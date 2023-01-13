«Аль-Хилаль» о переходе Месси: «Это было бы как подписание Роналду. Все саудовские клубы готовы совершить гигантский прорыв»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Президент «Аль-Хилаля» оценил вероятность подписания Лионеля Месси.

Сообщалось, что саудовский клуб будет готов предложить форварду «ПСЖ» зарплату в размере 300 млн долларов в год.

«Это было бы как подписание Криштиану Роналду. Это история не про клуб и игрока, это направление не только для клуба.

Все саудовские клубы готовы совершить гигантский прорыв после недавних высказываний министра спорта», – сказал Фаид Аль-Мофари.

Ранее министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал намекнул, что Роналду перешел в «Аль-Наср» при поддержке государства.

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31 комментарий

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Wiley Fox
А куда деваться гному, если саудиты купили ему чемпионство?
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crispymousse
На кой хрен ему ехать туда? У него теперь есть всё, что должен выиграть величайший спортсмен. Сейчас доиграет контракт в псг и вернется на родину пару сезонов попылить. И всё, конец.
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Michael_Monza
это твоего алонсо, унижают в ф1, который год.
у него фишка такая болеть за мерзких неудачников.А другая фишка-написать бред сумасшедшего и потом эту глупость стереть.Алонсо зачем ты так делаешь?Боишься что минусами закидают?
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King_X
Ответ Michael_Monza
Ботоксный то сдулся уже, поэтому и поехал деньги зарабатывать. А Месси, еще спокойно пару лет поиграет на уровне.
- Ботоксный сдулся
- Месси проиграет пару лет на уровне

А теперь вспоминаем, что через пару лет Месси будет 37-38, как и Кришу😂
Так сдулся или это норма и от Лео ожидаем подобного
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SEM WILSON
Эсли даже непоедет Месси в аравию, за него готовы выложиться даже 300 млн! Конешно Месси еще попылить в европе года 4 , такого игрока европа неотпустит им самим нужны живая легенда.
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dreamstep
Пусть сначала Месси в этом и следующем сезоне попробует таки принести ЛЧ ПСЖ, все-таки с Рамосом в защите есть на это небольшой шанс. А потом уже на заработки миллиардов в Азию )
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Hella black
Ответ Константин Симкин
Комментарий удален модератором
Как собаке 🤔 это слишком сурово. Быть может он просто не отдаёт себе отчёта в своих действиях.
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AF007
5 млрд на счёт и Лео Кинг сыграет за вашу шарагу один тайм
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Rafa Mekhraliev
Есть одна мудрая поговорка «Мечтать не вредно, а даже полезно» А если серьезно, то Месси мы ни в каком Аль Хилале, Аль Насрите не увидим. Он либо уедет на родину, либо в МЛС(хотя это тоже маловероятно после победы ЧМ) Я думаю что Месси обрел душевный покой. И скорее всего после профессионального футбола - домой.
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Константин Симкин
Ответ Великий Алонсо
Неужели и здесь Криштиану будет унижать нашего Меси...
Комментарий удален
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Hella black
Аль-Хиляль,Лёня Месси Чемпион Мира ! Лучший футболист современности. Человек который прошёл футбол.
Хватит с вас одного уникального футболиста.
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Dzh SG
не удивлюсь если месси скажет в конце сезона 22/23 я все выиграл и я устал
но если конечно псж выиграет лч
и так закончит карьеру
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Любезный Коссутий
будем откровенны: это слишком заманчивое предложение для нашего Лео, чтобы он мог отказаться. 2 престарелых гоата в одном золотом чемпионате водокачки - это ли не мечта всех их персофанов? в конце концов, ради чего отказываться от 300 миллионов? ради очередного титула чемпиона Франции, или победителя Кубка?)) ведь ЛЧ все равно не светит Парижу 👌
а так, снова будут пылить (в прямом и переносном смысле), как в старые, добрые, времена 😎👍
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Великий Алонсо
Неужели и здесь Криштиану будет унижать нашего Меси...
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Michael_Monza
Ботоксный то сдулся уже, поэтому и поехал деньги зарабатывать. А Месси, еще спокойно пару лет поиграет на уровне.
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Michael_Monza
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
это твоего алонсо, унижают в ф1, который год.
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Amalfitano
А я уверен, что они уломают Месси. Тем более, что в медиа пространстве это будет мега событие и мега противостояние.
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Ответ Havi Thongman
Хорошо конечно, когда государство подчёркивает свой статус и укрепляет имидж через спорт, а не пытается... Ну, сами понимаете
А не приглашает журналистов в посольство
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rigobersong
Ответ Barsa! bolshe chem klub
🔥 Деньги конечно большие, но Месси пока играет на высшем уровне, Роналду придется быть лучшим игроком в Аравии... Вот через пару тройку лет пусть подвинеться и то... Если Лео в МЛС не поедет
Он даже в клубе не сильнейший:) Талиска лучший:)
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Великий Алонсо
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Konstantin Meerov
Ответ Человек1991
Прорыв без раскачки смотрю у вас ) но Месси в 38 лет думаю будет в основном составе Барселоны , выиграет Ла Лигу и Лигу Чемпионов , а потом уже в 40+ лет завершит карьеру в Барселоне или дома в Аргентине .
Месси не будет в Барсе
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Konstantin Meerov
Роналду башкой об стену ударится
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rigobersong
Не думаю, что Месси это будет интересно, разве что после 40 лет:)
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Havi Thongman
Хорошо конечно, когда государство подчёркивает свой статус и укрепляет имидж через спорт, а не пытается... Ну, сами понимаете
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Barsa! bolshe chem klub
🔥

Деньги конечно большие, но Месси пока играет на высшем уровне, Роналду придется быть лучшим игроком в Аравии...

Вот через пару тройку лет пусть подвинеться и то...

Если Лео в МЛС не поедет
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