Пеп о голе Бруну: «Рэшфорд был в офсайде и отвлекал нашего вратаря и защитников»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Пеп Гвардиола Стюарт Эттуэлл Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал спорный гол в ворота «Манчестер Сити».

– Что скажете о голе Бруну?

– Рэшфорд находится в офсайде, Бруну Фернандеш – нет. Рэшфорд отвлекал нашего вратаря и центральных защитников. Это то, что есть.

Мы знаем, где мы играем. Судьям трудно на этих стадионах, – сказал тренер «Манчестер Сити».

Полузащитник «Юнайтед» Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Манчестер Сити». Маркус находился в очевидном офсайде.

Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «Сити». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.

Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.

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71 комментарий

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Max Zhomkov
Ответ Моё Моя
В этом случае это будет оффсайд. Я в шоке, девяносто процентов пользователей сайта не знает правил футбола.
я знаю что это оффсайд. Я про то что это такая же ситуация как и с Решфордом, где оффсайда оказывается нет. Подумаешь , из пятиметрового офсайда бежал за мячом до самой штрафной и в последний момент оставил его под удар Бруну.
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А.В. Бубнов
Нытьё Гвардиолки послушили на радиолке. Чемпионат идёт дальше к титулу Арсенала
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Моё Моя
Ответ Max Zhomkov
Вопрос такой это когда они такую чушь приняли к правилам?)) Это уже перебор конкретный. По таким правилам можно просто перед вратарём стоять, обзор закрывать
В этом случае это будет оффсайд.
Я в шоке, девяносто процентов пользователей сайта не знает правил футбола.
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Артем Дорохин
Ответ REALITY
Зачем искать оправдания немощной игры Сити ? Пеп за 90 минут родил 1 удар в створ 🤷🏻‍♂️ в этом тоже судьи виноваты ? Хватит ныть! Если вся игра будет строиться через Холланда то Сити так и будут Ныть о судьях оправдывая поражения
Очередной манюшник разнылся платочек не дать. Игру вытащили арбитры это очевидно.
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Макс Шева
Ответ Max Zhomkov
Вопрос такой это когда они такую чушь приняли к правилам?)) Это уже перебор конкретный. По таким правилам можно просто перед вратарём стоять, обзор закрывать
Логично
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Vitali Freeman
Очевидная ошибка судьи. Гол нельзя было засчитывать.
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Макс Шева
Ну безусловно,Решфорд ведь находясь в офсайде сопровождал мяч до тех пор пока им не овладел Бруно,вместо того чтоб остановиться.Он бы ещё рагатку раздвинул и пропуская у себя мяч при этом бежал и вопил: "А я не касаюсь,а я не касаюсь".
Давайте не будем изображать девственное плечо( это касается фанов мю) и честно признаем ,гол - судейский,а уже потом обсудим качество игры.

