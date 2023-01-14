Хави: «Этап Моуринью в класико не создал хорошего имиджа ни «Реалу», ни «Барсе». Анчелотти – джентльмен, я им восхищаюсь»

Теги Карло Анчелотти Жозе Моуринью Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Класико Футбол

Хави считает, что работа Жозе Моуринью повредила имиджу «Реала» и «Барселоны». 

«Этап Моуринью в класико ни для кого не был положительным, не создал хорошего имиджа ни одной из двух команд. Нужно проявлять благородство.

У меня хорошие отношения с Анчелотти, мы много раз встречались. Я даже вручил ему награду, когда был послом академии Aspire в Катаре. Он кажется мне неординарным человеком и джентльменом от мира футбола.

Нужно придерживаться линии поведения и не забывать, что война [между нами] – только в спорте. Я восхищаюсь тренером и несколькими игроками «Реала», и мне не нужно этого скрывать», – сказал главный тренер «Барселоны».

Матч «Реал» – «Барселона» за Суперкубок Испании состоится 15 января в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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62 комментария

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Alexander Baskakov
Ответ Sevuska
Интересно, а почему Хави работу Зидана не вспоминает !? 3 кубка ЛЧ подряд для « Реала « - такого ещё не было в истории имиджа Барсы😊
Да и умолчал бы как он их выиграл ,или тебе матч с Баварией напомнить ?
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Alexander Baskakov
Ответ Sevuska
Интересно, а почему Хави работу Зидана не вспоминает !? 3 кубка ЛЧ подряд для « Реала « - такого ещё не было в истории имиджа Барсы😊
А почему он должен вспоминать? Ты прочитай публикацию и все ТЕБЕ станет ясно ( я надеюсь)
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Alexander Baskakov
Ответ Ваня Колобов
Что этот физрук себе позволяет?
Если ты учишься в школе ,то не путай школу с футболом
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UnforgivenX2
Ответ mishakmv96
Матчи Реала Моура с Барселоной были лучшими в истории класико. Накал страстей был на невероятном уровне.
Грязь, грязь, и ещё раз грязь. Рылом такое хлебать тока. Анчелотти делал тему
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Rosberg005
Эпоха моура в Реале с одной стороны заложила костяк на будущее, а с другой стороны испанский стыд за ту грязь, которая была от него в каждом классико и регулярные унижения
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Alexander Baskakov
Ответ Ваня Колобов
Что этот физрук себе позволяет?
И ты туда же ? Сколько тебе лет юноша ?
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Gulom Azizkhujaev
Ответ mishakmv96
Матчи Реала Моура с Барселоной были лучшими в истории класико. Накал страстей был на невероятном уровне.
5:0 конечно шоу!
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David Aprasidze
Ответ as009595@icloud.com
Ага получал 0-5 и 2-6, больше болею за Реал, но у Моуриньо не получилось взять лч с Реалом, имея лучший состав в мире
Моур прервал доминирование Барселоны и собрал костяк который брал ЛЧ все последующие годы, когда ослабли конкуренты. Ни Карло, ни Зидан не имели в соперниках топовую Баварию Хайнкесса или Барсу Пепа.
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Anton Kortenko
унылое овно ваши "джентельменские" Классико. с Моуром это был главный матч года.
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Эльдар Сулейманов
Я до мозга костей фанат Реала как начал смотреть и понимать что такое футбол. Но я очень хорошо и с уважением отношусь к клубу Барселона,я всегда буду помнить Барселону при Гвардиоле это был космос какие пасы и комбинации, ты смотрел футбол и видел пространство куда нужно отдать пас, смотрел туда глазами и футболисты Барселоны всегда отдавали туда мяч это было фантастика наблюдать за игрой той Барселоны. Лучшая игра скорее всего которую я видел показывала барса в то время, ни кто больше ни чего подобного не показал. Когда уходил Гвардиола я был в недоумении как так мне казалось этот союз на долго и Испанский футбол долго будет на высоте. А то что болельщики в Испании не любят друг друга и поносят мне нет ни какого дела до этого, я смотрю футбол и закулисье мне не интересно, мне интереснее чем процесс. Удачи Барселоне всегда во всем это несомненно топ клуб. Реал в Европе немного впереди кто бы что не говорил, но по спортивной, экономической части это равные топ клубы. По титулам где то впереди Реал где то Барселона. Это два лучших клуба
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ak83
Ответ Яхай-Бле
Потомучто Зидан выиграл почти столько же сколько бошьшечемклуб. Там про это не выгодно вспоминать, это их худший кошмар)) ведь они плели всему миру про лучшую команду эпохи во главе с лучшим игроком в истории, собирали всякие дрим тимы и тд. Отставали там по ЛЧ на 5 титулов всего, а в итоге теперь на 9 отстают)
И самое смешное что до сих пор весь мир помнит Барсу Пепа и ни кто не вспоминает Реал Зидана
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as009595@icloud.com
Ответ Никита Самарин
Моуринью делал шоу 🔥🔥🔥
Ага получал 0-5 и 2-6, больше болею за Реал, но у Моуриньо не получилось взять лч с Реалом, имея лучший состав в мире
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Artur Artur
Хави такой душнила аж противно. Как игроком я восхищался им, теперь же как тренер вызывает отвращение своими комментариями
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rachidibrahimov
Скажи это Лапорте и Пике, которые раз за разом бросают колкости в адрес Мадрида. Посыл правильный, но от Хави как-то лицемерно звучить. Между Реалом и Барсой всегда были драки, конфликты и ненависть. За долго до Моура, который из этого сделал шоу.
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DenizKios
Маур заставил вспомнить Реал, что он Реал
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Olegus7
Не понимаю тех кто говорит, что было весело. Мне нравится в футболе игра, а не выяснение отношений и прочая околофутбольной хрень.
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Эльдар Сулейманов
Нравится мне адекватный Хави❤️
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FantasticFede
То противостояние вызывало интерес у всего мира.
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pufkt38
Ответ ColonelKurtz
Не прав Хави. Именно благодаря харизме Моуриньо Эль Классико стало противостоянием мирового масштаба. Да и к тому же тот Реал, несмотря на все дальнейшие кубки Лч - сильнейший реал 21 века, ИМХО.
Что значит не прав? Хави говорит со своей колокольни. Им потом было очень не просто всем играть за сборную. Об этом уже сто раз все говорили: Хави, Пике, Касильяс, Рамос и тд
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titov-and-trubach
Хави глупости говорит. С точки зрения бизнеса и пр. приход Моура в Реал дал такой мощный подъем Ла Лиге и Класико, какого больше не было. Даже приход Роналду в 2009 за 100 млн ничего сам по себе не принес, пока Роналду при Жозе не начал забивать по 40 голов за сезон, а сам Реал 100 в одном только чемпионате.

