Петр Чех: «Первый гол «МЮ» доказал, что люди, которые придумывают правила, не понимают игру»

Теги Манчестер Юнайтед Петр Чех Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Стюарт Эттуэлл Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Петр Чех считает, что гол Бруну Фернандеша нельзя было засчитывать.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«Первый гол «Юнайтед» только что доказал, что люди, которые придумывают правила, не понимают игру», – написал экс-голкипер «Челси» в твиттере. 

Аканджи о голе Бруну: «Я оставил Рэшфорда вне игры, но он играл до последней секунды. Для меня офсайд очевиден»

Рэшфорд о голе Бруну: «Если бы я бежал за мячом, то завладел бы им, пробил или отдал пас. По-моему, я не был вовлечен в эпизод»

Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?

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47 комментариев

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Ivan Vladyko
Ответ василий иванов
да тебе в судейский комитет нужно!
Нет, но многие ведь в словах Чеха видят то, что гол засчитан не по правилам. Хотя он этого не сказал, а наоборот подтверждает легитимность гола пусть и не по совершенным правилам
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1989/90
Ответ Иван Степанов
Бежать вплотную к мячу - это принимать активное участие в эпизоде, что в данном случае поднятый флаг без вариантов.
Уверен что такое есть в правилах пассивного офсайда? Или ты трактуешь как тебе удобно?
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Ман Сити
Все так, позорное судейство
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1989/90
Ответ Иван Степанов
Бежать вплотную к мячу - это принимать активное участие в эпизоде, что в данном случае поднятый флаг без вариантов.
Я бы понял это, если бы это происходило в штрафной. Кого Рэш дезориентировал в этом эпизоде то?! Бежать вплотную к мячу, при этом никому не мешать-это принимать активное участие в эпизоде?
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Любезный Коссутий
Ответ dm1959
Да, не у Рэшфорда в подкате, а у Фернандеша. Не было бы там Рэшфорда, защитники спокойно овладели бы мячом.
понятно, что Бруну.
но Бруну, в любом случае, первый на мяче
https://youtu.be/GTIw4n0f2MM
Аканджи отстал на несколько корпусов, и никак бы не сыграл вперед Бруну. Канселу вообще слева - никак не помог бы.
ни тот, ни другой, никак не доставали мяч, и не могли никакой подкат совершить.
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василий иванов
Ответ Ivan Vladyko
Объясняю доступным языком комментарий Чеха тем, кто продолжает утверждать, что гол засчитан не по правилам. Даже здесь под его комментарием. 1) Гол засчитан в рамках правил. 2) Да, правила оторваны от реалий футбола (не касался мяча, не было контакта с защитой, который бы им помешал - но/и это в рамках правил) 3) В плане понимания игры Рэш реально был в активном оффсайде, потому как пробежал 5 метров за мячом (не 30-ть как вещает главный виновник ситуации защ МС, который решил, что он вправе определять офсайд). А в прежние времена Рэшу нужно было остновиться и всем видом показывать, что ты не участвуешь в эпизоде. Вывод: в реалиях игры Рэш в активном офсайде, но в рамках формализованных утверждений в правилах - он не мешал эпизоду
да тебе в судейский комитет нужно!
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dm1959
Ответ Любезный Коссутий
в каком подкате они могут играть, если они отстали на несколько корпусов от Рэшфорда? кто их ограничивал в действиях, при отставании их, от эпизода, на несколько метров?
Да, не у Рэшфорда в подкате, а у Фернандеша. Не было бы там Рэшфорда, защитники спокойно овладели бы мячом.
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Romanian_Daddy
Ответ Иван Степанов
Если убрать Решфорда из эпизода, то два защитника могут играть в подкате, но из-за того, что Маркус бежит по факту с мячом, прыгать не могут и вообще ограничены в действиях. Офсайд активнее некуда, чем руководствовались судью непонятно.
Что ты несёшь, наркоман
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Любезный Коссутий
Ответ Тохир Анваров
Ман Сити сами виноваты. Нужно было реализовать свои моменты
у них их не было. кроме эпизода с голом.
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Иван Степанов
Ответ 1989/90
Дело в том, что прыгать было не кому. Аке вообще находился хрен знает где, а Аканжи не успевал ни к Рэшу, не тем более к мячу. Повторю, Рэшфорд не укрывал мяч, не мешал. Бежать вплотную к мячу, нарушение?!
Бежать вплотную к мячу - это принимать активное участие в эпизоде, что в данном случае поднятый флаг без вариантов.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Ответ Иван Степанов
Если убрать Решфорда из эпизода, то два защитника могут играть в подкате, но из-за того, что Маркус бежит по факту с мячом, прыгать не могут и вообще ограничены в действиях. Офсайд активнее некуда, чем руководствовались судью непонятно.
