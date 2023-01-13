«Аль-Хилаль» о переходе Месси: «Это было бы как подписание Роналду. Все саудовские клубы готовы совершить гигантский прорыв»

Президент « » оценил вероятность подписания .

Сообщалось, что саудовский клуб будет готов предложить форварду « » зарплату в размере 300 млн долларов в год.

«Это было бы как подписание . Это история не про клуб и игрока, это направление не только для клуба.

Все саудовские клубы готовы совершить гигантский прорыв после недавних высказываний министра спорта», – сказал Фаид Аль-Мофари.

Ранее министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал намекнул, что Роналду перешел в « » при поддержке государства.