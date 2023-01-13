«Аль-Хилаль» о переходе Месси: «Это было бы как подписание Роналду. Все саудовские клубы готовы совершить гигантский прорыв»
Президент «Аль-Хилаля» оценил вероятность подписания Лионеля Месси.
Сообщалось, что саудовский клуб будет готов предложить форварду «ПСЖ» зарплату в размере 300 млн долларов в год.
«Это было бы как подписание Криштиану Роналду. Это история не про клуб и игрока, это направление не только для клуба.
Все саудовские клубы готовы совершить гигантский прорыв после недавних высказываний министра спорта», – сказал Фаид Аль-Мофари.
Ранее министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал намекнул, что Роналду перешел в «Аль-Наср» при поддержке государства.
- Месси проиграет пару лет на уровне
А теперь вспоминаем, что через пару лет Месси будет 37-38, как и Кришу😂
Так сдулся или это норма и от Лео ожидаем подобного
Хватит с вас одного уникального футболиста.
но если конечно псж выиграет лч
и так закончит карьеру
а так, снова будут пылить (в прямом и переносном смысле), как в старые, добрые, времена 😎👍
Деньги конечно большие, но Месси пока играет на высшем уровне, Роналду придется быть лучшим игроком в Аравии...
Вот через пару тройку лет пусть подвинеться и то...
Если Лео в МЛС не поедет