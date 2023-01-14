Холанд, Рэшфорд, де Брюйне, Бруну, Бернарду, Эриксен выйдут в старте на матч «МЮ» – «Ман Сити»
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» опубликовали составы на дерби.
Команды встретятся в рамках 20-го тура АПЛ на «Олд Траффорд».
«МЮ»: Давид Де Хеа, Тирелл Маласиа, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Фред, Каземиро, Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль.
«Сити»: Эдерсон, Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Жоау Канселу, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Филип Фоден, Эрлинг Холанд.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию манчестерского дерби. Начало – в 15:30 по московскому времени.
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