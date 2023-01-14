Хави планирует на матч с «Реалом» схему 4-4-2. Араухо будет играть против Винисиуса, Гави или Педри выйдут слева в полузащите

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Хави внесет изменения в свою тактику перед финалом Суперкубка Испании. 

В этом матче «Барселона» встретится с «Реалом». По информации As, тренер каталонцев планирует вместо привычной схемы 4-3-3 использовать 4-4-2, при этом позицию левого ложного вингера займет Гави или Педри.

Таким образом, Хави хочет повторить расстановку победного матча против «Атлетико» 8 января (1:0). 

Считается, что схема с четырьмя полузащитниками позволит «Барсе» лучше контролировать мяч и снизит риск быстрых переходов соперника из обороны в атаку при потере мяча. 

На правый фланг обороны Хави хочет выпустить Рональда Араухо, чтобы тот противостоял Винисиусу Жуниору. В центре защиты сыграют Жюль Кунде и Андреас Кристенсен, а слева, скорее всего, Жорди Альба, хотя участие Алекса Бальде тоже не исключено. 

Ожидается, что Серджи Бускетс, начинавший матч с «Бетисом» на скамейке запасных, выйдет на матч с «Реалом» в стартовом составе. На правом фланге полузащиты должен сыграть Усман Дембеле

Ансу Фати тоже должен выйти на этот матч, хотя Хави видит его запасным. Вероятно, 20-летний игрок выйдет во втором тайме. 

Матч «Реал» – «Барселона» состоится 15 января в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

 

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26 комментариев

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Emin Aliev
Ответ Муслим Атангулов
Даже старый Бускетс подойдёт Барсе лучше чем другой опорник
Де Йонг играет сейчас намного лучше
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argentinakomandamraz
Ответ Zorro
Скорее всего Барселона победит
Скорее всего нет 😂
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argentinakomandamraz
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Последние 4 буквы твоего ника - ты и есть.
Скажи честно, совещался с классом перед шуткой или сам принял такое мужественнейшее решение?
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ GuruFutbola
Правильно Хави думает, бус франко будет снова шакалить потерю мяча весь матч для контраатаки
И нырять, нырять, нырять. Щас уже смотрю те кто не нырял ныряют. Пенка - наше все, говорит Мадрид
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Белые штаны Хави
Повторим схему с Атлетико, где Атлетико весь матч возило Барсу
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ argentinakomandamraz
Хави просто отдайся плз, как ты это сделаешь не имеет значения ; спасибо малыш
Последние 4 буквы твоего ника - ты и есть.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Муслим Атангулов
Даже старый Бускетс подойдёт Барсе лучше чем другой опорник
Старый Буси поле не испортит, но и глубоко не вспашет. Френки поможет на подхвате
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Лёша Кадников
План больше похож на капитуляцию😏
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ house994
А когда он быстро бежал? Он силен в видении поля, чтении игры, контроле темпа, выборе позиции, но никак не скоростью
Отбор тоже его сильная сторона
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Zorro
Скорее всего Барселона победит
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Муслим Атангулов
Ответ Emin Aliev
Главное выпустить Бускетса, чтобы он пару раз обрезал и его пару раз прессанули и он потерял мяч. Уважаю легенду и он реально лучший опорник, но это в прошлом, сейчас он привозила, да и пассовать нормально тоже перестал
Даже старый Бускетс подойдёт Барсе лучше чем другой опорник
+3
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Муслим Атангулов
Я так понимаю , Хави вам позвонил и сам сказал?
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Muhammet Jumadurdyyew
Хорошая будет игра👍
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JackIon
Ответ house994
А когда он быстро бежал? Он силен в видении поля, чтении игры, контроле темпа, выборе позиции, но никак не скоростью
Да, силён, но против топовых соперников чаще всего уже не тянет, увы
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Emin Aliev
Главное выпустить Бускетса, чтобы он пару раз обрезал и его пару раз прессанули и он потерял мяч.

Уважаю легенду и он реально лучший опорник, но это в прошлом, сейчас он привозила, да и пассовать нормально тоже перестал
+2
-6
-4
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Александр Елисеев
Ответ house994
А когда он быстро бежал? Он силен в видении поля, чтении игры, контроле темпа, выборе позиции, но никак не скоростью
Когда моложе был. В остальном согласен, все при нем есть и остается, однако, мы уже не раз видели по предыдущему сезону, когда из-за скоростей он не успевал занять позицию или перехватить мяч.
0
-1
-1
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house994
Ответ Александр Елисеев
Может не надо Бускетса выпускать? Ну слишком стар он, не может уже быстро бежать.
А когда он быстро бежал?
Он силен в видении поля, чтении игры, контроле темпа, выборе позиции, но никак не скоростью
+14
-1
+13
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XavIniesta2008-2015
У этого журналиста очень интересная интепритация схемы Барселоны. Даже если выпустить номинально 4 полузащитников,как с Атлетико, это всё равно не будет схема 4-4-2
+1
0
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Дядя ТУРА
Ответ Александр Елисеев
Может не надо Бускетса выпускать? Ну слишком стар он, не может уже быстро бежать.
Возможно Хави надеется на ватокат постоянный
0
-3
-3
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Так работает же
По последним матчам нет
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-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Правильно Хави думает, бус франко будет снова шакалить потерю мяча весь матч для контраатаки
Так работает же
+1
-2
-1
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argentinakomandamraz
Хави просто отдайся плз, как ты это сделаешь не имеет значения ; спасибо малыш
+1
-4
-3
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GuruFutbola
Правильно Хави думает, бус франко будет снова шакалить потерю мяча весь матч для контраатаки
+1
-5
-4
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ GuruFutbola
Араухо: «ну что сынок, вот мы и встретились снова» ;)
Удачи Барселоне.
+3
-2
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Александр Елисеев
Может не надо Бускетса выпускать? Ну слишком стар он, не может уже быстро бежать.
+1
0
+1
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