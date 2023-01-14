Аканджи о голе Бруну: «Я оставил Рэшфорда вне игры, но он играл до последней секунды. Для меня офсайд очевиден»

Мануэль Аканджи прокомментировал гол .

Хавбек « » забил «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре . В ходе результативной атаки форвард находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«В той ситуации я оставил его [Рэшфорда] в офсайде, но он играл до последней секунды. Я понимаю, что он не коснулся мяча, но для меня это очевидный офсайд», – передает слова защитника « » журналист BBC Sport Шамун Хафез.

Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»