Холанд не забивает 3 матча подряд – впервые в этом сезоне

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд не забил ни одного мяча в трех последних матчах. 

Нападающий «Манчестер Сити» не смог отличиться в сегодняшнем матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

За всю игру он нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.

Холанд также не забил в играх с «Саутгемптоном» (0:2) и «Челси» (1:0). В матчах с «горожанами» и «синими» норвежец провел на поле 90 минут.

Впервые в этом сезоне безголевая серия Эрлинга достигла трех матчей. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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26 комментариев

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Roman Araslanov
Я не удивлюсь если Холанд за оставшиеся матчи АПЛ больше 7-8 не забьёт. В первой части сезона у него всё и везде залетало, а теперь будет чёрная полоса
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Alexander Yavriantz
Ответ United_LP
Там еще любимчик Саутгейта, играющий вместо Реша в сборной, был, оказывается
Запомнился только симуляцией. Пеп в тот момент наверное пожалел, что не Стерлинг там. Тот на пенку насимулировал бы.
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123456 bayram
Ахахах хет трик не забывайте в первом матче
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Jackson8
Он в кармане Каземиро спрятался
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123456 bayram
Вы радуются тому что эрлинг не забил.а вы так же кричали когда он трешку положил в первом матче???
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nick-basil
На лавке сидеть таким ребятам , когда готовы, не к добру
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jordy
Если Сити будет играть так, как играл 2 последних сезона, то потеряется Холланд.
Когда играет Холланд и все подстраиваются под него, теряется весь Сити.
Пока второй вариант очевидно хуже.
Я за то, чтобы Холланд подстраивался под игру Сити, пусть даже и теряя в кол-ва голов.
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United_LP
Ответ Street Fighter
И Холланд то есть был на поле?? Не знал
Там еще любимчик Саутгейта, играющий вместо Реша в сборной, был, оказывается
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DarkJune
Ответ ManUtd8082
Закрываешь норвежца, и у сити нету игры. Давайте радоваться что Пеп выпустил именно его а не Алвареса
Альвареса выпускали в кубке, слили 0:2. Но вы эту игру понятное дело не смотрели :)
Гнать на напов, когда им тупо не могут доставить мяч, потому что Сити идет в атаку пешком и все закрыто - последнее дело.
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хавбек+
адаптировался
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Экспертное мнение
Холанд просто не попал в игру, уже в первом тайме было видно, обязан был Альвареса выпускать Пеп во втором тайме
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Пако
Научились играть против него. Вот и всё
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igls54
Прицел сбился у викинга
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Старик Стариканов
Очередной топ-матч провалил,не надо его сравнивать с Мбаппе это игроки разного уровня
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corazón blanco
Каземиро очень рискованно, но эффектно выбил у него мяч в штрафной, хотя легко мог заработать пенальти, спас Юнайтед от неприятностей.
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AF007
Ответ Великий Алонсо
Сдулся бегунок бездарный
Такая же пустышка без полузащиты, как и наш криштик
+1
-2
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munkz
Хочу заметить теневого героя сегодняшнего матча - как же хорош сегодня был Шоу. Снял вообще весь верх и низ на в общем-то непривычной для себя позиции. А когда у Ман Юнайтед случались проблески в позиционной атаке, поднимался к Каземиро и поддерживал. Для меня на равне с Каземиро и Фредом герой матча.
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ranelgee
Ответ глор МЮ
Развалил игру сити , красава.
В Наср Аль пойдёт
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-1
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GuruFutbola
Копит ману на лч
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Великий Алонсо
Сдулся бегунок бездарный
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-5
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Street Fighter
И Холланд то есть был на поле?? Не знал
+4
-3
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Yri Yrov
Ответ Sevuska
Временный сбой . Исправится .
Сказало фан реала
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-3
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Dinarxxx
Халанд играл чтоли
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Sevuska
Временный сбой . Исправится .
+10
-7
+3
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ManUtd8082
Закрываешь норвежца, и у сити нету игры. Давайте радоваться что Пеп выпустил именно его а не Алвареса
+26
-5
+21
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