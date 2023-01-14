Бруну о голе в ворота «Сити»: «Рэшфорд не влиял на защитников. Я не знал, был ли кто-то из нас в офсайде»

прокомментировал свой гол в ворота «Манчестер Сити».

«Я находился лицом к воротам. Маркус, вероятно, видел, что я в лучшей позиции. Я не знал, был ли кто-то из нас в офсайде.

Он не оказал никакого влияния на защитников. Это то, что есть», – сказал Бруну.

Полузащитник « » Каземиро отдал передачу в сторону , выводя его в прорыв к воротам « ». Маркус находился в очевидном офсайде.

Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «Сити». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.

Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировали офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.

Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»