Хави: «Этап Моуринью в класико не создал хорошего имиджа ни «Реалу», ни «Барсе». Анчелотти – джентльмен, я им восхищаюсь»
Хави считает, что работа Жозе Моуринью повредила имиджу «Реала» и «Барселоны».
«Этап Моуринью в класико ни для кого не был положительным, не создал хорошего имиджа ни одной из двух команд. Нужно проявлять благородство.
У меня хорошие отношения с Анчелотти, мы много раз встречались. Я даже вручил ему награду, когда был послом академии Aspire в Катаре. Он кажется мне неординарным человеком и джентльменом от мира футбола.
Нужно придерживаться линии поведения и не забывать, что война [между нами] – только в спорте. Я восхищаюсь тренером и несколькими игроками «Реала», и мне не нужно этого скрывать», – сказал главный тренер «Барселоны».
Матч «Реал» – «Барселона» за Суперкубок Испании состоится 15 января в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Просто он считает, что стало много "околофутбола", но ведь это и притянуло столько зрителей Ла Лиге и Реалу/Барсе в частности. Я не знаю, где посмотреть график, но уверен, что до прихода Моуриньо Класико имел определенную популярность, но примерно как и сейчас. А в 2011-12 эти матчи ждали едва ли не как финал ЛЧ или ЧМ - их смотрели все.