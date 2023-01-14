Холанд не забивает 3 матча подряд – впервые в этом сезоне

не забил ни одного мяча в трех последних матчах.

Нападающий « » не смог отличиться в сегодняшнем матче 20-го тура АПЛ против « » (1:2).

За всю игру он нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.

Холанд также не забил в играх с «Саутгемптоном» (0:2) и «Челси» (1:0). В матчах с «горожанами» и «синими» норвежец провел на поле 90 минут.

Впервые в этом сезоне безголевая серия Эрлинга достигла трех матчей. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.