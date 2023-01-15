Петр Чех: «Первый гол «МЮ» доказал, что люди, которые придумывают правила, не понимают игру»

Петр Чех считает, что гол нельзя было засчитывать.

Хавбек « » поразил ворота « » (2:1) в 20-м туре . В ходе результативной атаки форвард находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«Первый гол «Юнайтед» только что доказал, что люди, которые придумывают правила, не понимают игру», – написал экс-голкипер «Челси» в твиттере.

Аканджи о голе Бруну: «Я оставил Рэшфорда вне игры, но он играл до последней секунды. Для меня офсайд очевиден»

Рэшфорд о голе Бруну: «Если бы я бежал за мячом, то завладел бы им, пробил или отдал пас. По-моему, я не был вовлечен в эпизод»

Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?