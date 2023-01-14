Мануэль Аканджи: «Смешно, что гол Бруну засчитали. Лайнсмен спросил меня, коснулся ли Рэшфорд мяча»

Мануэль Аканджи рассказал о моменте с голом .

Хавбек « » забил «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре . В ходе результативной атаки форвард находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«Смешно, что первый гол засчитали, честно говоря. Рэшфорд явно находился в офсайде. Он бежал до последней секунды и остановился только потому, что прибежал Бруну.

Я понимаю, что он не коснулся мяча, но он бежал 30 метров, гнался за мячом, а потом остановился. Судья не смотрел момент.

Судья ничего мне не сказал, но я поговорил с лайнсменом, и он спросил: «Рэшфорд коснулся мяча?» Я ответил: «Нет, но он долго бежал за мячом».

В такой ситуации судья должен хотя бы посмотреть момент и понять, в какой ситуации нахожусь я и Кайл [Уокер] с другой стороны.

Вероятно, давление на стадионе сказалось на нем. Поэтому он решил оставить все как есть», – заявил защитник « ».

Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?