в каком подкате они могут играть, если они отстали на несколько корпусов от Рэшфорда?
кто их ограничивал в действиях, при отставании их, от эпизода, на несколько метров?
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Александр Сорокин
Ответ llolishe
Судья сразу свисти что оффсайд и все )А нет судья дождался пока Бруну до мяча добежит)
Так боковой и зафиксировал. А дальше додики дичь устроили.
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Александр Сорокин
Ответ Ученик Пепа
Легенда коротко и по факту. Повторюсь, любой не согласный с этим просто профан.
Тен Хаг, например.
+2
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Чиполино
Это Сити бумеранг за прошлый год, когда 2 подобных момента трактовали в их пользу.
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1989/90
Ответ Иван Степанов
Так он бежал вплотную к мячу, надо было в ноги ему прыгать, сломав их заодно?
Дело в том, что прыгать было не кому. Аке вообще находился хрен знает где, а Аканжи не успевал ни к Рэшу, не тем более к мячу. Повторю, Рэшфорд не укрывал мяч, не мешал. Бежать вплотную к мячу, нарушение?!
+2
-1
+1
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Ivan Vladyko
Объясняю доступным языком комментарий Чеха тем, кто продолжает утверждать, что гол засчитан не по правилам. Даже здесь под его комментарием.
1) Гол засчитан в рамках правил.
2) Да, правила оторваны от реалий футбола (не касался мяча, не было контакта с защитой, который бы им помешал - но/и это в рамках правил)
3) В плане понимания игры Рэш реально был в активном оффсайде, потому как пробежал 5 метров за мячом (не 30-ть как вещает главный виновник ситуации защ МС, который решил, что он вправе определять офсайд). А в прежние времена Рэшу нужно было остновиться и всем видом показывать, что ты не участвуешь в эпизоде.
Вывод: в реалиях игры Рэш в активном офсайде, но в рамках формализованных утверждений в правилах - он не мешал эпизоду
+3
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Чиполино
Думаешь, ну сейчас VAR посмотрят и гол отменят, а тут обратный случай.
0
0
0
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Иван Степанов
Если убрать Решфорда из эпизода, то два защитника могут играть в подкате, но из-за того, что Маркус бежит по факту с мячом, прыгать не могут и вообще ограничены в действиях. Офсайд активнее некуда, чем руководствовались судью непонятно.
+16
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+13
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Иван Степанов
Ответ 1989/90
Конечно всё было по правилам. Кто мешал цз сити выбить мяч?! Рэш никак не укрывал, не трогал мяч. Не мешал обзору вратаря. Просто цз сити не успевали к мячу, а Бруну который вообще не был в офсайде, забил. Повторюсь Рэш никак не мешал.
Так он бежал вплотную к мячу, надо было в ноги ему прыгать, сломав их заодно?
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Hunterr Hunter
Ответ Тохир Анваров
Ман Сити сами виноваты. Нужно было реализовать свои моменты
Какие моменты?)
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+1
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CyberUnited
Ответ llolishe
Судья сразу свисти что оффсайд и все )А нет судья дождался пока Бруну до мяча добежит)
Свистнул он разок, когда Антони мог опасно выбегать к воротам, в итоге на повторе так и не понятно было офсайд или нет. Лучше пусть дают доигрывать.
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llolishe
Ответ Sevuska
А кого судьи должны бояться !? Толпу !? Ты серьёзно !? Здесь больше верится в другое .
Я много смотрел футбольных матчей)Сколько раз видел когда нужно принимать такие решения судьи принимают решения не в пользу гостевой команды)Судьи тупо боятся)
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1989/90
Ответ KeriLLo
Как раз в плане доигровки момента судья всё верно сделал, свистнет раньше ВАР не сможет исправить ошибку если вдруг оффсайда не было, другой вопрос почему судьи в очередной раз приняли непонятное решение.
А что конкретно вам не понятно в этом эпизоде?
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1989/90
Ответ Sevuska
А может вернее сказать , что люди , которые придумывают правила не требуют выполнения этих правил от исполнителей этих правил , или не тщательно их обучают !? Или , всё-таки, всё было по правилам !?
Конечно всё было по правилам. Кто мешал цз сити выбить мяч?! Рэш никак не укрывал, не трогал мяч. Не мешал обзору вратаря. Просто цз сити не успевали к мячу, а Бруну который вообще не был в офсайде, забил. Повторюсь Рэш никак не мешал.
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-4
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Футбол_это_жизнь
Ответ Galano
Ты понимаешь что он говорит не про поражение,а про конкретный гол
Ты прочитай его имя и ты поймёшь, что он не понимает и половины сказанного. А просто пишет то, что увидел ранее и собрало плюсы
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