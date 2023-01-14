«Арсенал» и другие клубы АПЛ недовольны поведением «Челси» на фоне истории с Мудриком (The Independent)
«Арсенал» и некоторые другие клубы АПЛ недовольны действиями «Челси».
«Синие» в субботу перебили предложение «Арсенала» и согласовали с «Шахтером» трансфер Михаила Мудрика за 100 млн евро с учетом бонусов.
22-летний игрок сначала предпочитал «Арсенал», но его убедила оперативность «Челси».
Источники The Independent утверждают, что «Челси» был готов более чем вдвое превысить предложение «Арсенала» по зарплате.
«Арсенал» не устраивают запросы «Шахтера», поэтому они не будут ввязываться в торги с «Челси».
При этом «Арсеналу» и другим клубам АПЛ не нравится, что «Челси» «во все вмешивается».
Челси в любом случае более перспективный проект, чем выскочки канониры.
Тоже мне, топари)))
С каких это пор игрок вместо Челси идёт в Арсенал? Такое было вообще? Ну разве что старый балласт Челси скидывает соседям.
Сравнил команду с 5 еврочашками за последние 10 с командой у которой 0 ЛЧ в истории))
Отлично же.