Рэшфорд о голе Бруну: «Если бы я бежал за мячом, то завладел бы им, пробил или отдал пас. По-моему, я не был вовлечен в эпизод»

прокомментировал эпизод с голом .

« » обыграл « » в 20-м туре (2:1).

В эпизоде с первым голом полузащитник «Юнайтед» Каземиро отдал передачу в сторону Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Сити». Маркус находился в очевидном офсайде, но не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «горожан». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.

Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.

«Мне показалось, что я стартовал рановато, поэтому дальше я не побежал. Если бы я бежал за мячом, я бы просто завладел им, пробил или отдал пас. Я подумал, что был в офсайде, поэтому не коснулся мяча.

Это все, что я могу сделать в такой ситуации, а дальше все зависит от судьи и лайнсмена. По моему мнению, я не был вовлечен в эпизод. Мне казалось, что мяч должен был быть засчитан», – сказал форвард «МЮ».

Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?