Тен Хаг о голе Бруну: «Могу понять «Ман Сити», запутанный момент. Но Рэшфорд не трогал мяч и не вмешивался»

Главный тренер « » тен Хаг подвел итог матча с «Манчестер Сити» (2:1).

«В первом тайме мы играли очень хорошо. Мы здорово оборонялись и создавали хорошие моменты. Мы были довольны первой половиной.

Нам пришлось заменить Марсьяля, у него были кое-какие жалобы, и игра изменилась. «Сити» перехватил инициативу, а мы не были активны. Соперник забил. Но наша команда верит в себя и в то, что способна отыграться, потому что матч идет 90 минут. Я очень доволен нашим выступлением.

Я могу понять позицию соперника [по голу ]. Есть правила, но это запутанный момент для обороны.

Согласно правилам, не трогал мяч и не вмешивался в ситуацию. Но я могу понять « ».

Мы обрели уверенность в себе и движемся в верном направлении. Против таких команд, как «Сити», надо уметь работать без мяча. У них есть качества, позволяющие в мгновение ока забить гол. И мы сегодня это увидели. Одна ошибка – и мяч в воротах», – сказал тен Хаг BT Sport.

Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»