Ведь не будь этого перевода от глейзеров на карточку арбитров сумму за которую ,арбитры с семьями могут позволить себе отдых в Дубае,МЮ мог и проиграть с одним ударом в створ от Сити- да да, .И создавайте вы какие угодно моменты при этом пробивая в голкипера( как Решфорд в первом тайме)
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ЭЗИК
Без помощи судей Сити не стать чемпионом как предыдущие годы
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Сослан Сохиев
Эта пепа сломалась.включайте следующую.
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Brigant
Когда ошибаются в Пользу сити Пеп молчит !
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malama47
Ответ REALITY
Зачем искать оправдания немощной игры Сити ? Пеп за 90 минут родил 1 удар в створ 🤷🏻‍♂️ в этом тоже судьи виноваты ? Хватит ныть! Если вся игра будет строиться через Холланда то Сити так и будут Ныть о судьях оправдывая поражения
Да хватит писать чушь про удары, Сити катал МЮ вокруг до около их же штрафной. Хотели занести до верного, занесли. При чем, они ведь могли быть с дистанции 20-30 метров без каких либо проблем. Ну ударили бы они пару раз, что дальше? На чем бы ты строил свою критику их игры?
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Max Zhomkov
Ответ TiGra
Скопирую с тг-канала «Вечерний Рэшфорд»: В чате спрашивали мое мнение по первому голу, там настоящая баталия про легитимность. Гол засчитан по правилам, спорить об этом бесполезно, вон выше уже PGMOL (довольно быстро, кстати) признали правильность решения. Как The Athletic пояснили, офсайдом считается только тот момент когда игрок коснулся мяча ИЛИ не дал коснуться мяча игроку противника, находясь в неправильном положении. Маркус зайка не сделал ни того, ни другого. Защитники Сити - идиоты, вот и все, если Рэши их как-то отвлекал, не выспались чтоли? Бредовое ли это правило? Ну, наверное. Раньше вроде не было такого и это можно было пассивным офсайдом посчитать. Современный футбол, господа. 🔴
Вопрос такой это когда они такую чушь приняли к правилам?)) Это уже перебор конкретный. По таким правилам можно просто перед вратарём стоять, обзор закрывать
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Lavinka
Ответ Stivi M.D.
Так ФА делал заявление. Не pgmol
Всё равно - тень на плетень .
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M.U fan
Ну это игра каждый кого-то отвлекает он отвлёк играков а Бруно забил
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enganche
У судьи в груди не сердце, а красный дьявол!
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Проповедник
Ответ arsenal.ave
Как же я рад победе МЮ, с таким ватокатанием бесхребетным сити не долго надеюсь осталось главенствовать в апл, а в лч стандартно отлетят от кого угодно на поздней стадии
Может быть и раньше отлетят
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NikoVinkovic
Ты бы лучше со своими защами беседу провёл, играть нужно до свистка. Если бы Аканджи хотя бы сымитировал борьбу с Рэшем - а) скорее всего Рэш бы инстинктивно коснулся мяча, пытаясь его сохранить, б) можно было бы говорить о влиянии на эпизод.
Так-то игроки Сити не проявили ни малейшего желания заполучить мяч, спрашивается тогда, кому мешал Рэш-то?
Стояли смотрели футбол, дав Рэшу вагон времени на осмысление ситуации.
Чемпионы, блин. Пижоны стоят, смотрят футбол, великие торжествуют. Классика.
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TiGra
Сам был уверен, что офсайд, но нет.
В современной бредовой трактовке - чистый гол.
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Евгений Ох
Ответ Stivi M.D.
Ага, еще бы они стали компрометировать себя🤡🤡
А Athletic обяснил почему именно гол засчитан по правилам.
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Владимир Самойлов
Глупые рассуждения пепа! Всё произошло за штрафной, и тут рэшфорд никому не мешал, ни центрдэфам ни вратарю , какой нахрен офсайд???))))
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Logan Couture
Ответ Xabi Alonso78
В прошлом году, когда обыграли Арсенал благодаря судейским ошибкам ты молчал. Лысый лицемер
А был хоть один случай, чтоб тренер жаловался на помощь его команде? Получается, все тогда лицемеры
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Yri Yrov
Ответ Пако
Пеп прав, Рэш был в офсайде и отвлекал внимание вратаря и защитников. Все вопросы к судье ( Стюарт Атвелл), к его аргументам.
Если бы ты знал сколько раз ошибались судьи в пользу сити и как они брали трофеи ты бы так не говорил
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Sarumian
Поэтому мы смогли нанести один удар в створ ворот соперника.
+3
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Men77
Ответ Direct free kick
Ещё как обливали, а этого уже короновали, а он даже кубка лиги ещё не выиграл, если не выиграет, позор
Будем обективны: это заговор иудеев!
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TiGra
Скопирую с тг-канала «Вечерний Рэшфорд»:
В чате спрашивали мое мнение по первому голу, там настоящая баталия про легитимность.

Гол засчитан по правилам, спорить об этом бесполезно, вон выше уже PGMOL (довольно быстро, кстати) признали правильность решения.

Как The Athletic пояснили, офсайдом считается только тот момент когда игрок коснулся мяча ИЛИ не дал коснуться мяча игроку противника, находясь в неправильном положении.

Маркус зайка не сделал ни того, ни другого. Защитники Сити - идиоты, вот и все, если Рэши их как-то отвлекал, не выспались чтоли?

Бредовое ли это правило? Ну, наверное. Раньше вроде не было такого и это можно было пассивным офсайдом посчитать.

Современный футбол, господа.

🔴
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