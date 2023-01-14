Тен Хаг о голе Бруну: «Могу понять «Ман Сити», запутанный момент. Но Рэшфорд не трогал мяч и не вмешивался»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итог матча с «Манчестер Сити» (2:1).

«В первом тайме мы играли очень хорошо. Мы здорово оборонялись и создавали хорошие моменты. Мы были довольны первой половиной.

Нам пришлось заменить Марсьяля, у него были кое-какие жалобы, и игра изменилась. «Сити» перехватил инициативу, а мы не были активны. Соперник забил. Но наша команда верит в себя и в то, что способна отыграться, потому что матч идет 90 минут. Я очень доволен нашим выступлением.

Я могу понять позицию соперника [по голу Бруну Фернандеша]. Есть правила, но это запутанный момент для обороны.

Согласно правилам, Маркус Рэшфорд не трогал мяч и не вмешивался в ситуацию. Но я могу понять «Ман Сити».

Мы обрели уверенность в себе и движемся в верном направлении. Против таких команд, как «Сити», надо уметь работать без мяча. У них есть качества, позволяющие в мгновение ока забить гол. И мы сегодня это увидели. Одна ошибка – и мяч в воротах», – сказал тен Хаг BT Sport.

Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»

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52 комментария

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Бауыржан Кизбаев
Мю молодцы, Рэшфорд уважуха👏👏👏
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Mega• Battman
Ответ NikoVinkovic
Смотри, разница в том, что в случае закрытия обзора вратарю есть реальная возможность предотвратить гол. И нападающий, активно дезориентируя вратаря, эту возможность нивелирует. В случае с Рэшфордом, была реальная возможность предотвратить гол, но защитники Сити даже не пытались ею воспользоваться. Аканджи просто бежал трусцой, будучи уверенным в том, что судья свистнет. Что ему мешало догнать мяч или же хотя бы сымитировать борьбу, что скорее всего заставило бы Рэша инстинктивно коснуться мяча и свистнули бы такой желанный для Сити офсайд? Защита Сити просто выключилась из эпизода, дав Рэшфорду время трезво оценить ситуацию и подождать Бруно. Играть нужно до свистка, шампиньоны. Справедливо наказали их за наглую уверенность в эпизоде и игнорирование опасности. Просто-напросто детская ошибка в обороне, в первую очередь ментальная.
Я же понимаю когда речь идет во вратарской когда между игроком и вратарем два метра. Но и тут можно поспорить потому если игрок ни как не участвует в этом зачем давать офсайд.
Тут я еще раз повторюсь, на чм тоже самое было но игрок поднял руки показывая что не будет участвовать и за мечом побежал его партнер но судью дали офсайд. А тут Рэшворд бежал за мячом показывая свое активное движение. Тут сразу надо было давать офсайд. Двойные стандарты.
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City!
Ответ Someone from Internet
И чё Рэшфорду надо было испариться? Мяч не трогал, гол чистейший!
Положение вне игры же и подразумевает это образное "испариться", как будто его там и нет. Разве не так
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therealgreenman
Ответ Mega• Battman
Так я же говорю, на чм за это сразу дали офсайд а тут дали поиграть защитники думали сейчас рэш тронет и будет офсайд. Вот разница в чем, они говорят сначала за это офсайд дают а сегодня не дали. Все в шоке.
Теперь понял о чем ты))
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Mega• Battman
Ответ therealgreenman
Вот смотри, Реш был в офсайде не спорю, но а чего тогда защитники бежали рядом и сопровождали его, вынесли бы мяч вместе с ногами его, а так как Реш был в офсайде, то карточки точно не какой для защитников не было б и гола и вопросов
Так я же говорю, на чм за это сразу дали офсайд а тут дали поиграть защитники думали сейчас рэш тронет и будет офсайд. Вот разница в чем, они говорят сначала за это офсайд дают а сегодня не дали. Все в шоке.
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mj23.net
Ок. Прости ТХ. Я думал ты просто убрал Марса) Но все равно надо было сразу перестраивать игру, а не отдать напрочь инициативу и разрушить структуру прессинга. Из-за отсутствия цф все впереди полетело. В первом тайме был четкий рисунок у МЮ на острие, что заставляло Сити катать мяч поперек поля у ворот. А во втором они без проблем проходили эту зону. Голландец-великан вовремя пришел.
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Franco
Ответ therealgreenman
Вот смотри, Реш был в офсайде не спорю, но а чего тогда защитники бежали рядом и сопровождали его, вынесли бы мяч вместе с ногами его, а так как Реш был в офсайде, то карточки точно не какой для защитников не было б и гола и вопросов
Защитник должен был определить сам наличие офсайда? А если бы его не было
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мс-мешок
Там уже эксперты ты и арбитры вышли с заявлением, что гол по новым правилам засчитан правильно. Х..р его знает
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Макс237
Важный момент что Аканджи тупо не добегал даже если бы не было Рэшфорда. Вратарь по идее играл по мячу. Ему что Рэшфорд что Бруну.. Не важно. Он в полупозиции. Он не добегал.
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Олег Грачёв
Ответ Alexander Yavriantz
Даёшь пожар в голубой части Манчестера! Против МЮ в этом сезоне достаточно свистели, пора и в нашу пользу. Тем более убрав Рэшфорда по факту ничего там и не изменилось бы.
В голубой части Манчестера посетуют вечерок и забудут, будут думать о будущих трофеях, а вы будете эту сомнительную победу целый год вспоминать)
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Евгений Ох
Ответ Mars Usmanov
Ну авторитетное мнение )
в The Athletic тоже объяснили почему гол засчитан верно.
