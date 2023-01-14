Фердинанд о голе Бруну: «Рэшфорд не влиял на движение защитников. Фернандеш подсказал ему, возможно»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Рио Фердинанд высказался о спорном голе Бруну Фернандеша.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Сити». Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.

Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.

«Это гол. Маркус не влияет ни на движение защитников, ни на манеру их бега, ни на позицию. Думаю, что это умно с его стороны, возможно, Бруну подсказал ему.

Сначала был отличный пас, он оказался в офсайде, но после этого было фантастическое завершение. Крутое, спокойное, собранное, хладнокровное. Я не думаю, что кто-то из защитников мог действительно повлиять на эпизод», – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

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10 комментариев

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Александра Александрова
Игроки Сити мягко говоря ох..ли, они проф футболисты , но такое увидели впервые , я сам такое вижу только второй раз , первый раз когда Роналду в кубках кашшаи забивал с двухметровых офсайдов , просто нужно регламентировать правила , а не менять их каждую неделю в угоду кому то ! Так гол то красивый получился , только если так судят , пусть так судят всех и всегда ! А не придумать в разных матчах разные правила !
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ranelgee
Ответ Arima Baki
Интересно было бы послушать его если такой же залетит в ворота мю, ах да сейчас ж Уебб глава судейского корпуса, ну будем ждать пока он уйдет
Бред сивой кобылы.
Сколько матчей МЮ запороли арбитры даже в этом сезоне? Сколько явных пенальти не было поставлено после фолов на игроках Юнайтед в штрафной соперников?
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Евгений Богуславский
Ответ Эксперимент
Да понятно, что влиял Решфорд на всю ситуацию и защитников, и вратаря.
И на Гвардиолу...
+4
-2
+2
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Stillinger
Нужны чёткие правила. Коснулся - офсайд, не коснулся - гол. А все эти "влияния" на эпизоды очень различны и субъективны. В голову защитникам не залезешь. Никогда не поймёшь, или ему реально помешали, или он тупо бросил играть в надежде на офсайд.
+8
0
+8
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Озил, озю и буду озить
Ну не чушь ли? Рэшфорд как минимум вынуждал защитников и вратаря действовать определенным образом, что сыграло на руку МЮ. Это активное участие в эпизоде, приведшее к голу
+4
-4
0
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vals1702
активный оффсайд
0
-2
-2
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Эксперимент
Да понятно, что влиял Решфорд на всю ситуацию и защитников, и вратаря.
+20
-8
+12
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Arima Baki
Интересно было бы послушать его если такой же залетит в ворота мю, ах да сейчас ж Уебб глава судейского корпуса, ну будем ждать пока он уйдет
+2
-4
-2
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Пако
Мог ли иначе рассуждать бывший игрок МЮ? Возможно.
+11
-5
+6
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yarmuck
Врешь!
+6
-5
+1
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