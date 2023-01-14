«Месси – фаворит «Золотого мяча», выступает в ЛЧ. Его мотивация – остаться в Европе». Балаге заявил, что у Лео нет предложения от «Аль-Хилаля»

не перейдет в Саудовскую Аравию.

Сообщалось, что «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад» хотят подписать игрока « » и готовы платить ему 350 миллионов евро за сезон.

Журналист Гильем Балаге заявил, что аргентинец не получал предложений от саудовских клубов.

Предложения [от « »] не поступало. «ПСЖ» и Месси организуют встречу в ближайшие несколько недель, чтобы завершить сделку, которая позволит ему остаться в Париже. Прямо сейчас его мотивация – остаться в Европе.

Он фаворит на завоевание «Золотого мяча», он все еще выступает в , у него большие цели после победы на чемпионате мира.

Мало того, что обращаться к нему с этим предложением нет смысла, так этого предложения даже не было», – сказал Балаге.

«Аль-Хилаль» реально хочет Месси: предлагает 300 млн в год и уже комментирует возможный трансфер