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NikoVinkovic
Ответ Mega• Battman
А когда бьют по воротам а так есть другой игрок то говорят офсайд потому что мешал вратарю иногда активная игра была. А еще такой же момент был на чм. Тогда игроку который офсайде дали мячь тот сразу поднял руку подавая знак о том что он не участвует и его партнер побежал за мячом но судья дал офсайд. Хотя игрок явно дал понять что не участвует. А тут игрок пробежал метров 10 и активно мешал всем.
Смотри, разница в том, что в случае закрытия обзора вратарю есть реальная возможность предотвратить гол. И нападающий, активно дезориентируя вратаря, эту возможность нивелирует.
В случае с Рэшфордом, была реальная возможность предотвратить гол, но защитники Сити даже не пытались ею воспользоваться.
Аканджи просто бежал трусцой, будучи уверенным в том, что судья свистнет.
Что ему мешало догнать мяч или же хотя бы сымитировать борьбу, что скорее всего заставило бы Рэша инстинктивно коснуться мяча и свистнули бы такой желанный для Сити офсайд?
Защита Сити просто выключилась из эпизода, дав Рэшфорду время трезво оценить ситуацию и подождать Бруно.
Играть нужно до свистка, шампиньоны. Справедливо наказали их за наглую уверенность в эпизоде и игнорирование опасности.
Просто-напросто детская ошибка в обороне, в первую очередь ментальная.
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spashef1989
Обычно тот кто не вмешивается останавливается и поднимает руки мол не играю. А это бежал, чуть ли не вёл мяч.
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Mars Usmanov
Ответ Евгений Ох
Это Ваша точка зрения и она понятна, забей Сити такой гол в ворота МЮ болельщики Юнайтед так же бы возмущались решением. Но дело в том, что в соответствии с правилам гол засчитан верно именно поэтому ВАР отменил первоначальное решение арбитра. PGMOL (организация, отвечающая за арбитров) официально признала легитимность забитого Бруну Фернандешем гола.
Ну авторитетное мнение )
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Миланбот
Ответ Миланбот
Спорно насчёт заслуженно с таким-то голом. Если результат формируется в том числе и с помощью судейского решения, то не понимаю, как возможно радоваться такой победе
Ок, с интересом почитаю объяснения по поводу заслуженности победы при судейском вмешательсиве и по поводу того, как радоваться победе, если твоя любимая команда выиграла в том числе и из-за судейской ошибки
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Любезный Коссутий
Ответ Артём Назмутдинов
Горением? 6:3 забыл уже? Если что, сити на втором месте
а в прошлом сезоне, за этот же период, был на первом.
эффект Хааланда
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Евгений Ох
Ответ Евгений Ох
PGMOL и The Athletic уже все разъяснили, гол забит в соответствии с правилами. Вы ситуацию трактовать конечно можете по-своему, но ВАР изменил решение арбитра на основании того, что по действующим правилам это не считается помохой.
Помехой *
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Евгений Ох
Ответ B_Boris
Он бежал за мячом и мешал корпусом - чистое участие.
PGMOL и The Athletic уже все разъяснили, гол забит в соответствии с правилами. Вы ситуацию трактовать конечно можете по-своему, но ВАР изменил решение арбитра на основании того, что по действующим правилам это не считается помохой.
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therealgreenman
Ответ Артём Назмутдинов
Тоесть в перерыве можно уе**** соперника и ничего не будет, потому что игра была остановлена?
👍логика
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Миланбот
Ответ Заур Исмайылов
Всех с победой! Заслужено победили, улыбка САФа показала всё настроение болельщиков МЮ
Спорно насчёт заслуженно с таким-то голом. Если результат формируется в том числе и с помощью судейского решения, то не понимаю, как возможно радоваться такой победе
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Артём Назмутдинов
Ответ therealgreenman
Вот смотри, Реш был в офсайде не спорю, но а чего тогда защитники бежали рядом и сопровождали его, вынесли бы мяч вместе с ногами его, а так как Реш был в офсайде, то карточки точно не какой для защитников не было б и гола и вопросов
Тоесть в перерыве можно уе**** соперника и ничего не будет, потому что игра была остановлена?
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Ответ Артём Назмутдинов
Горением? 6:3 забыл уже? Если что, сити на втором месте
После 6:3 они все сидели и помалкивали, а теперь у них тут праздник))раз в год можно))
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Макс Шева
Без этой двусмысленной дичи,он хотел сказать ,что был бы в а уже,если бы в его ворота засчитали такой гол,а так норм.
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Евгений Ох
Ответ Unwar25
Не вмешивался в ситуацию?) Он бы еще сверху мяча домиком лег, но не касаясь, ведь это главное!
Это Ваша точка зрения и она понятна, забей Сити такой гол в ворота МЮ болельщики Юнайтед так же бы возмущались решением. Но дело в том, что в соответствии с правилам гол засчитан верно именно поэтому ВАР отменил первоначальное решение арбитра.
PGMOL (организация, отвечающая за арбитров) официально признала легитимность забитого Бруну Фернандешем гола.
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Dimashay
Ответ therealgreenman
Вот смотри, Реш был в офсайде не спорю, но а чего тогда защитники бежали рядом и сопровождали его, вынесли бы мяч вместе с ногами его, а так как Реш был в офсайде, то карточки точно не какой для защитников не было б и гола и вопросов
Так в то то и суть, Аканджи даже за Рэшем не успевал. Но, видимом Рэшфорд мешал таланту Аканджи бегуна своим присутствием. Так бы Аканджи с этим мячом в Африку убежал
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