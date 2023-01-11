Пети советует Кейну остаться в «Тоттенхэме»: «Он король клуба, легенда. Куда ему идти? Точно не в «Сити» с Холандом или «Челси» с проклятием нападающих»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Эммануэль Пети Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Эммануэль Пети советует Харри Кейну остаться в «Тоттенхэме». 

– Если верить сообщениям, «шпоры» делают все возможное, чтобы Харри Кейн заключил новый долгосрочный контракт. Он всегда говорил о своем желании выигрывать трофеи. Как вы думаете, в его интересах в конце концов двигаться дальше?

– С Харри Кейном всегда одна и та же история, мы говорили о его контракте и о том факте, что у него целую вечность не было трофеев. Я правда думал, что в прошлом сезоне он перейдет в «Манчестер Сити», но теперь, когда у них есть Холанд, этого не произойдет.

Ладно, трофеи важны, но его будут помнить как одного из лучших игроков в истории «Тоттенхэма». Он уже доказал, что предан клубу, и если бы он хотел уйти, то уже должен был это сделать. Я бы сказал ему: «Оставайся в клубе. Ты король клуба, легенда. Если ты останешься в «Тоттенхэме» на всю свою карьеру, тебя будут помнить веками, а это именно то, что запоминается игрокам наравне с крупными трофеями».

Если он захочет уйти, куда он пойдет? Это точно будет не «Сити» с Холандом или «Челси» с проклятием нападающих! Уедет ли он за границу? Никаких шансов.

На мой взгляд, единственный клуб, в который он мог бы перейти прямо сейчас, – это «Манчестер Юнайтед», но где они были последние 5, 6, 7 сезонов? Выигрывали ли они трофеи? Нет. Так что я думаю, у него уже есть ответ в голове: на его месте я бы остался в «Тоттенхэме», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси».

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47 комментариев

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Максим Макеев
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в пивоварию уйдёт
вот и все решение
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karaDENIZZZ
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Вполне представляю Кейна в футболке МЮ в следующем сезоне. Бавария прекрасный вариант, но уж больно англичане не охотно переезжают.
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frog19
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Ответ Константин Ловков
Это не играет роли при таких формулировках. Проклятие = никто не способен его преодолеть. Дрогба и Коста преодолевали это по несколько лет и стабильно. Если у Челси основными девятками в другие периоды были Мората, Лукаку, Абрахам, то это про уровень этих конкретных нападающих говорит, а не про какой-то выдуманный обряд проклятий. Я бы еще мог согласиться, если, например, кто-то из тройки выше феерил после в других топ-командах в топ-лигах, но этого нет и близко: Абрахам уехал играть в лигу ниже уровнем, Мората и Лукаку даже болельщиков их новых команд все еще бесят своей игрой. Не вижу здесь никаких проклятий – только конкретных футболистов, которые не потянули топ-уровень.
Шевченко, Креспо, Торрес, Писсаро. Это большие игроки. Странно было бы сказать что они не потянули топ уровень.
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frog19
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Ответ Tollie
Комментарий удален модератором
только вот этот статус "легенды" не даёт вообще ничего. а беря трофеи ты ты вписываешься своё имя в графу победителей, получаешь деньги, кайф и моральное удовлетворение что играешь не просто так.
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frog19
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Ответ Zidane 21
Действительно, после Дрогба, я не могу вспомнить ни одного стабильного нападающего у Челси.
Диего Коста
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Abubakr Ibadullaev
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Мю за эти 6-7 сезонов выиграл кубок англии, Лигу европы и супер кубок англии а чего достиг тоттенхэм за эти 6-7 сезонов? Только один выход в финал ЛЧ и то проиграли в сухую!
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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
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Ответ KerroChelsea
Это удачные примеры. А сколько можно насчитать неудачных?
Это не играет роли при таких формулировках.

Проклятие = никто не способен его преодолеть. Дрогба и Коста преодолевали это по несколько лет и стабильно.

Если у Челси основными девятками в другие периоды были Мората, Лукаку, Абрахам, то это про уровень этих конкретных нападающих говорит, а не про какой-то выдуманный обряд проклятий.

Я бы еще мог согласиться, если, например, кто-то из тройки выше феерил после в других топ-командах в топ-лигах, но этого нет и близко: Абрахам уехал играть в лигу ниже уровнем, Мората и Лукаку даже болельщиков их новых команд все еще бесят своей игрой.

