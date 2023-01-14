«Арсенал» и другие клубы АПЛ недовольны поведением «Челси» на фоне истории с Мудриком (The Independent)

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Футбол

«Арсенал» и некоторые другие клубы АПЛ недовольны действиями «Челси».

«Синие» в субботу перебили предложение «Арсенала» и согласовали с «Шахтером» трансфер Михаила Мудрика за 100 млн евро с учетом бонусов.

22-летний игрок сначала предпочитал «Арсенал», но его убедила оперативность «Челси».

Источники The Independent утверждают, что «Челси» был готов более чем вдвое превысить предложение «Арсенала» по зарплате.

«Арсенал» не устраивают запросы «Шахтера», поэтому они не будут ввязываться в торги с «Челси».

При этом «Арсеналу» и другим клубам АПЛ не нравится, что «Челси» «во все вмешивается».

Материалы по теме

121 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Полиенков
А как же их любимое "рыночек порешал"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
екибастосЪ
Ответ Serzhique
По поводу «какая разница из какой он лиги» я уже написал. Уровень игрока определяет уровень соперников. На уровне региональной лиги можно быть царем и богом, а перейдя на уровень выше быть лишь одним из тысяч.
Вы, судя по апломбу, разбираетесь в вопросе значительно лучше скаутов Арсенала и Челси. Кажется, им очень хорошо платят. Может, вам, вместо газирования луж, отправить туда свое резуюме?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жирный Лукаку
Ответ кроссовер Айверсона
Феликс чем тебе не пример?) Изначально его хотели Арс и МЮ
Эм, Феликса знают все. Атлетико сам захотел отдать игрока. Естественно, на него будет очередь из клубов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Ответ Ноно Гомес
Летом когда Барса забирала всех потенциальных игроков Челси никто не жаловался)
Барса не в АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Соловьев
Ответ Джейме Ланнистер
Я рад что он не перейдет в Арсенал. Теперь хотя бы игроков в центр возьмут. Или Эду отправят в отставку из-за плохих переговоров. Думаю даже Гакпо бы он не уломал бы перейти.
Какая отставка, чувак вместе с Артетычем рационально тащит клуб вверх, что бы потом рычаги не применять)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Средний палец Кирана Тирни
Как бы сейчас Артета не психанул и не подписал Троссарда, у которого конфликт с Де Дзерби произошёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Соловьев
Ответ Siemens_NX
У этого середняка 2 чашки ЛЧ и 2 ЛЕ 2, 2 СКЕ и КЧМ, а сколько у Арсенала? )
а у Арсенала золотой кубок АПЛ, если спросишь у Англичан, что важнее, то они ответят, что АПЛ =)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jordan95
Ответ Иван Семериков
Челси: абсолютно разобранный клуб в разгаре перестройки с тренером, у которого пока что нет топ-менталитета, чьи игроки постоянно вылетают с травмами. Арсенал: готовый проект, который набрал свою мощь и постоянно предметно усиливается, что подразумевает гарантированное время. Плюсом Артета, судя по возрасту игроков, делает команду-династию, способную феерить года четыре уж точно. Мудрик - НУ ЭТА ЧЕЛСИ ВСЕ ОПЕРАТИВНО ПРЕДЛОЖИЛИ! Перед нами наглядное шоу "Как похоронить потенциальную топ-карьеру". Ну а Шахтеру браво, что смогли продать парня за 100 млн. Парня, которого за этот ценник разорвут собственные болельщики, как когда-то разорвали Фернандо Торреса.
Пф, ты о чем?
Челси в любом случае более перспективный проект, чем выскочки канониры.
Тоже мне, топари)))

С каких это пор игрок вместо Челси идёт в Арсенал? Такое было вообще? Ну разве что старый балласт Челси скидывает соседям.
Сравнил команду с 5 еврочашками за последние 10 с командой у которой 0 ЛЧ в истории))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jordan95
Челси - Мудрик, Арсеналу - слезы.

