Бруну о голе в ворота «Сити»: «Рэшфорд не влиял на защитников. Я не знал, был ли кто-то из нас в офсайде»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Бруну Фернандеш прокомментировал свой гол в ворота «Манчестер Сити».

«Я находился лицом к воротам. Маркус, вероятно, видел, что я в лучшей позиции. Я не знал, был ли кто-то из нас в офсайде.

Он не оказал никакого влияния на защитников. Это то, что есть», – сказал Бруну.

Полузащитник «Юнайтед» Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Манчестер Сити». Маркус находился в очевидном офсайде.

Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «Сити». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.

Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировали офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.

Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»

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57 комментариев

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moldfan
Ну во первых, можно конечно утверждать, что Рэшфорд не влиял на ситуацию, и гол чистой, но зачем лгать ? Рэшфорд определенно знал, что он в офсайде.

Во вторых, вратарь например действует исходя из того, что мяч получит Маркус, то есть он например понимает, что не сможет быть на мяче первым, и по этому не бежит выбивать мяч как обычно это делает Эдерсон, а начинает просто пытаться сократить угол обстрела, причем со стороны Рэшфорда.

Во вторых, ну очевидно Маркус мешает Аканджи... и влияет в том числе на его решения. Напримре был ли у Аканжи опция подкатится, чтобы выбить мяч ? Нет, потому-что перед ним Рэшфорд... И это самый такой яркий пример.

Определенно нужно было свистеть вне игры, судья дурачек, возможно ВАР ему что-то наплели и ввели в заблуждение. При этом Рэшфорд и Бруно красавцы. Сыграли сначала креативно, а потом еще и поддавили судью и отстояли гол.
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Белые штаны Хави
Ответ Stannis_Baratheon
Относительно маню другие правила)))
У каталонцев всегда судьи виноваты, то реал у них судей покупает, то теперь вот Юнайтед
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бек саидов
Решфорд , который был в оффсайде , прикрывал мяч корпусом, не давая защитнику владеть мячом, но он не влиял на эпизод. Если Оливер так решил , то надо согласиться. 😹
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Леша Иванов
Внешность, поведение, психология - все цыганское у этого паренька, ну собственно и команда ему под стать.
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Stannis_Baratheon
Ответ FortMinor
а ты конкретно знаешь дословно правила по которым трактуется пассивный офсайд? что значит влиял или не влиял на игру? у рэшфорда не было контакта с защитниками мс, он не касался мяча и не перекрывал обзор вратарю, просто защитники сити не стали играть до свистка и были уверены в офсайде, а рэшфорд интеллектуально переиграл их
Если ты конкретно знаешь, скажи какие правила?
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FortMinor
Ответ adamx
он находился на игровом расстоянии от мяча во время его движения к воротам, блокируя к нему доступ.
он не блокировал доступ, тк игроки сити играли пассивно до свистка
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Stannis_Baratheon
Ответ Direct free kick
0 трофеев скорее всего будет
Скорее всего ноль трофеев будет у твоего кумира Роналду
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Станислав Л
ахахахаха, как ты не знаешь, если изначально зафиксировал оффсайд боковой?
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RowLD
Ответ Stivi M.D.
Есть еще другой важный вопрос. По правилам ВАР вмешивается, если допущена ГРУБАЯ или ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ошибка от судей, а тут что разве вообще была ошибка, ведь судья изначально поднял флаг, так почему ВАР вмешался?
Так из-за поднятого флага не засчитали легитимный, по мнению ВАР, гол. Поэтому и вмешался
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Stannis_Baratheon
Ответ Rick Sorkin
Гвардиола выиграл 4 АПЛ за 5 лет, к слову.
Дай порадоваться хейтерам Гвардиолы))
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mj23.net
Там проблема на самом деле в том, что Аканджи не стал добегать. Если бы он попытался забрать мяч у Реша, то был бы точно офсайд, потому что Реш тогда вступил бы в борьбу с защем. Всегда надо играть до конца. Это гол имени Аканджи. И Ван Биссаки)
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Direct free kick
Ответ Stannis_Baratheon
Страдай персофан Роналду, МЮ без него лучше играет))
0 трофеев скорее всего будет
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adamx
Ответ FortMinor
а ты конкретно знаешь дословно правила по которым трактуется пассивный офсайд? что значит влиял или не влиял на игру? у рэшфорда не было контакта с защитниками мс, он не касался мяча и не перекрывал обзор вратарю, просто защитники сити не стали играть до свистка и были уверены в офсайде, а рэшфорд интеллектуально переиграл их
он находился на игровом расстоянии от мяча во время его движения к воротам, блокируя к нему доступ.
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FortMinor
Ответ Ученик Пепа
Решфорд влиял не только на защитников, но и на вратаря. Но кому, как ни лицемерному Бруно это отрицать?)))
а ты конкретно знаешь дословно правила по которым трактуется пассивный офсайд? что значит влиял или не влиял на игру? у рэшфорда не было контакта с защитниками мс, он не касался мяча и не перекрывал обзор вратарю, просто защитники сити не стали играть до свистка и были уверены в офсайде, а рэшфорд интеллектуально переиграл их
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Rick Sorkin
Ответ Борис_Бритва
Появились первые кадры с пресс конференции Пепа Гваодиолы) https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.jpg
Гвардиола выиграл 4 АПЛ за 5 лет, к слову.
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Stannis_Baratheon
Ответ Stivi M.D.
Есть еще другой важный вопрос. По правилам ВАР вмешивается, если допущена ГРУБАЯ или ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ошибка от судей, а тут что разве вообще была ошибка, ведь судья изначально поднял флаг, так почему ВАР вмешался?
Относительно маню другие правила)))
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Stivi M.D.
Есть еще другой важный вопрос. По правилам ВАР вмешивается, если допущена ГРУБАЯ или ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ошибка от судей, а тут что разве вообще была ошибка, ведь судья изначально поднял флаг, так почему ВАР вмешался?
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sablyka
раньше было так - если ты в пассивном офсайде и пас идет на тебя ты всем своим видом долже показывать, что выбываешь из эпизода и толь тогда есть шанс, что судья пропустит..что-то видимо изменилось в королевстве..
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Мукунку хороший
Ответ Romanian_Daddy
Просто Сити с одним ударом в створ за весь матч хотели победы АХАХАХАХАХ
Они без ударов хотели победы.. )
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Stannis_Baratheon
Ответ Direct free kick
Раз в 2 года забивает в больших матчах, вот и отмазывается
Страдай персофан Роналду, МЮ без него лучше играет))
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Zakir Hanseidov
Ответ jordy
Он косит под дурака или реально правил не знает?
У него просто истерика...
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FortMinor
Ответ corazón blanco
Больше поразило то, как Сити полностью развалился после этого гола и сразу же пропустил второй.
сити вообще слабо сыграл в этом матче, только в начале второго тайма напоминали себя, а так даже по сравнению с первым кругом они были намного хуже, Холланд хоть и крутой бомбардир, не участвует в розыгрыше мяча как агуэро, сити перестал быть таким сложным и непредсказуемым в атаке)
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rooney1990
Судья мог как засчитать гол, так и нет. В этом плане МЮ сегодня повезло чуть больше. Сити не наиграл сегодня на победу. Победил тот, кто больше хотел.
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-3
-3
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rachidibrahimov
Очень рад, что великий МЮ постепенно возвращается. Чем больше топ клубов, тем лучше
+1
-5
-4
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Felp
Позорный гол, справедливости ради. Игра на ничью
+4
-3
+1
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