Не вижу здесь никаких проклятий – только конкретных футболистов, которые не потянули топ-уровень.
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Юра Клекотка
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Последние 5-6-7 лет? Ну если уж по правде то МЮ выигрывал с Ван Галом кубок Англии. С Мауром выигрывал Кубок лиги и Лигу Европы. Не АПЛ конечно, но врать что небыло за это время трофеев тоже не стоит
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Мужанов Дмитрий Александрович
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Неужели такие форварды(одни из лучших в Европе) боятся конкуреции с каким-то пацаном из Норвегии) Ну а в Челси и вовсе он бы сразу стал игроком основы, только нынешний Челси - это уже пониже, они даже в еврокубки могут не попасть(в ЛЧ уж точно)
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Filipp Gorski
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Лучше пускай в ТТХ остаётся до конца карьеры
Зато станет легендой клуба хоть он и уже им является
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Дядя Тима
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мое мнение, что кейну стоит поменять не только клуб но и чемпионат,и со стороны болельщиков вопросов не будет,и возможность под конец карьеры ,что то выиграть будет Бавария идеальный вариант для этого
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Surviving
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Ответ Eliza77
Саудовская Бавария
Из рычажных?
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moldfan
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Кейн пожалуй уже лучший игрок в истории Тоттенхэма. Статус лучший игрок в истории Тоттенхэма конечно круто, но что-то мне подсказывает не предел амбиций Кейна.

Все зависит, чего он хочет. Если он все еще хочет побороться за ЗМ и ЛЧ. Нужно идти в Баварию. Из всех текущих вариантов, кажется наиболее реально. Причем эта крутая сделка, потому-что Кейн реально способен усилить и без того сильную Баварию.

Все остальные варианты, ну сложные и не актуальные. Он безусловно усилит Челси и Юнайтед. Но тут на сколько он поверит в эти проекты, у Челси сейчас новые владельцы, в Юнайтед уже перестройка за перестройкой. Чисто в теории, переход Кейна в Ливерпуль, может иметь эффект.

Но самый надежный вариант, определенно Бавария.
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Гари Невилл
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Ну он как бы и так уже много принёс и заслуживает трофеи за все рекорды, которые ему удалось установить, если останется, то много и не выиграет с тотом
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Zidane 21
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Действительно, после Дрогба, я не могу вспомнить ни одного стабильного нападающего у Челси.
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Александра Александрова
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Какой Сити , он там уже не нужен давно !
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ReneHoseman
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Ответ Tollie
Комментарий удален модератором
со стороны так и видится,
а в реальности иногда просто хочется сменить место работы.
надоело начальство, партнеры,
раздевалка в клубе.
хочется просто поиграть в другой футбол в другом городе или даже в другом чемпионате.
к примеру модрич, или бэйл. ушли, заработали, навыигрывали трофеев, пример перед глазами
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AsperChelsea
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На мой взгляд, единственный клуб, в который он мог бы перейти прямо сейчас, – это «Манчестер Юнайтед», но где они были последние 5, 6, 7 сезонов? Выигрывали ли они трофеи? 

Аха ну Тоттенхэм за это время прям купался в трофеях))
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Рим Мухаметшин
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Он может стать местным Тотти, если уже не стал. Что может быть милее верности?)
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Tollie
Комментарий удален
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Amalfitano
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Ответ Северный болельщик
Реал. Бензема еще год, два, максимум и уйдет....возраст.
Да там под уход Бензема готовят сразу несколько вариантов. С планированием у Реала всё в полном порядке. Родриго прибавляет, Эндрик куплен, еще кого-то купят летом.
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Зизуха
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Ответ zer
как будто кроме АПЛ в мире нет других вариантов) ясное дело, что в той же Баварии и титулов поднять и стату набить нормально можно. Кейн шикарный нап, идеальный, вообще без слабых мест. он заслуживает хоть что-то выиграть.
Кубок лиги?
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KerroChelsea
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Ответ Константин Ловков
Расскажите Дрогба и Косте про проклятие нападающих Челси
Это удачные примеры. А сколько можно насчитать неудачных?
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Кино Музыка
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Скажи это Бейлу.
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Amalfitano
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Есть мнение, что Харрюшка опоздал с переходом и должен остаться в ТТХ. Пети прав.
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