Мануэль Аканджи: «Смешно, что гол Бруну засчитали. Лайнсмен спросил меня, коснулся ли Рэшфорд мяча»
Мануэль Аканджи рассказал о моменте с голом Бруну Фернандеша.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» забил «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.
«Смешно, что первый гол засчитали, честно говоря. Рэшфорд явно находился в офсайде. Он бежал до последней секунды и остановился только потому, что прибежал Бруну.
Я понимаю, что он не коснулся мяча, но он бежал 30 метров, гнался за мячом, а потом остановился. Судья не смотрел момент.
Судья ничего мне не сказал, но я поговорил с лайнсменом, и он спросил: «Рэшфорд коснулся мяча?» Я ответил: «Нет, но он долго бежал за мячом».
В такой ситуации судья должен хотя бы посмотреть момент и понять, в какой ситуации нахожусь я и Кайл [Уокер] с другой стороны.
Вероятно, давление на стадионе сказалось на нем. Поэтому он решил оставить все как есть», – заявил защитник «Манчестер Сити».
Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?
Внимательно посмотрите повтор эпизода от начала и до конца, там сам Рэшфорд отвечает на вопрос о том, был ли он в активном или пассивном оффсайде.
1) Каземиро дает пас Рэшу, который находится в оффсайде.
2) Рэш бежит с мячом к штрафной Сити.
3) Видно, как он подбирает свою левую ногу для удара по воротам и уже делает замах для удара.
4) В самый последний момент меняет решение, так как ему крикнул Фернандеш, чтобы Рэш не трогал мяч, о чем рассказал Аканджи после матча.
Там даже видно, что сначала Фернандеш подумал, что Рэш таки ударит по воротам, и немного отклонился в сторону от мяча, а потом уже сделал движение навстречу мячу и ударил по воротам.
Именно потому, что решение было принято в последний момент, Рэш и Фернандеш чуть было не столкнулись друг с другом.
https://ok.ru/video/4091090569826?fromTime=5725
Сделайте скорость просмотра 0.25 и вы всё поймете.
(если что, на 1.35.25 видеоролика).
У вас каждый сезон есть 5-7 игр где вы отскакиваете благодаря голам с офсайдов
Чистый гол! На повторе видно.
ты маленько перепутал
тому, кто отстал на несколько корпусов?