Анчелотти о критике тренеров, когда нет трофеев: «Это наш крест, Хави знает об этом»

высказался о критике тренеров из-за отсутствия трофеев.

«Это крест тренеров, если они не выигрывают. Хави это хорошо знает», – сказал тренер «Реала» перед матчем за с «Барселоной».

Матч « » – «Барса» состоится 15 января в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени.