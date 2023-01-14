Пеп о голе Бруну: «Рэшфорд был в офсайде и отвлекал нашего вратаря и защитников»
Пеп Гвардиола прокомментировал спорный гол в ворота «Манчестер Сити».
– Что скажете о голе Бруну?
– Рэшфорд находится в офсайде, Бруну Фернандеш – нет. Рэшфорд отвлекал нашего вратаря и центральных защитников. Это то, что есть.
Мы знаем, где мы играем. Судьям трудно на этих стадионах, – сказал тренер «Манчестер Сити».
Полузащитник «Юнайтед» Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Манчестер Сити». Маркус находился в очевидном офсайде.
Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «Сити». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.
Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.
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Я в шоке, девяносто процентов пользователей сайта не знает правил футбола.
Давайте не будем изображать девственное плечо( это касается фанов мю) и честно признаем ,гол - судейский,а уже потом обсудим качество игры.
Ведь не будь этого перевода от глейзеров на карточку арбитров сумму за которую ,арбитры с семьями могут позволить себе отдых в Дубае,МЮ мог и проиграть с одним ударом в створ от Сити- да да, .И создавайте вы какие угодно моменты при этом пробивая в голкипера( как Решфорд в первом тайме)
Так-то игроки Сити не проявили ни малейшего желания заполучить мяч, спрашивается тогда, кому мешал Рэш-то?
Стояли смотрели футбол, дав Рэшу вагон времени на осмысление ситуации.
Чемпионы, блин. Пижоны стоят, смотрят футбол, великие торжествуют. Классика.
В современной бредовой трактовке - чистый гол.
В чате спрашивали мое мнение по первому голу, там настоящая баталия про легитимность.
Гол засчитан по правилам, спорить об этом бесполезно, вон выше уже PGMOL (довольно быстро, кстати) признали правильность решения.
Как The Athletic пояснили, офсайдом считается только тот момент когда игрок коснулся мяча ИЛИ не дал коснуться мяча игроку противника, находясь в неправильном положении.
Маркус зайка не сделал ни того, ни другого. Защитники Сити - идиоты, вот и все, если Рэши их как-то отвлекал, не выспались чтоли?
Бредовое ли это правило? Ну, наверное. Раньше вроде не было такого и это можно было пассивным офсайдом посчитать.
Современный футбол, господа.
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