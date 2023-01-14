Фердинанд о голе Бруну: «Рэшфорд не влиял на движение защитников. Фернандеш подсказал ему, возможно»

Рио Фердинанд высказался о спорном голе .

Хавбек «Манчестер Юнайтед» поразил ворота « » (2:1) в 20-м туре . Каземиро отдал передачу в сторону , выводя его в прорыв к воротам «Сити». Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.

Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.

«Это гол. Маркус не влияет ни на движение защитников, ни на манеру их бега, ни на позицию. Думаю, что это умно с его стороны, возможно, Бруну подсказал ему.

Сначала был отличный пас, он оказался в офсайде, но после этого было фантастическое завершение. Крутое, спокойное, собранное, хладнокровное. Я не думаю, что кто-то из защитников мог действительно повлиять на эпизод», – заявил экс-защитник « ».

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Шоу о голе Бруну: «Рэшфорд не коснулся мяча, а бежавший рядом игрок «Сити» не мог добраться до него»