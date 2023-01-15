Хави о том, что Анчелотти не проиграл ни одного финала с 2010-го: «Статистика должна измениться. Это еще больше мотивирует меня»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави высказался о том, что команды Карло Анчелотти не проигрывали в финалах с 2010 года.

За последние 13 лет команды Анчелотти 10 раз выходили в финалы различных турниров и ни разу не проиграли.

«Статистика должна измениться. Я мотивирован и доволен тем, что мы вышли в финал. Нужно понимать, откуда мы пришли.

Мы сыграем против «Реала», это дополнительная мотивация, а то, что Анчелотти не проигрывал в финалах с 2010 года, мотивирует меня еще сильнее», – сказал тренер «Барселоны».

Успешная серия Анчелотти началась после победы в Кубке Англии с «Челси». Затем тренер возглавил «Реал», где в 2014-м выиграл Кубок Испании. Тогда же «Мадрид» не выиграл Суперкубок Испании, но это не берется в расчет, так как тогда победитель определялся в двух матчах. После этого Анчелотти выиграл в «Реале» Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Затем тренер возглавил «Баварию», с которой выиграл два финала Суперкубка Германии. После возвращения в «Реал» Анчелотти победил в финалах Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Суперкубка Европы.

Финал Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Барселона», состоится сегодня, 15 января, и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
А что плохого он сказал?Это еще больше мотивируют меня,мы должны выиграть.Или так должен был сказать,"О,все,это конец,он король всех финалов,мы даже на поле не выйдем".
Помните фильм "Миражи на льду" про сборную США победившую красную машину на зимней Олимпиаде-80 в Лейк Плэсиде. Перед игрой тренер не верил в победу, но его жена сказала, что он не должен этого говорить своим подопечным, а наоборот вселить в них уверенность в победе над таким грозным соперником. Итог США 4:3 СССР.
Вот и тут, что Хави должен бояться Анчелотти и его игроков. Нисколько.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Ответ Мукунку хороший
Вчера один вечный победитель тоже рассчитывал на победу.. а вон оно как повернулось.. так что победит сильнейший..
Или фартовый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
InsomniaS.R
Список серии у Папы Карло, мягко говоря впечатляет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Ответ Кино Музыка
Это были не лозунги, а планы)
Вот и сейчас у Хави то же самое. Планы, а не лозунги.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Ответ Vlad
Как не произнёс. А в прошлом году в марте месяце его речи, что способны завоевать все титулы - это что? Тогда меня заминусовали за то, что я сказал, что Анчи богом себя возомнил что ли и преждевременно такое говорит, и мне ответили, что это вполне нормальные цели и задачи, которые ставит каждый тренер и клуб перед собой. Так что и в речах Хави, как и тогда Анчелотти нет никакого пафоса.
Это были не лозунги, а планы)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Ответ Кино Музыка
Анчелотти не произнес за всю жизнь ни одного лозунга. В этом до Хави ему далеко.
Как не произнёс. А в прошлом году в марте месяце его речи, что способны завоевать все титулы - это что? Тогда меня заминусовали за то, что я сказал, что Анчи богом себя возомнил что ли и преждевременно такое говорит, и мне ответили, что это вполне нормальные цели и задачи, которые ставит каждый тренер и клуб перед собой. Так что и в речах Хави, как и тогда Анчелотти нет никакого пафоса.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Халид Бин Валид
Дед молча выигрывает финалы, при этом внешне остаётся предельно спокойным, только бровь одна поднимается и опускается. Что творится внутри этого тренера ведомо только одному Богу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Опять глоры чужие заблудились и веткой ошиблись.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
crazy_elky
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
А что плохого он сказал?Это еще больше мотивируют меня,мы должны выиграть.Или так должен был сказать,"О,все,это конец,он король всех финалов,мы даже на поле не выйдем".
- Хави, вы знали что Анчелотти не проигрывает финалы с 2010 года?
- Эээ. Вы серьезно? Чеж вы раньше то молчали, нафиг нам тогда выходить на поле. Пойду пивка возьму, кинцо лучше гляну.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Jaxongir Shodiev
Сколько уже было высокопарных слов до решающих матчей, ну а после как всегда пшик
Я думаю Хави ответил вполне адекватно.
Где вы заметили высокомерие, в каких словах?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Анчелотти не произнес за всю жизнь ни одного лозунга. В этом до Хави ему далеко.
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kazzus
Если не победа Барселоны , то достойная игра. Нет жгучей любви к гербу у нынешнего состава блаугарны .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
А что плохого он сказал?Это еще больше мотивируют меня,мы должны выиграть.Или так должен был сказать,"О,все,это конец,он король всех финалов,мы даже на поле не выйдем".
Нормальная реакция Хави.
Всех не угодишь!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isfandiyor Murodzoda
Да, должно изменится. Продолжать и в 2023))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
Вчера один вечный победитель тоже рассчитывал на победу.. а вон оно как повернулось.. так что победит сильнейший..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ Jaxongir Shodiev
Сколько уже было высокопарных слов до решающих матчей, ну а после как всегда пшик
А что плохого он сказал?Это еще больше мотивируют меня,мы должны выиграть.Или так должен был сказать,"О,все,это конец,он король всех финалов,мы даже на поле не выйдем".
+32
-9
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Прекрасная РФПЛ будущего
а Мостовой не проиграл ни одного финала с 2000-го
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Юрана надо спросить , кончится ли серия?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Надеюсь, что эта победная серия продолжится, хоть сейчас Мадрид находится далеко не в лучшей форме, но на финал я думаю смогут настроиться на должном уровне и достичь положительного результата.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
Сколько уже было высокопарных слов до решающих матчей, ну а после как всегда пшик
+7
-10
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
real7_7real
Удачи Карло!!!
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий