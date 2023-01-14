Хави: «Этап Моуринью в класико не создал хорошего имиджа ни «Реалу», ни «Барсе». Анчелотти – джентльмен, я им восхищаюсь»

считает, что работа повредила имиджу « » и «Барселоны».

«Этап Моуринью в класико ни для кого не был положительным, не создал хорошего имиджа ни одной из двух команд. Нужно проявлять благородство.

У меня хорошие отношения с , мы много раз встречались. Я даже вручил ему награду, когда был послом академии Aspire в Катаре. Он кажется мне неординарным человеком и джентльменом от мира футбола.

Нужно придерживаться линии поведения и не забывать, что война [между нами] – только в спорте. Я восхищаюсь тренером и несколькими игроками «Реала», и мне не нужно этого скрывать», – сказал главный тренер «Барселоны».

Матч «Реал» – «Барселона» за Суперкубок Испании состоится 15 января в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени.