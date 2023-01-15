Рэшфорд о голе Бруну: «Если бы я бежал за мячом, то завладел бы им, пробил или отдал пас. По-моему, я не был вовлечен в эпизод»
Маркус Рэшфорд прокомментировал эпизод с голом Бруну Фернандеша.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ (2:1).
В эпизоде с первым голом полузащитник «Юнайтед» Каземиро отдал передачу в сторону Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Сити». Маркус находился в очевидном офсайде, но не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «горожан». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.
Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.
«Мне показалось, что я стартовал рановато, поэтому дальше я не побежал. Если бы я бежал за мячом, я бы просто завладел им, пробил или отдал пас. Я подумал, что был в офсайде, поэтому не коснулся мяча.
Это все, что я могу сделать в такой ситуации, а дальше все зависит от судьи и лайнсмена. По моему мнению, я не был вовлечен в эпизод. Мне казалось, что мяч должен был быть засчитан», – сказал форвард «МЮ».
Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?
Вот если бы во время паса он поднял бы руки на верх и стоял бы на месте, тем самым указывая, что он не играет, это другое дело.
Но, тут судьба.
Когда МЮ проиграл из за штрафного , в матче когда судья стенку отодвинул сильно далеко от положенного. Тогда народ молчал.
1. Рэшфорд не касался мяча
2. Рэшфорд не мешал сопернику коснуться мяча.
Таким образом, считается, что он не участвовал в эпизоде.
Но это не отменяет факта, что с новыми правилами откровенно перемудрили
Но продолжаются впустую т.к. ничего уже не изменить.