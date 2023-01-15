Бускетс о финале Суперкубка с «Реалом»: «Барса» хочет взять трофей. Он стал бы толчком для следующих побед – клуб их заслуживает»

Капитан «Барселоны» высказался о финале Суперкубка Испании против «Реала».

«Думаю, эта игра будет отличаться от полуфинальной. Зная «Реал», мы должны быть готовы к тому, что они не пойдут вперед. Нужно будет действовать настойчиво.

Было бы здорово обыграть «Реал», но мы должны думать о себе. В клубе произошли большие перемены – пришли новый тренер, новые игроки... Мы хотим взять трофей, чтобы набраться опыта, а затем продолжить побеждать.

Мы выходим из периода без трофеев. В клубе случились большие изменения, и победа стала бы толчком вперед, добавила бы мотивации для следующих побед, которых «Барселона» заслуживает», – сказал Бускетс.

Финал Суперкубка Испании, в котором встретятся « » и « », состоится сегодня, 15 января, и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.