Просто он считает, что стало много "околофутбола", но ведь это и притянуло столько зрителей Ла Лиге и Реалу/Барсе в частности. Я не знаю, где посмотреть график, но уверен, что до прихода Моуриньо Класико имел определенную популярность, но примерно как и сейчас. А в 2011-12 эти матчи ждали едва ли не как финал ЛЧ или ЧМ - их смотрели все.
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Max Felen
Ответ GuruFutbola
Зато Аргентину считают мерзкой командой, двойные стандарты глоров мчк - это их часть
А ты мерзкий юзер спортса
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Арман Бижанов
С Моуриньо, мне кажется значимость эль класико вышло на свой максимальный пик в мировом футболе. Те матчи просто были лучшим событием в календарном году!
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Stannis_Baratheon
Ответ otchim kaloeda
Что у тебя в голове? Это ХАВИ скорее обижал Моура в то время
Накажи своего пасынка))
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ASH11
Ответ ColonelKurtz
Не прав Хави. Именно благодаря харизме Моуриньо Эль Классико стало противостоянием мирового масштаба. Да и к тому же тот Реал, несмотря на все дальнейшие кубки Лч - сильнейший реал 21 века, ИМХО.
При Зидане, очевидно, был сильнее. По крайне мере, команда была матерее.
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pokazun
Ответ pokazun
Набежали барсолюбители...
А все таки они забавные. Как и те кто из секты, только лучше. Наверное.
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