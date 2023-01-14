Холанд, Рэшфорд, де Брюйне, Бруну, Бернарду, Эриксен выйдут в старте на матч «МЮ» – «Ман Сити»

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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» опубликовали составы на дерби. 

Команды встретятся в рамках 20-го тура АПЛ на «Олд Траффорд».

«МЮ»: Давид Де Хеа, Тирелл Маласиа, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Фред, Каземиро, Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль.

«Сити»: Эдерсон, Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Жоау Канселу, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Филип Фоден, Эрлинг Холанд

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию манчестерского дерби. Начало – в 15:30 по московскому времени. 

18 комментариев

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Бестрофейник 19/20
Столько хайпа вокруг этого матча, где будет очередной вынос МЮ вперёд ногами
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Sportik 975
Классное Дерби будет.
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Radu 7
Кого интересует, продаю 100% метод как выиграть на ставках.
+1
-3
-2
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Валера Петров
Канселу минус, продать пока как бы топ.. пацан один сезон прыгнул выше головы и повторит только в плейстейшне
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Alxx3xx
Ответ Cruel Snake
А вдруг нет?
Тогда Манчестер )
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Alxx3xx
Увидел Уокера и Канселу в составе и расстроился сначала. Но если они будут играть фланговых защитников, може все ещё и не так плохо.
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Ussaev M
Составы боевые огонь 🔥🔥🔥
+1
0
+1
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Ussaev M
Манчестерское дерби
+1
0
+1
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Cruel Snake
Ответ error505
Победит Манчестер! 🔥
А вдруг нет?
0
0
0
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Cruel Snake
В январе в Манчестере будет жарко

В какой цвет перекрасится город красный / голубой?
+1
-1
0
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error505
Победит Манчестер! 🔥
+5
-1
+4
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Kiryl Olshewski
Где Мясник Лича?!
+1
-1
0
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Kiryl Olshewski
2:3 Юнайтед win
+5
-2
+3
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fellx
Этот матч покажет систеино ли играет МЮ или всё же календарь зарешал
0
-2
-2
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Байсангур Ильясов
Ответ Arg21
Комментарий удален пользователем
Скачай программу через браузер "VAR MATCH TV , там всегда есть трансплантация матчей
0
0
0
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DDDDAN
4-1 в пользу сити
+4
-4
0
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Алексей Максимов
Glory glory Man.United
+1
-1
0
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Arg21
Комментарий удален
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Фанат Аль-Насра
Надеюсь матч будет огненным
+16
-1
+15
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