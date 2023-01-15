Хави о том, что Анчелотти не проиграл ни одного финала с 2010-го: «Статистика должна измениться. Это еще больше мотивирует меня»

высказался о том, что команды не проигрывали в финалах с 2010 года.

За последние 13 лет команды Анчелотти 10 раз выходили в финалы различных турниров и ни разу не проиграли.

«Статистика должна измениться. Я мотивирован и доволен тем, что мы вышли в финал. Нужно понимать, откуда мы пришли.

Мы сыграем против «Реала», это дополнительная мотивация, а то, что Анчелотти не проигрывал в финалах с 2010 года, мотивирует меня еще сильнее», – сказал тренер «Барселоны».

Успешная серия Анчелотти началась после победы в Кубке Англии с «Челси». Затем тренер возглавил «Реал», где в 2014-м выиграл Кубок Испании. Тогда же «Мадрид» не выиграл Суперкубок Испании, но это не берется в расчет, так как тогда победитель определялся в двух матчах. После этого Анчелотти выиграл в « » Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Затем тренер возглавил «Баварию», с которой выиграл два финала Суперкубка Германии. После возвращения в «Реал» Анчелотти победил в финалах Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Суперкубка Европы.

Финал Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и « », состоится сегодня, 15 января, и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.