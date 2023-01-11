Пети советует Кейну остаться в «Тоттенхэме»: «Он король клуба, легенда. Куда ему идти? Точно не в «Сити» с Холандом или «Челси» с проклятием нападающих»

Эммануэль Пети советует Харри Кейну остаться в « ».

– Если верить сообщениям, «шпоры» делают все возможное, чтобы Харри Кейн заключил новый долгосрочный контракт. Он всегда говорил о своем желании выигрывать трофеи. Как вы думаете, в его интересах в конце концов двигаться дальше?

– С Харри Кейном всегда одна и та же история, мы говорили о его контракте и о том факте, что у него целую вечность не было трофеев. Я правда думал, что в прошлом сезоне он перейдет в « », но теперь, когда у них есть Холанд, этого не произойдет.

Ладно, трофеи важны, но его будут помнить как одного из лучших игроков в истории «Тоттенхэма». Он уже доказал, что предан клубу, и если бы он хотел уйти, то уже должен был это сделать. Я бы сказал ему: «Оставайся в клубе. Ты король клуба, легенда. Если ты останешься в «Тоттенхэме» на всю свою карьеру, тебя будут помнить веками, а это именно то, что запоминается игрокам наравне с крупными трофеями».

Если он захочет уйти, куда он пойдет? Это точно будет не «Сити» с или « » с проклятием нападающих! Уедет ли он за границу? Никаких шансов.

На мой взгляд, единственный клуб, в который он мог бы перейти прямо сейчас, – это « », но где они были последние 5, 6, 7 сезонов? Выигрывали ли они трофеи? Нет. Так что я думаю, у него уже есть ответ в голове: на его месте я бы остался в «Тоттенхэме», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси».