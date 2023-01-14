Аканджи о голе Бруну: «Я оставил Рэшфорда вне игры, но он играл до последней секунды. Для меня офсайд очевиден»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Стюарт Эттуэлл Бруну Фернандеш Мануэль Аканджи Маркус Рэшфорд Футбол

Мануэль Аканджи прокомментировал гол Бруну Фернандеша.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» забил «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«В той ситуации я оставил его [Рэшфорда] в офсайде, но он играл до последней секунды. Я понимаю, что он не коснулся мяча, но для меня это очевидный офсайд», – передает слова защитника «Манчестер Сити» журналист BBC Sport Шамун Хафез.

Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»

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83 комментария

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Anttii
Ответ adamx
И была бы красная у защитника в случае отсутствия офсайда. Класс!
Во-первых, не обязательно лететь в подкат вперёд ногами, банальная попытка Решфорда укрыть мяч корпусом, когда на этот мяч идёт защитник - уже активное действие. Надо было просто играть по мячу и до конца.
Во-вторых, то есть я правильно полагаю, что в случае отсутствия офсайда, Аканжи просто бы провожал взглядом и поднятой рукой Решфорда 1 на 1 с вратарём, что скорее всего привело бы к голу, даже не намереваясь хоть как-то ему помешать?
Защитникам нужно всегда играть до конца, и уж болельщики МЮ в позапрошлых сезонах (во времена до Варана) насмотрелись на защитников вскидывающих руки и пропускающих мячи в свои ворота из-за недоработки.
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SegaYasch
Ответ adamx
Как можно атаковать игрока, выходящего один на один и бегущего в трех метрах от тебя и не нарушив правил? Любое касание - срыв выхода один на один и гудбай. Еще в детской школе учат правильно вести себя на поле. Проиграл позицию - сзади есть игрок, который попытается помочь. А если рубить сзади на красную - ты пойдешь отдыхать, а партнеры будут подыхать на поле. Круто. Да? Второе - защитник делая офсайд, никогда не уверен на 100 процентов, что офсайд был. Может с противоположного края был защитник ниже? Поэтому и играют люди по ситуации. Просто в этой ситуации сокращать трехметровую фору на дистанции в 20 метров и сбивать рэшфорда - это очень большая глупость.
А давать такие комментарии после игры не глупость? Вопрос именно к «я знал, поэтому и не бежал»

И представляешь, не обязательно влетать сзади ногой и сразу на красную, можно просто дернуть за руку-футболку и в 99% случаев именно в этой ситуации будет желтая, потому что это не 100% лишение возможности забить гол, потому что игрок не в пределах штрафной, перед ним есть вратарь, а слева еще один защитник бежит. И даже если будет красная - у тебя идет 70-я минута в важнейшей игре, которая напрямую влияет на чемпионство. И есть 2 варианта - позволить забить, сравнять и скорее всего переломить игру или получить красную, но избежать гола? Думаю ответ очевиден

