«Месси – фаворит «Золотого мяча», выступает в ЛЧ. Его мотивация – остаться в Европе». Балаге заявил, что у Лео нет предложения от «Аль-Хилаля»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Гильем Балаге Футбол

Лионель Месси не перейдет в Саудовскую Аравию. 

Сообщалось, что «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад» хотят подписать игрока «ПСЖ» и готовы платить ему 350 миллионов евро за сезон. 

Журналист Гильем Балаге заявил, что аргентинец не получал предложений от саудовских клубов. 

Предложения [от «Аль-Хилаля»] не поступало. «ПСЖ» и Месси организуют встречу в ближайшие несколько недель, чтобы завершить сделку, которая позволит ему остаться в Париже. Прямо сейчас его мотивация – остаться в Европе.

Он фаворит на завоевание «Золотого мяча», он все еще выступает в Лиге чемпионов, у него большие цели после победы на чемпионате мира.

Мало того, что обращаться к нему с этим предложением нет смысла, так этого предложения даже не было», – сказал Балаге.

«Аль-Хилаль» реально хочет Месси: предлагает 300 млн в год и уже комментирует возможный трансфер

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51 комментарий

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Cruel Snake
Ответ Игорь Климов
Чего ты несёшь?
Аналогично. Аргументируй!
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AF007
Ответ Cruel Snake
Фаворит это не на долго. После того как «ПСЖ» в очередной раз бездарно вылетит из ЛЧ, будут другие фавориты
Кроме Хохланда нет никого, кто даже в теории может воспользоваться их вылетом. Но тот что-то резко перестал забивать по 2 мяча за игру после того, как Де Брюйне впал в спячку
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Игорь Климов
Ответ Совесть Черданцева
8 золотых мячей.. У кого-то ещё остались сомнения, что Месси - хозяин современного футбола?
Лео Месси величайший футболист современности! 🇦🇷
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А.Э.РАСИМ
Месси гений футбола.

Разве что Кубок Франции не брал.
Но его не брали и Марадона и Пеле.
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Игорь Климов
Ответ Cruel Snake
Фаворит это не на долго. После того как «ПСЖ» в очередной раз бездарно вылетит из ЛЧ, будут другие фавориты
Чего ты несёшь?
+1
-1
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obidnyi
Ответ Артём Сергеев
Мне кажется что большинство уже поняли, что золотой мяч это мусорная награда, которая назначается не за футбольные заслуги а в кабинетах
Почему меньшинства всякие думают, что их большинство, не всё так плохо ещё в мире
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Экспертное мнение
Ответ corazón blanco
Алло, я говорю исключительно о футбольной составляющей о достижениях его в мире футбола, а не о его человеческих качествах.
Юный фанат Эвертона тоже так думал, но остался без мобилы :(
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Barsa! bolshe chem klub
Меня удивляет другое...

Ладно роналдуйсты не любят Месси из за того что их кумир не дотягивает не игрой и не трофеями до короля футбола....

Просто хочется узнать: почему так стервозно пытаются доказать превосхолство Роналду над Лео???

Назовите трофей круче чем кубок чемпиона мира...
Или количество золотых мячей...
Да блин что нибудь назовите чем лучше Роналду???
Я как футболист имею ввиду. Остальное как то даже не рассматриваю
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Артём Сергеев
Ответ rigobersong
Мы поняли, что ты🤡
Это мне самый главный 🤡 спортса пишет, забавно)
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Игорь Климов
Лео Месси как минимум 2-3 года ещё будет играть в топ-5 Европы и Лиге Чемпионов на высочайшем уровне! 🇦🇷
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corazón blanco
Ответ Экспертное мнение
Миллионы мальчишек по всему миру не хотят чтобы взрослый человек разбивал их телефоны, и попытаются стороной обойти такого дядьку
Алло, я говорю исключительно о футбольной составляющей о достижениях его в мире футбола, а не о его человеческих качествах.
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
Миллионы мальчишек по всему миру не хотят чтобы взрослый человек разбивал их телефоны, и попытаются стороной обойти такого дядьку
Согласен. Кринж позор футбола!:)
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AF007
Ответ Артём Сергеев
Мне кажется что большинство уже поняли, что золотой мяч это мусорная награда, которая назначается не за футбольные заслуги а в кабинетах
В чем-то ты прав, однако после смутных времён с 2013 по 2017 г. ситуация существенно выправилась в лучшую сторону
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rigobersong
Ответ Sir David Beckham
А почему тебя настолько волнует внешность чужого ребенка, что ты об этом постишь под статьей о другом футболисте?
Да. Потому что я волнуюсь, матери нет, он же его мог просто украсть:)
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Михо
Ответ Совесть Черданцева
8 золотых мячей.. У кого-то ещё остались сомнения, что Месси - хозяин современного футбола?
Конечно остались. Все истеричные фанатки Криша будут с этим спорить до хрипоты
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А.Э.РАСИМ
Ответ Совесть Черданцева
8 золотых мячей.. У кого-то ещё остались сомнения, что Месси - хозяин современного футбола?
Нет.
+3
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Экспертное мнение
Ответ corazón blanco
Миллионы мальчишек по всему миру хотели бы быть такими рофлерами и добиться хотя бы половину того, что достиг Криштиану.
Миллионы мальчишек по всему миру не хотят чтобы взрослый человек разбивал их телефоны, и попытаются стороной обойти такого дядьку
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Sir David Beckham
Ответ rigobersong
А никто не знает, почему сын роналду похож на пакистанца?:) Кто там матерью был?:)
А почему тебя настолько волнует внешность чужого ребенка, что ты об этом постишь под статьей о другом футболисте?
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rigobersong
Ответ corazón blanco
А кто говорит, что это красивый поступок, его никто не оправдывает. Поступил не красиво. Но я тебе про футбольную составляющую говорю, а ты переводишь на тему, какой ужасный Роналду человек.
Да и в футболе он ниочем:) Все титулы в сборной за счет партнеров зашакалил:))
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rigobersong
А никто не знает, почему сын роналду похож на пакистанца?:) Кто там матерью был?:)
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Konstantin Meerov
Месси не хочет, чтобы Рон окончательно сбрендил
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Moscwow
Ответ Экспертное мнение
Обычно такие разговоры, когда претендует Месси))) всё было нормас когда претендовал Бензема, всё было по плану секты "лишь бы не Месси" :)
Согласен. Жаль, что Месси не дали зм вместо Бензема. Игрок с 50-го места бомбардиров лиги 1 заслужил его куда больше. Секта «никто, кроме Месси» страдала, но все позади. Добрые дяди шейхи подарили целый чемпионат мира
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corazón blanco
Ответ rigobersong
В чем заслуга избить ребенка аутиста?:))
А кто говорит, что это красивый поступок, его никто не оправдывает. Поступил не красиво. Но я тебе про футбольную составляющую говорю, а ты переводишь на тему, какой ужасный Роналду человек.
0
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rigobersong
Ответ инок
У Месси 8 ЗМ и он недавно выиграл Чемпионат Мира став лучшим игроком этого турнира, играет в топ-5 Европы и Лиге Чемпионов на высшем уровне, и всем доказал, что он велик.
Месси красавчик, не то что кринж из чемпионата пустыни:))🤣🤣🤣
+5
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инок
У Месси 8 ЗМ и он недавно выиграл Чемпионат Мира став лучшим игроком этого турнира, играет в топ-5 Европы и Лиге Чемпионов на высшем уровне, и всем доказал, что он велик.
+3
-1
+2
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