Пеп о голе Бруну: «Рэшфорд был в офсайде и отвлекал нашего вратаря и защитников»

прокомментировал спорный гол в ворота «Манчестер Сити».

– Что скажете о голе Бруну?

– Рэшфорд находится в офсайде, – нет. Рэшфорд отвлекал нашего вратаря и центральных защитников. Это то, что есть.

Мы знаем, где мы играем. Судьям трудно на этих стадионах, – сказал тренер «Манчестер Сити».

Полузащитник « » Каземиро отдал передачу в сторону , выводя его в прорыв к воротам « ». Маркус находился в очевидном офсайде.

Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «Сити». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.

Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.

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