И про детскую школу в которой учат правильно вести себя - там учать бросать игроков если он остался впереди тебя или учат доигрывать до конца?
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Hasan Boysiahyader
Ответ adamx
как доиграть эпизод? Что нужно сделать? сбить рэшфорда?
Сбить или побороться с Маркусом - тогда вообще впоросов не было бы, тут явно получалось бы что Решфорд блокировал Акинджи, а так он бежит паралельно и смотрит, откуда знать что думал Акинджи ?! Он бросил играть и все.
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van basten
Ответ Johny-Vodka
Нужно доигрывать до конца. А он бежал трусцой в 2-3 метрах от эпизода.
он специально держался позади него, чтобы тот оказался в оффсайде в этом то и была задумка
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мс-мешок
Ответ Censormorum
Как болельщик Юнайтед имею сказать следующее – возможно по новым правилам это и не оффсайд, но в таком случае это абсурдные правила. Гол нужно было отменять. В рамках этих правил что должен был делать Аканжи? По дуге Маркуса оббегать чтобы до мяча добраться? Бред.
Посмотрите насколько он отстаёт от Рашфорда, эпизод он не доигрывал так как думал что он в офсайде.
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damondiamond
Ответ adamx
эдерсон видит (!) мяч и не бежит (!) к нему, так как ждет удара от рэшфорда. Рэшфорд бежит и замахивается для удара через шаг, мешая овладеть мячом вратарю. Рэшфорд так же закрыл траекторию для подъода к мячу защитнику и сопровождал его до момента, пока партнер не ударил по воротам..
Эдерсон может сколько угодно ждать и не бежать, пока Рэшфорд не касается мяча, и потом вынимать мяч из сетки, что и было сделано, все остальное - ваши догадки, в правилах написано, что нужно коснуться мяча или мешать вратарю чтобы быть в офсайде - ни того, ни другого сделано не было
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Тайосич
Ответ adamx
Так вот из-за офсайда рэшфорда гол и должен быть отменен. Иначе получается можно перед вратарем прыгать, мяч не трогать и просто его дезориентировать.
Рэшфорд был в пассивном оффсайде и по современным правилам футбола не мешал футболистам соперника предотвратить гол.
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adamx
Ответ damondiamond
Я вижу как Эдерсон кристально чисто в полной мере видит мяч и Рэшфорд ему в этом никак не мешает, защитник останавливается после создания офсайда и не успевает догнать мяч, чтобы помешать пробить игроку, так как выключается из эпизода, Бруно добегает до этого мяча из правильного положения и забивает гол, Рэшфорд в пассивном офсайде
эдерсон видит (!) мяч и не бежит (!) к нему, так как ждет удара от рэшфорда. Рэшфорд бежит и замахивается для удара через шаг, мешая овладеть мячом вратарю. Рэшфорд так же закрыл траекторию для подъода к мячу защитнику и сопровождал его до момента, пока партнер не ударил по воротам..
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Frenkiee
Дело не в том что он играл до последнего, а в том что ты не играл до последнего
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adamx
Ответ Тайосич
Никто и не спорит, что Рэшфорд был в оффсайде, но по мячу бил и гол забил Фернандеш, который находился в правильном положении.
Так вот из-за офсайда рэшфорда гол и должен быть отменен. Иначе получается можно перед вратарем прыгать, мяч не трогать и просто его дезориентировать.
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Тайосич
Никто и не спорит, что Рэшфорд был в оффсайде, но по мячу бил и гол забил Фернандеш, который находился в правильном положении.
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adamx
Ответ Zerocool789
Маркус должен был остановиться, а не бежать. Но он играл до конца, в отличие от Аканжи.
Так и аканжи играл до конца. просто в той ситуации догонять и сбивать рэшфорда было бы глупостью. А вот ловить отскок после отбивания мяча вратарем - это разумно.
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Владислав Романов
Ответ Max Zhomkov
А когда они изменили трактовку оффсайда? По ходу сезона что ли правила меняют? С такими правилами это уже не АПЛ а медиалига какая то. Клоуны🤡
Новая фишка судейского корпуса, судья не ошибается, а судит по "новым" правилам😁
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Zerocool789
Ответ doro
Я не пойму что у всех подгорает по поводу гола Бруну? Рэшфорд должен был испарится типа? Отойти в сторону и распластаться в реверансах перед защитником, видимо. Или в идеале на колено встать - типа блэк лайвс мэттер. Маркус отыграл эпизод до конца, как и должен поступать профи в своём деле, имхо
Маркус должен был остановиться, а не бежать. Но он играл до конца, в отличие от Аканжи.
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adamx
Ответ Anttii
Так если бы Аканжи хоть как-то столкнулся с Решфордом, то последний даже по нынешним правилам стал бы активным участником эпизода. Всегда надо играть до конца.
И была бы красная у защитника в случае отсутствия офсайда. Класс!
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damondiamond
Ответ adamx
игрок мешал голкиперу. Если ты посмотришь - то голкипер выбежал к мячу и остановился, ожидая удара от рэшфорда. Так же игрок мешал подобраться к мячу защитнику и тот вынужденно сменил траекторию.
Я вижу как Эдерсон кристально чисто в полной мере видит мяч и Рэшфорд ему в этом никак не мешает, защитник останавливается после создания офсайда и не успевает догнать мяч, чтобы помешать пробить игроку, так как выключается из эпизода, Бруно добегает до этого мяча из правильного положения и забивает гол, Рэшфорд в пассивном офсайде
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Владислав Романов
Ответ Zlatan Ibra
Рэшфорд: Я оставил Аканджи в дураках
Скорее судья оставил в дураках МС и болельщиков
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adamx
Ответ SegaYasch
Если нет офсайда, то будет гол. Если был офсайд - нет гола. Плюс не обязательно же сразу «рубить» на красную. И опять же, даже если будет красная, то ее отменят после ВАР, потому что офсайд. Вроде все логично
Как можно атаковать игрока, выходящего один на один и бегущего в трех метрах от тебя и не нарушив правил? Любое касание - срыв выхода один на один и гудбай. Еще в детской школе учат правильно вести себя на поле. Проиграл позицию - сзади есть игрок, который попытается помочь. А если рубить сзади на красную - ты пойдешь отдыхать, а партнеры будут подыхать на поле. Круто. Да?
Второе - защитник делая офсайд, никогда не уверен на 100 процентов, что офсайд был. Может с противоположного края был защитник ниже? Поэтому и играют люди по ситуации. Просто в этой ситуации сокращать трехметровую фору на дистанции в 20 метров и сбивать рэшфорда - это очень большая глупость.
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Владислав Романов
Интересно, а а Каземиро тоже "не учавствовал" в моменте, когда сфолил на Кансэлу?
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Владислав Романов
Узнаем о новых правилах и трактовках после спорных моментов в матчах, типо судья не ошибся, а лишь следовал "новым" правилам
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Anttii
Ответ Censormorum
Как болельщик Юнайтед имею сказать следующее – возможно по новым правилам это и не оффсайд, но в таком случае это абсурдные правила. Гол нужно было отменять. В рамках этих правил что должен был делать Аканжи? По дуге Маркуса оббегать чтобы до мяча добраться? Бред.
Так если бы Аканжи хоть как-то столкнулся с Решфордом, то последний даже по нынешним правилам стал бы активным участником эпизода. Всегда надо играть до конца.
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adamx
Ответ damondiamond
По вашему это по вашему, в футбол играют по правилам, которые гласят, что если игрок не коснулся мяча и не мешал голкиперу в эпизоде, это не офсайд, это и подтверждает кампания по работе с арбитрами, вы можете считать как угодно, но правила есть правила; как я уже писал, игроки даже руки за спину убирают, чтобы не поставили пенальти, а тут игрок просто выключился из эпизода вместо того, чтобы сыграть в полную силу
игрок мешал голкиперу. Если ты посмотришь - то голкипер выбежал к мячу и остановился, ожидая удара от рэшфорда.
Так же игрок мешал подобраться к мячу защитнику и тот вынужденно сменил траекторию.
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damondiamond
Ответ adamx
Рэшфорд мешал в итоге защитнику сыграть в мяч и мешал в вратарю сыграть в мяч. это очевидный офсайд. Я вообще не понимаю как можно это считать по другому. миллион раз было - просто пас идет игроку в офсайде, как только он дернулся к мячу - свисток. Здесь человек 20 метров бежит с мячом, финтит, замахивается. По нему играет вратарь. дождался партнера - тот ударил... По мне - сложно придумать более очевидный офсайд. Только если рэшфорд сам пробил бы...
По вашему это по вашему, в футбол играют по правилам, которые гласят, что если игрок не коснулся мяча и не мешал голкиперу в эпизоде, это не офсайд, это и подтверждает кампания по работе с арбитрами, вы можете считать как угодно, но правила есть правила; как я уже писал, игроки даже руки за спину убирают, чтобы не поставили пенальти, а тут игрок просто выключился из эпизода вместо того, чтобы сыграть в полную силу
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SegaYasch
Ответ adamx
А если нет офсайда (с другого края защитник не успел) - то гудбай? На пару игр?
Если нет офсайда, то будет гол. Если был офсайд - нет гола. Плюс не обязательно же сразу «рубить» на красную. И опять же, даже если будет красная, то ее отменят после ВАР, потому что офсайд. Вроде все логично
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adamx
Ответ Tony Grey
Играть против Маркуса в чем проблема, чтобы делал Аканжи не будь офсайда, побежал мешать Маркуса, почему в этом эпизоде по другому. Спорный момент, но понять всех кто прям кричит, что это не гол, не понимаю.
играя против маркуса - 99% красная будет. Ни один вменяемый защитник не будет играть против игрока со спины при выходе один на один. Тем олее рэшфорд игрок быстрый и фора была метра три. Его еще и не догнать особо...
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