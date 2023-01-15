Бускетс о финале Суперкубка с «Реалом»: «Барса» хочет взять трофей. Он стал бы толчком для следующих побед – клуб их заслуживает»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Серджи Бускетс Футбол

Капитан «Барселоны» Серджи Бускетс высказался о финале Суперкубка Испании против «Реала».

«Думаю, эта игра будет отличаться от полуфинальной. Зная «Реал», мы должны быть готовы к тому, что они не пойдут вперед. Нужно будет действовать настойчиво.

Было бы здорово обыграть «Реал», но мы должны думать о себе. В клубе произошли большие перемены – пришли новый тренер, новые игроки... Мы хотим взять трофей, чтобы набраться опыта, а затем продолжить побеждать.

Мы выходим из периода без трофеев. В клубе случились большие изменения, и победа стала бы толчком вперед, добавила бы мотивации для следующих побед, которых «Барселона» заслуживает», – сказал Бускетс.

Финал Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Барселона», состоится сегодня, 15 января, и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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12 комментариев

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Muhammad Juraev
Что-то много высокомерных слов и насмешек со стороны фанатов сливочных, будто они уже выиграли кубок...
Как бы не пожалеть об этом)
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Berekella 999
Ответ Master Slova
Нет Буся, клуб их не заслуживает
Детский лепет если серьёзно.
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+2
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corazón blanco
Ответ Азамат Кабертай
Тут надо уточнить, что кризис "планируемый". Пинтус, тренер по физподготовке сознательно планирует спад формы в декабре-январе. Для того, чтобы в решающей части сезона - весной - быть в самых лучших кондициях. Невозможно весь сезон отыграть без спадов , особенно когда коллектив не шибко молодой. Это очень правильный и разумный спад, по моему мнению. И драматизировать ситуацию пока не нужно. Нужно смотреть что будет весной.
А мне кажется, что в этот раз кризис не запланированный. Потому что был Мундиаль и почти два месяца простоя без футбола( только скомканная предсезонка без половины игроков основного состава). То, что Мадрид всегда тяжело проводит январь и часть февраля ни для кого не секрет. Но буду рад ошибиться и по окончанию сезона снова восхищаться "теневым" героем Мадрида - Антонио Пинтусом.
+2
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Zorro
Что не так сказал Бускетс?Все по делу.
+8
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+4
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Комнатный олень
Кто в нападении выйдет? Анри или Рауль?
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Азамат Кабертай
Ответ corazón blanco
Я думаю, что обеим командам нужна победа в этом матче и трофей. Барселоне, как и говорит Серджи, для того, чтобы почувствовать вкус побед и встать на победные рельсы, а Мадриду для того, чтобы выйти из кризиса в который попала команда после Мундиаля.
Тут надо уточнить, что кризис "планируемый". Пинтус, тренер по физподготовке сознательно планирует спад формы в декабре-январе. Для того, чтобы в решающей части сезона - весной - быть в самых лучших кондициях.
Невозможно весь сезон отыграть без спадов , особенно когда коллектив не шибко молодой.
Это очень правильный и разумный спад, по моему мнению. И драматизировать ситуацию пока не нужно. Нужно смотреть что будет весной.
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Кино Музыка
Пока в центре не появится игрока с острым пасом, большого прогресса не будет. Хоть Дембеле туда переводи.
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-2
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Goofts
Бускетс тогда тащи сегодня
+3
-1
+2
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Wiley Fox
Бчк нужен толчок, так и запишем
0
-5
-5
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corazón blanco
Я думаю, что обеим командам нужна победа в этом матче и трофей. Барселоне, как и говорит Серджи, для того, чтобы почувствовать вкус побед и встать на победные рельсы, а Мадриду для того, чтобы выйти из кризиса в который попала команда после Мундиаля.
+13
-5
+8
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Назар Игорь
Барса хочет взять трофей, а Реал что, не хочет? Хотеть мало, трофей надо выиграть.
+6
-4
+2
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Master Slova
Нет Буся, клуб их не заслуживает
+17
-16
+1
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