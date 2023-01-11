Пети советует Кейну остаться в «Тоттенхэме»: «Он король клуба, легенда. Куда ему идти? Точно не в «Сити» с Холандом или «Челси» с проклятием нападающих»
Эммануэль Пети советует Харри Кейну остаться в «Тоттенхэме».
– Если верить сообщениям, «шпоры» делают все возможное, чтобы Харри Кейн заключил новый долгосрочный контракт. Он всегда говорил о своем желании выигрывать трофеи. Как вы думаете, в его интересах в конце концов двигаться дальше?
– С Харри Кейном всегда одна и та же история, мы говорили о его контракте и о том факте, что у него целую вечность не было трофеев. Я правда думал, что в прошлом сезоне он перейдет в «Манчестер Сити», но теперь, когда у них есть Холанд, этого не произойдет.
Ладно, трофеи важны, но его будут помнить как одного из лучших игроков в истории «Тоттенхэма». Он уже доказал, что предан клубу, и если бы он хотел уйти, то уже должен был это сделать. Я бы сказал ему: «Оставайся в клубе. Ты король клуба, легенда. Если ты останешься в «Тоттенхэме» на всю свою карьеру, тебя будут помнить веками, а это именно то, что запоминается игрокам наравне с крупными трофеями».
Если он захочет уйти, куда он пойдет? Это точно будет не «Сити» с Холандом или «Челси» с проклятием нападающих! Уедет ли он за границу? Никаких шансов.
На мой взгляд, единственный клуб, в который он мог бы перейти прямо сейчас, – это «Манчестер Юнайтед», но где они были последние 5, 6, 7 сезонов? Выигрывали ли они трофеи? Нет. Так что я думаю, у него уже есть ответ в голове: на его месте я бы остался в «Тоттенхэме», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси».
вот и все решение
Проклятие = никто не способен его преодолеть. Дрогба и Коста преодолевали это по несколько лет и стабильно.
Если у Челси основными девятками в другие периоды были Мората, Лукаку, Абрахам, то это про уровень этих конкретных нападающих говорит, а не про какой-то выдуманный обряд проклятий.
Я бы еще мог согласиться, если, например, кто-то из тройки выше феерил после в других топ-командах в топ-лигах, но этого нет и близко: Абрахам уехал играть в лигу ниже уровнем, Мората и Лукаку даже болельщиков их новых команд все еще бесят своей игрой.
Не вижу здесь никаких проклятий – только конкретных футболистов, которые не потянули топ-уровень.
Зато станет легендой клуба хоть он и уже им является
Все зависит, чего он хочет. Если он все еще хочет побороться за ЗМ и ЛЧ. Нужно идти в Баварию. Из всех текущих вариантов, кажется наиболее реально. Причем эта крутая сделка, потому-что Кейн реально способен усилить и без того сильную Баварию.
Все остальные варианты, ну сложные и не актуальные. Он безусловно усилит Челси и Юнайтед. Но тут на сколько он поверит в эти проекты, у Челси сейчас новые владельцы, в Юнайтед уже перестройка за перестройкой. Чисто в теории, переход Кейна в Ливерпуль, может иметь эффект.
Но самый надежный вариант, определенно Бавария.
а в реальности иногда просто хочется сменить место работы.
надоело начальство, партнеры,
раздевалка в клубе.
хочется просто поиграть в другой футбол в другом городе или даже в другом чемпионате.
к примеру модрич, или бэйл. ушли, заработали, навыигрывали трофеев, пример перед глазами
Аха ну Тоттенхэм за это время прям купался в трофеях))