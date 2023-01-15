«Торпедо»: «Решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было»
И. о. председателя совета директоров «Торпедо» оценил вероятность подписания Артема Дзюбы.
Сообщалось, что 34-летний форвард отправляется на сбор черно-белых в Турции.
«Селекционная служба работает, идет непростой процесс. Мы понимаем те проблемные точки, которые у нас есть. Их обозначает главный тренер — в этом вопросе у нас полное взаимопонимание.
В «Торпедо» есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и фамилия Дзюбы. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем», — сказал Анатолий Ходоровский.
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