Пеп считает, что Рэшфорд повлиял на защитников «Сити» и Эдерсона в эпизоде с голом Бруну: «Правила есть правила, а интерпретация за судьями»
Пеп Гвардиола прокомментировал спорный гол в ворота «Манчестер Сити».
По мнению тренера «Ман Сити», забег Маркуса Рэшфорда явно повлиял на реакцию Мануэля Аканджи и Эдерсона.
«Решение принимает судья, ВАР, но наши защитники выстраивают линию [офсайда для Рэшфорда]. Если мы знаем, что на мяче Фернандеш, мы не делаем линию, следим за действиями, а после – за Эдерсоном.
Эдди считает, что он будет бить (вероятно, речь про Рэшфорда, который был в офсайде – прим.), вот в чем дело. Правило есть правило, а интерпретация зависит от судей...
Решения на этом стадионе принимают судья и ВАР. После пропущенного гола мы не можем пропустить следующий, это самая важная деталь, которую мы должны улучшить в будущем», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Напомним, полузащитник «Юнайтед» Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Манчестер Сити». Маркус находился в очевидном офсайде.
Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «Сити». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.
Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.
Ну ну
Там кто на что повлеял??
Да как угодно можно трактовать этот случай...
Чего не подгонял подопечных?
Ничью хотя бы раскатали....
Победил тот кто больше хотел....
Кстати я болел за Манчестер