Хави о том, что Анчелотти не проиграл ни одного финала с 2010-го: «Статистика должна измениться. Это еще больше мотивирует меня»
Хави высказался о том, что команды Карло Анчелотти не проигрывали в финалах с 2010 года.
За последние 13 лет команды Анчелотти 10 раз выходили в финалы различных турниров и ни разу не проиграли.
«Статистика должна измениться. Я мотивирован и доволен тем, что мы вышли в финал. Нужно понимать, откуда мы пришли.
Мы сыграем против «Реала», это дополнительная мотивация, а то, что Анчелотти не проигрывал в финалах с 2010 года, мотивирует меня еще сильнее», – сказал тренер «Барселоны».
Успешная серия Анчелотти началась после победы в Кубке Англии с «Челси». Затем тренер возглавил «Реал», где в 2014-м выиграл Кубок Испании. Тогда же «Мадрид» не выиграл Суперкубок Испании, но это не берется в расчет, так как тогда победитель определялся в двух матчах. После этого Анчелотти выиграл в «Реале» Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Затем тренер возглавил «Баварию», с которой выиграл два финала Суперкубка Германии. После возвращения в «Реал» Анчелотти победил в финалах Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Суперкубка Европы.
Финал Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Барселона», состоится сегодня, 15 января, и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Вот и тут, что Хави должен бояться Анчелотти и его игроков. Нисколько.
- Эээ. Вы серьезно? Чеж вы раньше то молчали, нафиг нам тогда выходить на поле. Пойду пивка возьму, кинцо лучше гляну.
Где вы заметили высокомерие, в каких словах?
Всех не угодишь!