Карло Анчелотти: «Игроки «Реала» побеждают с 2013-го, но еще не пресытились. Здесь невозможно думать, что ты достиг всего»

Тренер «Реала» высказался о финале Суперкубка Испании против «Барселоны».

«Неправда, что игроки «Реала» пресытились [победами]. Речь о футболистах, которые начали побеждать в 2013-м. Они все еще не пресытились – с ними никогда этого не случится. Они очень сильны психологически. В «Реале» много требований. Здесь невозможно думать, что ты достиг всего.

Мне понравилось состояние поля. На нем можно хорошо играть. У нас уже было достаточно проблем. Я не знаю, можно ли победить «Барселону» за счет интенсивности. Для победы нужно провести совершенный матч. Да, совершенный. Интенсивность – это не ключ [к победе].

Сильнее всего меня беспокоит оборона. Против «Валенсии» мы сыграли лучше, но гол... Надеюсь, такого больше не случится», – сказал Анчелотти.

Матч за между « » и «Барселоной» состоится завтра, 15 января, в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени.