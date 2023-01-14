Карло Анчелотти: «Игроки «Реала» побеждают с 2013-го, но еще не пресытились. Здесь невозможно думать, что ты достиг всего»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о финале Суперкубка Испании против «Барселоны».

«Неправда, что игроки «Реала» пресытились [победами]. Речь о футболистах, которые начали побеждать в 2013-м. Они все еще не пресытились – с ними никогда этого не случится. Они очень сильны психологически. В «Реале» много требований. Здесь невозможно думать, что ты достиг всего.

Мне понравилось состояние поля. На нем можно хорошо играть. У нас уже было достаточно проблем. Я не знаю, можно ли победить «Барселону» за счет интенсивности. Для победы нужно провести совершенный матч. Да, совершенный. Интенсивность – это не ключ [к победе].

Сильнее всего меня беспокоит оборона. Против «Валенсии» мы сыграли лучше, но гол... Надеюсь, такого больше не случится», – сказал Анчелотти.

Матч за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 15 января, в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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17 комментариев

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Zorro
Реал играет в убогий футбол.
+4
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Philadelphia51
Ответ ts_vlad
Ну, справедливости ради, последнюю ЛЧ выиграло много игроков, никогда не видевших титула до этого. В старте это Менди, Вальверде, Вини, Милитао, Куртуа. Алаба не брал ЛЧ конкретно с Мадридом. Родриго с Камой, сыгравшие важнейшую роль со скамейки. Ну а супер ветераны Кроос, Модрич, Казе, Бензема и Карвахаль успели соскучиться по этому титулу за 3 года)
Когда уже есть такой костяк из 5-7 игроков , топовых ветеранов , команду гораздо проще строить отталкиваясь от этого костяка . Потом потихоньку уже тренер должен добавлять винтики в лице молодых игроков , так и должна проходить здоровая смена поколений
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GuruFutbola
Ответ Temp LC
Просто над Чави насмехаются за его нытьë
Чет ты попутал
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Slavick Nemkovsky
Ответ GuruFutbola
Интервью карлухи набирает в 10 раз меньше комментов, чем Хави Никому не интересны слова старого маразматика
Потому что он ноет меньше в 10 раз чем Шавуха )
0
-1
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Посмотрим, Барсе нужны трофеи, хотя бы такие. А дальше делать упор на ЛЛ, ибо с нынешним МЮ кажись не светит 1/8
+1
-5
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Sevuska
Успеха Карло и Реалу 👍
Барка будет повержена 💪
+2
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f0rmoceft
Ответ Tazemyrat Kemalow
Барса на классе выиграет у ригалду 😂
Хахаха, очень смешно🤦‍♂️
Ригалду… иди в куклы играй ребенок)
+2
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Temp LC
Ответ GuruFutbola
Интервью карлухи набирает в 10 раз меньше комментов, чем Хави Никому не интересны слова старого маразматика
Просто над Чави насмехаются за его нытьë
+2
-1
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ts_vlad
Ну, справедливости ради, последнюю ЛЧ выиграло много игроков, никогда не видевших титула до этого. В старте это Менди, Вальверде, Вини, Милитао, Куртуа. Алаба не брал ЛЧ конкретно с Мадридом. Родриго с Камой, сыгравшие важнейшую роль со скамейки. Ну а супер ветераны Кроос, Модрич, Казе, Бензема и Карвахаль успели соскучиться по этому титулу за 3 года)
+1
0
+1
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GuruFutbola
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Матч будет сложным, но все равно удачи Реалу
Ничего сложного как всегда обычный матч год 2 -3 раза встречается др.друга знают но всервано успехов, победы 2х кратному обладетью ТРЕБЛА))
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Tazemyrat Kemalow
Барса на классе выиграет у ригалду 😂
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Матч будет сложным, но все равно удачи Реалу
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-18
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Arkadios Avgitidis
Ответ Loegaire Bell
Зато иногда кажется, что некоторые игроки Барсы пресытились. А новое поколение ещё не научилось утолять голод.
!!! Не иногда,а стабильно так кажется)
+6
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corazón blanco
С обороной у Мадрида проблемы, слишком много травм, будет очень сложный матч. Менди и Карвахаль с повреждениями, но им придётся выйти и играть с риском получения травмы. Очень не хватает в центре Тчуамени. Но надеюсь, что команда завтра отдаст все силы и выиграет первый трофей в этом сезоне!
+3
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Loegaire Bell
Зато иногда кажется, что некоторые игроки Барсы пресытились. А новое поколение ещё не научилось утолять голод.
+12
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Матч будет сложным, но все равно удачи Реалу
+9
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