Федотов о 2:1 с «Сочи»: «ЦСКА проявил характер после серии, которую рука не поднимется назвать неудачной – там была слабая реализация»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с (2:1).

– Всех с победой, особенно наших преданных болельщиков. Команда сегодня проявила характер и одержала важную победу. Особенно после той серии, которую рука не поднимется назвать неудачной. Там была слабая реализация, и это наложило отпечаток в виде нервозности в определенных играх. Поэтому случился определенный недобор очков в чемпионате.

«Сочи» дома всегда грозная сила, поэтому было непросто. Получилось динамичное начало, логично забили гол. Создали несколько предпосылок, чтобы увеличить отрыв.

В первом тайме не позволили создать у своих ворот, кроме этого углового, ни одного шанса. Но усталость и потеря концентрации привели к голу «в раздевалку». Такой мяч обычно накладывает на команду свой отпечаток, хотя турнирные задачи уже были решены. От этого отталкивались и старались получить от футбола как можно больше удовольствия.

Но «Сочи» добавил, у нас было мало возможностей выхода со своей половины поля. Мы не пользовались пространством, которое появлялось после массированных атак соперника. Тем не менее, оказывая давление, соорудили забитый мяч. Имели возможности острее контратаковать, но чего-то не хватало в завершающей фазе.

– Почему Гайч и Ушаков так и не появились на поле?

– Егору надо набираться опыта. У него все впереди, он никуда не пропал и находится в тренировочной деятельности. Оттолкнулись от опыта, планировали Ушаковым усилить игру, но сам матч потребовал другие изменения. А Адольфо болел перед матчем, была ротавирусная инфекция. Поэтому на замену выходили готовые игроки. После таких заболеваний есть риск получения травм.

– Можно сказать, что элемент удачи немного помог команде? Для вас «Фишт» – удачный стадион?

– На протяжении заключительного отрезка этого года можно было говорить по-другому. Я о тех шансах, которые у нас возникали, но мы не реализовали: и с «Оренбургом», и с «Динамо», и со «Спартаком».

Удача в футболе – тоже слагаемое успеха, ее нужно заслужить и заработать своим трудом. Игра и комбинация – это здорово, но основная задача в том, чтобы мяч пересек линию ворот. Автогол «Сочи» мы заслужили своим давлением, которое оказывали на соперника.

– Все чаще видим Мойзеса на позиции центрального защитника.

– Так получается. Первый опыт случился в Оренбурге, когда появилась жизненно важная необходимость. Не было левого центрального защитника. С «Динамо» к нему было меньше всего вопросов: и верх достаточно уверенно держал, показывал отличные скоростные качества, игру один в один. Но еще нужно доработать качественные включения и развитие атаки. Играя на этой позиции, он выглядит уверенно, и сегодня к нему не было претензий, – отметил Федотов.