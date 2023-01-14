«Арсенал» и некоторые другие клубы недовольны действиями « ».

«Синие» в субботу перебили предложение « » и согласовали с « » трансфер за 100 млн евро с учетом бонусов.

22-летний игрок сначала предпочитал «Арсенал», но его убедила оперативность «Челси».

Источники The Independent утверждают, что «Челси» был готов более чем вдвое превысить предложение «Арсенала» по зарплате.

«Арсенал» не устраивают запросы «Шахтера», поэтому они не будут ввязываться в торги с «Челси».

При этом «Арсеналу» и другим клубам АПЛ не нравится, что «Челси» «во все вмешивается».