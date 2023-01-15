Петр Чех: «Первый гол «МЮ» доказал, что люди, которые придумывают правила, не понимают игру»
Петр Чех считает, что гол Бруну Фернандеша нельзя было засчитывать.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.
«Первый гол «Юнайтед» только что доказал, что люди, которые придумывают правила, не понимают игру», – написал экс-голкипер «Челси» в твиттере.
Аканджи о голе Бруну: «Я оставил Рэшфорда вне игры, но он играл до последней секунды. Для меня офсайд очевиден»
Рэшфорд о голе Бруну: «Если бы я бежал за мячом, то завладел бы им, пробил или отдал пас. По-моему, я не был вовлечен в эпизод»
Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?
но Бруну, в любом случае, первый на мяче
https://youtu.be/GTIw4n0f2MM
Аканджи отстал на несколько корпусов, и никак бы не сыграл вперед Бруну. Канселу вообще слева - никак не помог бы.
ни тот, ни другой, никак не доставали мяч, и не могли никакой подкат совершить.
кто их ограничивал в действиях, при отставании их, от эпизода, на несколько метров?
1) Гол засчитан в рамках правил.
2) Да, правила оторваны от реалий футбола (не касался мяча, не было контакта с защитой, который бы им помешал - но/и это в рамках правил)
3) В плане понимания игры Рэш реально был в активном оффсайде, потому как пробежал 5 метров за мячом (не 30-ть как вещает главный виновник ситуации защ МС, который решил, что он вправе определять офсайд). А в прежние времена Рэшу нужно было остновиться и всем видом показывать, что ты не участвуешь в эпизоде.
Вывод: в реалиях игры Рэш в активном офсайде, но в рамках формализованных утверждений в правилах - он не мешал эпизоду