«Месси – фаворит «Золотого мяча», выступает в ЛЧ. Его мотивация – остаться в Европе». Балаге заявил, что у Лео нет предложения от «Аль-Хилаля»
Лионель Месси не перейдет в Саудовскую Аравию.
Сообщалось, что «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад» хотят подписать игрока «ПСЖ» и готовы платить ему 350 миллионов евро за сезон.
Журналист Гильем Балаге заявил, что аргентинец не получал предложений от саудовских клубов.
Предложения [от «Аль-Хилаля»] не поступало. «ПСЖ» и Месси организуют встречу в ближайшие несколько недель, чтобы завершить сделку, которая позволит ему остаться в Париже. Прямо сейчас его мотивация – остаться в Европе.
Он фаворит на завоевание «Золотого мяча», он все еще выступает в Лиге чемпионов, у него большие цели после победы на чемпионате мира.
Мало того, что обращаться к нему с этим предложением нет смысла, так этого предложения даже не было», – сказал Балаге.
«Аль-Хилаль» реально хочет Месси: предлагает 300 млн в год и уже комментирует возможный трансфер
Разве что Кубок Франции не брал.
Но его не брали и Марадона и Пеле.
Ладно роналдуйсты не любят Месси из за того что их кумир не дотягивает не игрой и не трофеями до короля футбола....
Просто хочется узнать: почему так стервозно пытаются доказать превосхолство Роналду над Лео???
Назовите трофей круче чем кубок чемпиона мира...
Или количество золотых мячей...
Да блин что нибудь назовите чем лучше Роналду???
Я как футболист имею ввиду. Остальное как то даже не рассматриваю