Пеп считает, что Рэшфорд повлиял на защитников «Сити» и Эдерсона в эпизоде с голом Бруну: «Правила есть правила, а интерпретация за судьями»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Пеп Гвардиола Стюарт Эттуэлл Эдерсон Бруну Фернандеш Мануэль Аканджи Маркус Рэшфорд Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал спорный гол в ворота «Манчестер Сити».

По мнению тренера «Ман Сити», забег Маркуса Рэшфорда явно повлиял на реакцию Мануэля Аканджи и Эдерсона.

«Решение принимает судья, ВАР, но наши защитники выстраивают линию [офсайда для Рэшфорда]. Если мы знаем, что на мяче Фернандеш, мы не делаем линию, следим за действиями, а после – за Эдерсоном.

Эдди считает, что он будет бить (вероятно, речь про Рэшфорда, который был в офсайде – прим.), вот в чем дело. Правило есть правило, а интерпретация зависит от судей...

Решения на этом стадионе принимают судья и ВАР. После пропущенного гола мы не можем пропустить следующий, это самая важная деталь, которую мы должны улучшить в будущем», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Напомним, полузащитник «Юнайтед» Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Манчестер Сити». Маркус находился в очевидном офсайде.

Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «Сити». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.

Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.

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9 комментариев

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pvh-82
Пеп смешной конечно, столько бабла в него вложили а он не то чтобы ЛЧ взять, его уже в АПЛ взять начали...)))
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Мукунку хороший
Прошел год.. сити всё плачет.. )
0
-2
-2
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Сергей Смирнов
Ну тут реально не пассивный офсайд. ИМХО.
+9
0
+9
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Футбол_это_жизнь
Ответ Tollie
Комментарий удален модератором
4 апл за 5 лет
Ну ну
+6
-1
+5
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Tollie
Комментарий удален
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Стилист Влерия Карпина
Ответ Zlatan Ibra
Долго перепечатывать одну и ту же новость разными словами будете?
до тех пор пока ты будешь заходить, видеть рекламные баннеры, писать комментарии...
+1
-3
-2
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Vlad Emelin
По такому поводу считаю, что нужно отправить Спартак в пердив!
+5
-8
-3
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Barsa! bolshe chem klub
Пеп, а чё второй гол то пропустили???
Там кто на что повлеял??
Да как угодно можно трактовать этот случай...

Чего не подгонял подопечных?
Ничью хотя бы раскатали....

Победил тот кто больше хотел....

Кстати я болел за Манчестер
+3
-5
-2
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NIRVANA
Да всем уже плевать, игра окончена
+1
-3
-2
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Zlatan Ibra
Долго перепечатывать одну и ту же новость разными словами будете?
+14
-2
+12
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