Тен Хаг о голе Бруну: «Могу понять «Ман Сити», запутанный момент. Но Рэшфорд не трогал мяч и не вмешивался»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итог матча с «Манчестер Сити» (2:1).
«В первом тайме мы играли очень хорошо. Мы здорово оборонялись и создавали хорошие моменты. Мы были довольны первой половиной.
Нам пришлось заменить Марсьяля, у него были кое-какие жалобы, и игра изменилась. «Сити» перехватил инициативу, а мы не были активны. Соперник забил. Но наша команда верит в себя и в то, что способна отыграться, потому что матч идет 90 минут. Я очень доволен нашим выступлением.
Я могу понять позицию соперника [по голу Бруну Фернандеша]. Есть правила, но это запутанный момент для обороны.
Согласно правилам, Маркус Рэшфорд не трогал мяч и не вмешивался в ситуацию. Но я могу понять «Ман Сити».
Мы обрели уверенность в себе и движемся в верном направлении. Против таких команд, как «Сити», надо уметь работать без мяча. У них есть качества, позволяющие в мгновение ока забить гол. И мы сегодня это увидели. Одна ошибка – и мяч в воротах», – сказал тен Хаг BT Sport.
Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»
Тут я еще раз повторюсь, на чм тоже самое было но игрок поднял руки показывая что не будет участвовать и за мечом побежал его партнер но судью дали офсайд. А тут Рэшворд бежал за мячом показывая свое активное движение. Тут сразу надо было давать офсайд. Двойные стандарты.
В случае с Рэшфордом, была реальная возможность предотвратить гол, но защитники Сити даже не пытались ею воспользоваться.
Аканджи просто бежал трусцой, будучи уверенным в том, что судья свистнет.
Что ему мешало догнать мяч или же хотя бы сымитировать борьбу, что скорее всего заставило бы Рэша инстинктивно коснуться мяча и свистнули бы такой желанный для Сити офсайд?
Защита Сити просто выключилась из эпизода, дав Рэшфорду время трезво оценить ситуацию и подождать Бруно.
Играть нужно до свистка, шампиньоны. Справедливо наказали их за наглую уверенность в эпизоде и игнорирование опасности.
Просто-напросто детская ошибка в обороне, в первую очередь ментальная.
эффект Хааланда
PGMOL (организация, отвечающая за арбитров) официально признала легитимность забитого Бруну Фернандешем гола.