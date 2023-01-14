Мануэль Аканджи: «Смешно, что гол Бруну засчитали. Лайнсмен спросил меня, коснулся ли Рэшфорд мяча»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Стюарт Эттуэлл Бруну Фернандеш Мануэль Аканджи Маркус Рэшфорд Футбол

Мануэль Аканджи рассказал о моменте с голом Бруну Фернандеша.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» забил «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«Смешно, что первый гол засчитали, честно говоря. Рэшфорд явно находился в офсайде. Он бежал до последней секунды и остановился только потому, что прибежал Бруну.

Я понимаю, что он не коснулся мяча, но он бежал 30 метров, гнался за мячом, а потом остановился. Судья не смотрел момент.

Судья ничего мне не сказал, но я поговорил с лайнсменом, и он спросил: «Рэшфорд коснулся мяча?» Я ответил: «Нет, но он долго бежал за мячом».

В такой ситуации судья должен хотя бы посмотреть момент и понять, в какой ситуации нахожусь я и Кайл [Уокер] с другой стороны.

Вероятно, давление на стадионе сказалось на нем. Поэтому он решил оставить все как есть», – заявил защитник «Манчестер Сити».

Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?

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17 комментариев

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jordy
Как вообще в здравом уме можно утверждать, что Рэшфорд был в пассивном оффсайде и не влиял на действия вратаря и защитника?
Внимательно посмотрите повтор эпизода от начала и до конца, там сам Рэшфорд отвечает на вопрос о том, был ли он в активном или пассивном оффсайде.
1) Каземиро дает пас Рэшу, который находится в оффсайде.
2) Рэш бежит с мячом к штрафной Сити.
3) Видно, как он подбирает свою левую ногу для удара по воротам и уже делает замах для удара.
4) В самый последний момент меняет решение, так как ему крикнул Фернандеш, чтобы Рэш не трогал мяч, о чем рассказал Аканджи после матча.

Там даже видно, что сначала Фернандеш подумал, что Рэш таки ударит по воротам, и немного отклонился в сторону от мяча, а потом уже сделал движение навстречу мячу и ударил по воротам.
Именно потому, что решение было принято в последний момент, Рэш и Фернандеш чуть было не столкнулись друг с другом.

https://ok.ru/video/4091090569826?fromTime=5725

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Эксперт со спортса
Ответ Anfield-1884
Всем же понятно, что это чистейший оффсайд. Даже ЭТХ достойно прокомментировал эпизод
Фанат ливера говорит про офсайд?) смешно
У вас каждый сезон есть 5-7 игр где вы отскакиваете благодаря голам с офсайдов
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RedRoy
Ответ Anfield-1884
Всем же понятно, что это чистейший оффсайд. Даже ЭТХ достойно прокомментировал эпизод
Да хватит ныть, 3 от Брайтона вынули тоже рефери виноват?
+7
-2
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Stereophonics89
Ответ Anfield-1884
Всем же понятно, что это чистейший оффсайд. Даже ЭТХ достойно прокомментировал эпизод
Кому "всем"?
+3
-8
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Кул
Провафлил, так и скажи. Любое касание рэша и он был бы в активном оффсайде
+5
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Vezdexodof
Защитник сити не доставал до мяча независимо от того, где находился Рэшфорд.
Чистый гол! На повторе видно.
+11
-6
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Любезный Коссутий
Ответ Макс Кидалов
А кто тебе сказал что мю считает себя топ клубом сейчас? Они обычная команда как эвертон сейчас по уровню и никто не ждёт от них побед разгромных
как Эвертон сейчас - Ливерпуль.
ты маленько перепутал
+1
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Anfield-1884
Всем же понятно, что это чистейший оффсайд. Даже ЭТХ достойно прокомментировал эпизод
+29
-8
+21
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Romanian_Daddy
Ответ Direct free kick
Такой победой может гордиться какой-нибудь Эвертон, но не МанЮ, если считает себя топ клубом
Согласен, побеждать должен был Сити с 1 ударом в створ и 1 моментом за весь матч
+18
-5
+13
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Romanian_Daddy
Смешно ты отыграл в эпизоде
+2
-3
-1
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Любезный Коссутий
это ему помешал Рэшфорд сыграть в мяч?))
тому, кто отстал на несколько корпусов?
+4
-6
-2
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Макс Кидалов
Ответ Direct free kick
Такой победой может гордиться какой-нибудь Эвертон, но не МанЮ, если считает себя топ клубом
А кто тебе сказал что мю считает себя топ клубом сейчас? Они обычная команда как эвертон сейчас по уровню и никто не ждёт от них побед разгромных
0
-3
-3
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Леонид Ботвинник
Ответ Direct free kick
Такой победой может гордиться какой-нибудь Эвертон, но не МанЮ, если считает себя топ клубом
А какой победой ? Заслуженно победили, по всем показателям, кроме владения , лучше.
+19
-8
+11
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red hikkikomori
Главное что давление игроков Сити и Пепа в подтрибунке после матча на судье не сказалось)
0
-2
-2
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Direct free kick
Ответ Dm Kznts
Не бухти
Такой победой может гордиться какой-нибудь Эвертон, но не МанЮ, если считает себя топ клубом
+6
-13
-7
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Dm Kznts
Ответ Direct free kick
Липовый гол
Не бухти
+3
-6
-3
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Direct free kick
Липовый гол
+6
-9
-3
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