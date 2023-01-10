Мерсон о Кейне: «Если «МЮ» хочет когда-нибудь догнать «Сити», они должны заполучить Харри. «Тоттенхэм» держится только благодаря ему»
Пол Мерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» стоит подписать Харри Кейна.
«В эпоху, когда клубы сорят деньгами, а форварды мирового класса – это редкость, мне покажется безумием, если «Манчестер Юнайтед» не пойдет за Харри Кейном.
Можно искать по всему миру, ломать голову и напрягать всех скаутов, но ответ прямо перед вами. В настоящее время нет ни одного доступного игрока, который был бы близок к Кейну.
Если «Юнайтед» хочет когда-нибудь догнать «Манчестер Сити», они должны заполучить Кейна. Все хотят подписать нападающего и ищут повсюду, но лучший центральный нападающий находится прямо у них под носом.
Он играет за «Тоттенхэм», которая абсолютно ничего не выиграет, и, конечно, рано или поздно ему снова вскружит голову возможность трансфера.
Я не знаю, чего им не хватает. Даже если он стоит 150 миллионов фунтов и контракт рассчитан на четыре или пять лет, они получат более 100 голов. Кто еще может дать им это?
Все говорят об Эрлинге Холанде, но, на мой взгляд, Кейн мог бы показать аналогичные результаты в такой команде, как «Манчестер Сити», и даже отдать еще больше голевых передач.
Харри Кейн по-прежнему является идеальным подписанием для «Манчестер Юнайтед». Даже если он не сравнится с Холандом, он недалек от него. Он создает очень много моментов. Если бы он подписал контракт с «Юнайтед» и они попали в четверку лучших в этом сезоне, я бы ожидал, что они начнут выигрывать.
Назовите меня глупцом, но, на мой взгляд, Кейн даже дал бы «Юнайтед» шанс выиграть Лигу чемпионов. Он – машина. «Тоттенхэм» находится там, где он есть, только благодаря Харри Кейну, все просто. Он и есть разница», – написал Мерсон в колонке для Daily Star.
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Даже если 150 забьёт, это миллион за гол.