Адольфо Гайч: «Зенит» не удивляет ЦСКА, рано отдавать чемпионство. С ними реально бороться»

не считает «Зенит» безоговорочным фаворитом Мир .

– Что пошло не так в концовке первой части сезона у ? Это проблемы с «физикой»?

– Возможно, действительно чуть накопилась усталость от большого количества матчей, которые шли друг за другом. Мы хорошо играли, но порой не могли созданное преимущество превратить в забитые мячи, в результат.

Отсутствие побед в таких матчах вполне могло сказаться потом. Но, думаю, это просто стадия развития команды. Вторая часть чемпионата, уверен, будет намного лучше.

– Выдели главные качества Федотова.

– У него есть своя методика, линия поведения – как нужно работать.

Он очень сосредоточен на своей идее. Понимает, что если мы будем хорошо работать в этом направлении, то без сомнения добьемся успеха. Плюс он достаточно уравновешен и спокоен.

– «Зенит» в этом сезоне – это другой уровень? Космос?

– «Зенит» нас не удивляет. Прекрасно знаем, на что они способны. Они доминирует в России длительное время. Но, конечно, с ними реально бороться. Когда мы играли у них в гостях, выглядели очень достойно. В концовке «Зенит» вырвал победу, но и у нас был хороший момент.

Во второй части чемпионата мы играем против них уже дома. Подойдем во всеоружии – и вполне можем их победить.

Рано отдавать чемпионство – впереди еще целый круг. Это футбол, где все может произойти каждую минуту. Думая, что они уже чемпионы, ты совершаешь большую ошибку, – сказал нападающий ЦСКА.