«Торпедо»: «Решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было»

И. о. председателя совета директоров «Торпедо» оценил вероятность подписания .

Сообщалось, что 34-летний форвард отправляется на сбор черно-белых в Турции.

«Селекционная служба работает, идет непростой процесс. Мы понимаем те проблемные точки, которые у нас есть. Их обозначает главный тренер — в этом вопросе у нас полное взаимопонимание.

В « » есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и фамилия Дзюбы. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем», — сказал Анатолий Ходоровский.