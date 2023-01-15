Рэшфорд о голе Бруну: «Если бы я бежал за мячом, то завладел бы им, пробил или отдал пас. По-моему, я не был вовлечен в эпизод»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Стюарт Эттуэлл Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд прокомментировал эпизод с голом Бруну Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ (2:1).

В эпизоде с первым голом полузащитник «Юнайтед» Каземиро отдал передачу в сторону Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Сити». Маркус находился в очевидном офсайде, но не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «горожан». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.

Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.

«Мне показалось, что я стартовал рановато, поэтому дальше я не побежал. Если бы я бежал за мячом, я бы просто завладел им, пробил или отдал пас. Я подумал, что был в офсайде, поэтому не коснулся мяча.

Это все, что я могу сделать в такой ситуации, а дальше все зависит от судьи и лайнсмена. По моему мнению, я не был вовлечен в эпизод. Мне казалось, что мяч должен был быть засчитан», – сказал форвард «МЮ».

Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?

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30 комментариев

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Ман Сити
Врет как-будто реальный а не фейковый депутат
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XavIniesta2008-2015
Ответ Семён Жуйло
Он не "просто бежал", совсем не просто. Но даже не в этом дело, а в том, почему судья сам не пошел эпизод смотреть. Весьма неоднозначный эпизод.
Поведение судьи неоднозначное. А эпизод-однозначный. Оффсайд и точка
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Мукунку хороший
Победителей не судят..
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igor 123
Лучше бы промолчал.
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City!
Ну хоть бы не позорился. Неужели депутат и не может слов найти? Можно просто "без комментариев"
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василий иванов
да он даже ногу занес для удара. Лицемер! лучше бы просто промолчал.
+2
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RembaXXX
По моему он влиял на эпизод, смутил игроков Сити, потому что был в явном оффсайте и бежал к мячу, разумеется они ожидали свистка. Гол не стоило засчитывать, но английские судьи в своем репертуаре.
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Сергей Анисимов
Уже нет ни какой разницы обратно не вернут
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serj_78
Ответ Семён Жуйло
А по мне, так очень активно мешал сопернику коснуться мяча, и укрывал его корпусом. Вот если бы он побежал в сторону от мяча, а не вместе с мячом. Но, опять же, дело не в нас с тобой, а в судье и его интерпритации.
Из соперников там был только Эдерсон
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Wallace Stevens
Прошёл тест на депутата.
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moldfan
Вот этого я не понимаю. Зачем лгать ? Всмысле ты дальше не побежал ? Очевидно было, что Маркус все отлично понимал в ситуации. Это к его достоинству должно относится. Человек и за мячом до самого конца бежал и корпусом грамотно прикрыл и показал всем видом, что сейчас как решит все...
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Spaten
Крикнули ему не трогай, вот и весь офсайд, они теперь доигрывать дают, сразу не свистят.
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YSIMY
Ответ MikaSS
Люблю МЮ и давно за него болею. Но, Маркус активно участвовал в игре. Вот если бы во время паса он поднял бы руки на верх и стоял бы на месте, тем самым указывая, что он не играет, это другое дело. Но, тут судьба. Когда МЮ проиграл из за штрафного , в матче когда судья стенку отодвинул сильно далеко от положенного. Тогда народ молчал.
Они называют лицемером Рэшфорда, но во всех случаях, когда против МЮ были неправильные решения, они молчали, теперь встаёт вопрос, что такое настоящее лицемерие?
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Aleksandr Danilov
Ответ Joker17
Эпизод однозначный и соответствует текущим правилам: 1. Рэшфорд не касался мяча 2. Рэшфорд не мешал сопернику коснуться мяча. Таким образом, считается, что он не участвовал в эпизоде. Но это не отменяет факта, что с новыми правилами откровенно перемудрили
Если нападающий встанет перед вратарём и закроет обзор как в хоккее, то он тоже попадёт под твои пункты. И что, это не офсайд?
+2
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Aleksandr Danilov
Может мне кто то обьяснить, почему справедливо защитать этот гол, но не защитить гол Педри в Суперкубке Испании? Тут офсайд 10 метров, там овсайд не обстриженный ноготь Рафиньи
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Оператор Дзюбы
До последнего ударить хотел😀 бруну там все знание матерного английского языка пришлось применить
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MikaSS
Люблю МЮ и давно за него болею. Но, Маркус активно участвовал в игре.
Вот если бы во время паса он поднял бы руки на верх и стоял бы на месте, тем самым указывая, что он не играет, это другое дело.
Но, тут судьба.
Когда МЮ проиграл из за штрафного , в матче когда судья стенку отодвинул сильно далеко от положенного. Тогда народ молчал.
+3
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BUDRO NESTA
Не скулите . Сколько мячей залетело в ворота МЮ после нарушений ? Сколько пенальти не поставили 100% . Теперь сколько было сомнительных пенальти в пользу сити и сколько всегда судьи добавляли время если сити играл в ничью , тоже самое и про ливерпуль куча добавочного + нырки салаха и компании , когда судьи тащили сити и ливерпуль было все ок ? ))))с 2 ударами рассчитывали на 3 очка
+1
-1
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Dastan Zhapar Uulu
Все депутаты врут, в том числе будущие
+7
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Семён Жуйло
Ответ Joker17
Эпизод однозначный и соответствует текущим правилам: 1. Рэшфорд не касался мяча 2. Рэшфорд не мешал сопернику коснуться мяча. Таким образом, считается, что он не участвовал в эпизоде. Но это не отменяет факта, что с новыми правилами откровенно перемудрили
А по мне, так очень активно мешал сопернику коснуться мяча, и укрывал его корпусом. Вот если бы он побежал в сторону от мяча, а не вместе с мячом. Но, опять же, дело не в нас с тобой, а в судье и его интерпритации.
+8
0
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Ганс Бергманн
Знатно у них подгорает)). Под всеми новостями об этом матче сотни расстроенных чуваков)
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Joker17
Ответ Семён Жуйло
Он не "просто бежал", совсем не просто. Но даже не в этом дело, а в том, почему судья сам не пошел эпизод смотреть. Весьма неоднозначный эпизод.
Эпизод однозначный и соответствует текущим правилам:
1. Рэшфорд не касался мяча
2. Рэшфорд не мешал сопернику коснуться мяча.
Таким образом, считается, что он не участвовал в эпизоде.
Но это не отменяет факта, что с новыми правилами откровенно перемудрили
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-10
-8
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cmorblr
По-моему ты бежал в футболке МЮ, а вот если бы ты бежал в футболке МС, то пел бы другому.
0
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Пако
Прения сторон продолжаются.
Но продолжаются впустую т.к. ничего уже не изменить.
+2
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corazón blanco
Не бежал, а так, быстрым шагом двигался в направлении мяча)
+2
-1
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