Холанд не забивает 3 матча подряд – впервые в этом сезоне
Эрлинг Холанд не забил ни одного мяча в трех последних матчах.
Нападающий «Манчестер Сити» не смог отличиться в сегодняшнем матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2).
За всю игру он нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.
Холанд также не забил в играх с «Саутгемптоном» (0:2) и «Челси» (1:0). В матчах с «горожанами» и «синими» норвежец провел на поле 90 минут.
Впервые в этом сезоне безголевая серия Эрлинга достигла трех матчей. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Когда играет Холланд и все подстраиваются под него, теряется весь Сити.
Пока второй вариант очевидно хуже.
Я за то, чтобы Холланд подстраивался под игру Сити, пусть даже и теряя в кол-ва голов.
Гнать на напов, когда им тупо не могут доставить мяч, потому что Сити идет в атаку пешком и все закрыто - последнее дело.