Анчелотти о критике тренеров, когда нет трофеев: «Это наш крест, Хави знает об этом»
Карло Анчелотти высказался о критике тренеров из-за отсутствия трофеев.
«Это крест тренеров, если они не выигрывают. Хави это хорошо знает», – сказал тренер «Реала» перед матчем за Суперкубок Испании с «Барселоной».
Матч «Реал» – «Барса» состоится 15 января в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Но сливочные, как известно, уважают лишь самих себя.