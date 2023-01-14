Хави планирует на матч с «Реалом» схему 4-4-2. Араухо будет играть против Винисиуса, Гави или Педри выйдут слева в полузащите

внесет изменения в свою тактику перед финалом Суперкубка Испании.

В этом матче «Барселона» встретится с «Реалом». По информации As, тренер каталонцев планирует вместо привычной схемы 4-3-3 использовать 4-4-2, при этом позицию левого ложного вингера займет Гави или Педри.

Таким образом, Хави хочет повторить расстановку победного матча против «Атлетико» 8 января (1:0).

Считается, что схема с четырьмя полузащитниками позволит «Барсе» лучше контролировать мяч и снизит риск быстрых переходов соперника из обороны в атаку при потере мяча.

На правый фланг обороны Хави хочет выпустить Рональда Араухо, чтобы тот противостоял . В центре защиты сыграют Жюль Кунде и Андреас Кристенсен, а слева, скорее всего, Жорди Альба, хотя участие Алекса Бальде тоже не исключено.

Ожидается, что Серджи Бускетс, начинавший матч с «Бетисом» на скамейке запасных, выйдет на матч с «Реалом» в стартовом составе. На правом фланге полузащиты должен сыграть .

Ансу Фати тоже должен выйти на этот матч, хотя Хави видит его запасным. Вероятно, 20-летний игрок выйдет во втором тайме.

Матч « » – « » состоится 15 января в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени.