Пеп считает, что Рэшфорд повлиял на защитников «Сити» и Эдерсона в эпизоде с голом Бруну: «Правила есть правила, а интерпретация за судьями»

прокомментировал спорный гол в ворота «Манчестер Сити».

По мнению тренера « », забег явно повлиял на реакцию Мануэля Аканджи и Эдерсона.

«Решение принимает судья, ВАР, но наши защитники выстраивают линию [офсайда для Рэшфорда]. Если мы знаем, что на мяче Фернандеш, мы не делаем линию, следим за действиями, а после – за Эдерсоном.

Эдди считает, что он будет бить (вероятно, речь про Рэшфорда, который был в офсайде – прим.), вот в чем дело. Правило есть правило, а интерпретация зависит от судей...

Решения на этом стадионе принимают судья и ВАР. После пропущенного гола мы не можем пропустить следующий, это самая важная деталь, которую мы должны улучшить в будущем», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Напомним, полузащитник « » Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Манчестер Сити». Маркус находился в очевидном офсайде.

Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «Сити». В итоге подбежал к мячу и забил.

Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.