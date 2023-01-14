Анчелотти о критике тренеров, когда нет трофеев: «Это наш крест, Хави знает об этом»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Карло Анчелотти высказался о критике тренеров из-за отсутствия трофеев.

«Это крест тренеров, если они не выигрывают. Хави это хорошо знает», – сказал тренер «Реала» перед матчем за Суперкубок Испании с «Барселоной».

Матч «Реал» – «Барса» состоится 15 января в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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20 комментариев

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Muhammad Juraev
Ответ rachidibrahimov
Понятие не имею, от чего ущемились фаны Барсы. Посыл Анчелотти вполне понятен и там нет никакого троллинга в сторону Хави. Если ты не выигрываешь трофеи, то тебя критикуют, не зависимо от того, справедливо это или нет.
Так фанаты Барсы ничего не говорят!
Это фанаты верблюд лиги НасрАль делают тут
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Muhammad Juraev
Ответ f0rmoceft
Уколол)
Что ты тут делаешь?!)
Твоё место в 235 лиге Арабов)
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Мохнатый55
Ответ Donald J. Trump
Что такое не брать трофеи ? Не знаю, я никогда не играл с Айтрахтом в ЛЕ- сказал Карло.
Анчелотти, кстати, с Миланом вылетал от Вердера в Кубке УЕФА.
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rachidibrahimov
Понятие не имею, от чего ущемились фаны Барсы. Посыл Анчелотти вполне понятен и там нет никакого троллинга в сторону Хави. Если ты не выигрываешь трофеи, то тебя критикуют, не зависимо от того, справедливо это или нет.
+1
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Daud Temaev
Ответ прощай Роналду
Удачи Барселоне! Понимаю главный конкурент но не вижу причин ненавидеть Мадридский клуб где играют много крутых мастеров выигравших всё. Надеюсь у Реала не будет проблем с составом в финале и пусть победит сильнейший🤝🏻 что касается дядюшки Карло то у него могли бы поучиться все тренеры а не только Хави👍🏻❤️
Вау, уважение, друг
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Barcelona&Forever
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Чёт Хави поторопился, называя Анчелотти джентльменом. Такая толстая шпилька от "доброго дедушки" и мэтра в сторону начинающего тренера, который работает второй год(даже не сезон, ибо начал с середины прошлого), если справедливо не считать Катар...что-то на уровне Моуриньо в его не самые лучшие годы(он-то на пике с Венгером и Гвардиолой цеплялся). И то, Маур хотя бы градус поднимал за счёт своего органичного трэштока и команду подстёгивал, а тут это зачем? Саудиты попросили шоу?🤓
Типичные мадридисты: лицемеры, высокомерные.
Хочешь хорошо слова в замен на добрый комментарий в сторону Анчелотти - значит много хочешь
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GuruFutbola
Ответ Donald J. Trump
Что такое не брать трофеи ? Не знаю, я никогда не играл с Айтрахтом в ЛЕ- сказал Карло.
Посмотрите на мю последние 6 лет - подытожил карлуха
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bulldozer
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Чёт Хави поторопился, называя Анчелотти джентльменом. Такая толстая шпилька от "доброго дедушки" и мэтра в сторону начинающего тренера, который работает второй год(даже не сезон, ибо начал с середины прошлого), если справедливо не считать Катар...что-то на уровне Моуриньо в его не самые лучшие годы(он-то на пике с Венгером и Гвардиолой цеплялся). И то, Маур хотя бы градус поднимал за счёт своего органичного трэштока и команду подстёгивал, а тут это зачем? Саудиты попросили шоу?🤓
Тоже этого не понял. Ведь можно было проявить уважение в ответ на уважение.

Но сливочные, как известно, уважают лишь самих себя.
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Max Felen
Ответ Zidane2019
Очень тонко
Так тонко что аж толсто
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ХавиГави_Паратрупер
Чёт Хави поторопился, называя Анчелотти джентльменом. Такая толстая шпилька от "доброго дедушки" и мэтра в сторону начинающего тренера, который работает второй год(даже не сезон, ибо начал с середины прошлого), если справедливо не считать Катар...что-то на уровне Моуриньо в его не самые лучшие годы(он-то на пике с Венгером и Гвардиолой цеплялся). И то, Маур хотя бы градус поднимал за счёт своего органичного трэштока и команду подстёгивал, а тут это зачем? Саудиты попросили шоу?🤓
+6
-6
0
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Adam Saidov
Hala Madrid !!! ❤️
+2
-1
+1
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f0rmoceft
Уколол)
+7
-4
+3
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прощай Роналду
Удачи Барселоне! Понимаю главный конкурент но не вижу причин ненавидеть Мадридский клуб где играют много крутых мастеров выигравших всё. Надеюсь у Реала не будет проблем с составом в финале и пусть победит сильнейший🤝🏻 что касается дядюшки Карло то у него могли бы поучиться все тренеры а не только Хави👍🏻❤️
+15
-4
+11
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Amalfitano
Папа Карло хотел сказать, что Хави опять об этом узнает.😆😆😆
+4
-5
-1
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Donald J. Trump
Что такое не брать трофеи ? Не знаю, я никогда не играл с Айтрахтом в ЛЕ- сказал Карло.
+4
-5
-1
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Arman FCSM
Жёстко
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Armen Aleksanyan
Ахахахаххаха
+1
-4
-3
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kontelaki
ахахахахахахахахахха
+2
-6
-4
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Мадрид наказывает!
Тонко потроллил бестрофейника)))
+6
-7
-1
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Zidane2019
Очень тонко
+27
-9
+18
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