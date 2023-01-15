«Торпедо»: «Решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Футбол

И. о. председателя совета директоров «Торпедо» оценил вероятность подписания Артема Дзюбы.

Сообщалось, что 34-летний форвард отправляется на сбор черно-белых в Турции.

«Селекционная служба работает, идет непростой процесс. Мы понимаем те проблемные точки, которые у нас есть. Их обозначает главный тренер — в этом вопросе у нас полное взаимопонимание.

В «Торпедо» есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и фамилия Дзюбы. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем», — сказал Анатолий Ходоровский.

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3 комментария

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Геннадий Тимченко
Ответ Дядя Вадя
Да для Торпедо дзюба - это просто подарок.. Посмотрите на их состав? Это же вообще ######! Они даже ноунеймов латиносов или африканцев найти не могут.. Лебеденко, Рязанцев.. Сейчас наверно выбирают между дзюбой и Павлюченко
Пусть тогда подписывают "грозу судей" Широкова🤣
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Вадя
Да для Торпедо дзюба - это просто подарок.. Посмотрите на их состав? Это же вообще ######! Они даже ноунеймов латиносов или африканцев найти не могут.. Лебеденко, Рязанцев.. Сейчас наверно выбирают между дзюбой и Павлюченко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zlatan Ibra
В цветах Торпедо нет голубого?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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