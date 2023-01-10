Мерсон о Кейне: «Если «МЮ» хочет когда-нибудь догнать «Сити», они должны заполучить Харри. «Тоттенхэм» держится только благодаря ему»

Пол Мерсон считает, что « » стоит подписать Харри Кейна.

«В эпоху, когда клубы сорят деньгами, а форварды мирового класса – это редкость, мне покажется безумием, если «Манчестер Юнайтед» не пойдет за Харри Кейном.

Можно искать по всему миру, ломать голову и напрягать всех скаутов, но ответ прямо перед вами. В настоящее время нет ни одного доступного игрока, который был бы близок к Кейну.

Если «Юнайтед» хочет когда-нибудь догнать « », они должны заполучить Кейна. Все хотят подписать нападающего и ищут повсюду, но лучший центральный нападающий находится прямо у них под носом.

Он играет за «Тоттенхэм», которая абсолютно ничего не выиграет, и, конечно, рано или поздно ему снова вскружит голову возможность трансфера.

Я не знаю, чего им не хватает. Даже если он стоит 150 миллионов фунтов и контракт рассчитан на четыре или пять лет, они получат более 100 голов. Кто еще может дать им это?

Все говорят об , но, на мой взгляд, Кейн мог бы показать аналогичные результаты в такой команде, как «Манчестер Сити», и даже отдать еще больше голевых передач.

по-прежнему является идеальным подписанием для «Манчестер Юнайтед». Даже если он не сравнится с Холандом, он недалек от него. Он создает очень много моментов. Если бы он подписал контракт с «Юнайтед» и они попали в четверку лучших в этом сезоне, я бы ожидал, что они начнут выигрывать.

Назовите меня глупцом, но, на мой взгляд, Кейн даже дал бы «Юнайтед» шанс выиграть Лигу чемпионов. Он – машина. « » находится там, где он есть, только благодаря Харри Кейну, все просто. Он и есть разница», – написал Мерсон в колонке для Daily Star.

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