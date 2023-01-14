Бруну о голе в ворота «Сити»: «Рэшфорд не влиял на защитников. Я не знал, был ли кто-то из нас в офсайде»
Бруну Фернандеш прокомментировал свой гол в ворота «Манчестер Сити».
«Я находился лицом к воротам. Маркус, вероятно, видел, что я в лучшей позиции. Я не знал, был ли кто-то из нас в офсайде.
Он не оказал никакого влияния на защитников. Это то, что есть», – сказал Бруну.
Полузащитник «Юнайтед» Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Манчестер Сити». Маркус находился в очевидном офсайде.
Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «Сити». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.
Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировали офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.
Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»
Во вторых, вратарь например действует исходя из того, что мяч получит Маркус, то есть он например понимает, что не сможет быть на мяче первым, и по этому не бежит выбивать мяч как обычно это делает Эдерсон, а начинает просто пытаться сократить угол обстрела, причем со стороны Рэшфорда.
Во вторых, ну очевидно Маркус мешает Аканджи... и влияет в том числе на его решения. Напримре был ли у Аканжи опция подкатится, чтобы выбить мяч ? Нет, потому-что перед ним Рэшфорд... И это самый такой яркий пример.
Определенно нужно было свистеть вне игры, судья дурачек, возможно ВАР ему что-то наплели и ввели в заблуждение. При этом Рэшфорд и Бруно красавцы. Сыграли сначала креативно, а потом еще и поддавили судью и отстояли гол.