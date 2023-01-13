Более 2 млн фанатов хотели купить билет на матч Месси против Роналду онлайн

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Более 2 млн людей хотели купить билет на игру между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

19 января «ПСЖ» сыграет с командой звезд саудовских клубов «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Роналду. Матч состоится на Международном стадионе имени Короля Фахда, который вмещает 68 тысяч человек.

Источники сообщили, что билеты были распроданы «в течение нескольких минут» после поступления в продажу в начале этой недели. В определенный момент более 2 млн болельщиков стояли в онлайн-очереди за билетами.

Роналду и Месси играли друг против друга 36 раз за клуб и за страну, причем Лео лидирует с 16 победами против 11 у Криштиану. Месси забил 22 гола в этих встречах, в то время как Роналду – 21.

В последний раз они встречались на поле в декабре 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.

19 января – дата последней битвы Месси и Криша? «ПСЖ» сыграет со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Саудовский бизнесмен предложил 2,2 млн фунтов за ВИП-билет на матч Месси против Роналду. Его обладатель посетит церемонию награждения и встретится с игроками

 

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10 комментариев

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kontelaki
всего лишь 2 млн ? так у роналду же 33 млрд фанатов
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А.Э.РАСИМ
Новость подана некорректно.

Два миллиона со стороны Месси.

А со стороны Роналду три миллиарда.

Думайте, что пишите.
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rigobersong
Ответ инок
Последние противостояние Криша и Лео. Уважаю их за вклад в великую игру - футбол
Да с таким же успехом можно Месси против Кокорина продать:) Кринж позор футбола, и даже рядом с Месси на поле стоять не должен:)
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инок
Последние противостояние Криша и Лео. Уважаю их за вклад в великую игру - футбол
+7
-2
+5
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GuruFutbola
Ответ Moscwow
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ именно поэтому гормон еще весной стал послом Саудовской Аравии в сфере туризма
Долго скулил ты в будке после чм?)
+3
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Moscwow
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ именно поэтому гормон еще весной стал послом Саудовской Аравии в сфере туризма
+2
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Игорь Климов
Многочисленные болельщики мечтают увидеть гениальную игру Чемпиона Мира - Лео Месси.
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GuruFutbola
Ответ yrok77
А если поедет кем тебя будем называть?
ГуруФутбола
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yrok77
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
А если поедет кем тебя будем называть?
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Терминатор///Айлбибекович
Надеюсь Лео не поедет в пустыню.Пусть лучше подготовится к матчу ЛЧ с Баварией.
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GuruFutbola
Комментарий удален
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