний день у нас соглашения с Артемом не подписано. Но трансферное окно длинное, ничего нельзя исключать в будущем», – сказал Геркус.
Вчера появилась информация о том, что 34-летний нападающий едет с «Торпедо» на сборы в Турцию.
Экс-футболист сборной России находится в статусе свободного агента с ноября. Ранее он выступал в Турции за «Адана Демирспор».
Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.
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