Отлично же.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
priova 2
Поттер с Гермио... с Боули действительно способны на чудеса. Если им удастся перехватить Мудрика, тогда с Арсенала памятник Поттеру и Боули перед стадионом... на метлах и с волшебной палочкой. Ударный тандем. 👌 Настоящие чемпионы по наипичу... самих себя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Чего вы возмущаетесь ? У них агония.Помню Фреда МЮ также увел у Сити
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Diego 95
Арсеналу надо отбить в ответ Захаряна у них🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dexter Dallas
Ответ Dexter Dallas
3 гола и 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов ------------------ тупой бегунок ну да ну да. а ты же фанат фигурного катания. напомни пожалуйста, российские футболисты с такой статой то тупые бегунки или это другое? У хвичи такая же статистика, он так же тупой бегунок или опять же это другое? тк он же не бандеровец, да?
нравится как истинные руссо отметились в комментариях. когда не к ним был мой ответ. исттино руссо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitriy Semenchenko
Ответ Ivchev
Да и не только. Он может просто не согласиться, кто его заставит подписать контракт если не захочет. Кроме конечно, 2 раза большая зарплата, это да)
Собственно да, ремарка верна. Думаю тех, кто променят з/п х2 в клубе, который только выиграл лч, на з/п -х2, но в клубе долгое время без трофеев, пусть и на 1м месте сейчас - меньшинство. Но всё же вопрос о другом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
obid
В Челси катастрофически мало атакующих игроков. Надо дальше мониторить рынок и подписать, например Депая, Азара, Троссарда и т.п. и только тогда можно будет бороться за место в лигу конференций
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitriy Semenchenko
Ответ red hikkikomori
Если он не согласится, то останется в Шахтере, я бы на его месте тоже согласился на Челси, лишь бы уйти
Но вопрос не стоит о том, согласен или нет, вопрос озвучен о том, кто его заставит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Осокин
Ответ Serzhique
Какая разница какая лига? Может потому, что условный «Лёха со двора» на уровне ЛФЛ тоже может выглядеть топом, а потом даже на уровне ФНЛ затеряться? Скаут ли я? Нет Видел ли его игру? Да, несколько раз. Хороший игрок с большим потенциалом, но даже не близко к 110 млн евро. На него красный ценник - млн 20-30 максимум. За Хвичу платили 10-15, хотя тот выглядел куда более цельным игроком к моменту перехода. Да и в целом за 110 млн можно взять лучших крайков мира - от Леау до чуть ли не Винисиуса. Где они и где Мудрик?!
Согласен полностью. Болею в АПЛ за Арсенал. И недоумеваю зачем он нужен,да ещё за такие бабки... Пишут,что просто потому что из Украины,ввиду сложившихся обстоятельств. Бред
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cearvm
Ответ кроссовер Айверсона
Это действительно похоже на то что у Челси нет собственной трансферной политики, они просто смотрят то кого хотят купить другие и кидают больше денег 🤡 Иначе если они действительно планировали забрать себе Мудрика, зачем тогда нужен был Феликс на полгода за такие деньги😂
Уже лет 20 Челси сорит деньгами, а все только заметили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кроссовер Айверсона
Ответ Жирный Лукаку
А есть хоть ещё пару примеров, кроме Мудрика? Или так плюсов легче срубить?
Феликс чем тебе не пример?) Изначально его хотели Арс и МЮ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Патрик Бэйтмен
Убедила «оперативность»? 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
Ответ Alex Rhea
прекрасный игрок на самом деле, ничем не хуже Грилиша
Грилиш разрывал в АПЛ до перехода в топ-клуб и по всей продвинутой статистике был одним из лучших игроков играя за середняк а мудрик едет из польского колхоза с 2 приличными матчами в лч против на тот момент никакого Лейпцига и Селтика.Вообще невозможно сравнивать их бэкграунд.Даже в своей средней сбродной мудрик не игрок основы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мыкола
Нападающий нужен Арсеналу. Артета в шары долбится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cygel
скорее тут надо сказать должное Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cygel
Ответ Streetbor
Арсенал глупцы, Челси вас спасает от безумной траты денег..
вот вот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
44ndfwwgbr
Ответ NIRVANA
По-моему его не спрашивают. Продают туда, где больше платят
Футболист это не мешок картошки. Если откажется подписывать контракт, то фиг ты его туда продашь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий