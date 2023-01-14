Аканджи о голе Бруну: «Я оставил Рэшфорда вне игры, но он играл до последней секунды. Для меня офсайд очевиден»
Мануэль Аканджи прокомментировал гол Бруну Фернандеша.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» забил «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.
«В той ситуации я оставил его [Рэшфорда] в офсайде, но он играл до последней секунды. Я понимаю, что он не коснулся мяча, но для меня это очевидный офсайд», – передает слова защитника «Манчестер Сити» журналист BBC Sport Шамун Хафез.
Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»
Во-вторых, то есть я правильно полагаю, что в случае отсутствия офсайда, Аканжи просто бы провожал взглядом и поднятой рукой Решфорда 1 на 1 с вратарём, что скорее всего привело бы к голу, даже не намереваясь хоть как-то ему помешать?
Защитникам нужно всегда играть до конца, и уж болельщики МЮ в позапрошлых сезонах (во времена до Варана) насмотрелись на защитников вскидывающих руки и пропускающих мячи в свои ворота из-за недоработки.
И представляешь, не обязательно влетать сзади ногой и сразу на красную, можно просто дернуть за руку-футболку и в 99% случаев именно в этой ситуации будет желтая, потому что это не 100% лишение возможности забить гол, потому что игрок не в пределах штрафной, перед ним есть вратарь, а слева еще один защитник бежит. И даже если будет красная - у тебя идет 70-я минута в важнейшей игре, которая напрямую влияет на чемпионство. И есть 2 варианта - позволить забить, сравнять и скорее всего переломить игру или получить красную, но избежать гола? Думаю ответ очевиден
И про детскую школу в которой учат правильно вести себя - там учать бросать игроков если он остался впереди тебя или учат доигрывать до конца?
Второе - защитник делая офсайд, никогда не уверен на 100 процентов, что офсайд был. Может с противоположного края был защитник ниже? Поэтому и играют люди по ситуации. Просто в этой ситуации сокращать трехметровую фору на дистанции в 20 метров и сбивать рэшфорда - это очень большая глупость.
Так же игрок мешал подобраться к мячу защитнику и тот вынужденно сменил траекторию.