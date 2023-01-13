Более 2 млн фанатов хотели купить билет на матч Месси против Роналду онлайн

Более 2 млн людей хотели купить билет на игру между и Криштиану Роналду.

19 января «ПСЖ» сыграет с командой звезд саудовских клубов « » и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Роналду. Матч состоится на Международном стадионе имени Короля Фахда, который вмещает 68 тысяч человек.

Источники сообщили, что билеты были распроданы «в течение нескольких минут» после поступления в продажу в начале этой недели. В определенный момент более 2 млн болельщиков стояли в онлайн-очереди за билетами.

Роналду и Месси играли друг против друга 36 раз за клуб и за страну, причем Лео лидирует с 16 победами против 11 у Криштиану. Месси забил 22 гола в этих встречах, в то время как Роналду – 21.

В последний раз они встречались на поле в декабре 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.

19 января – дата последней битвы Месси и Криша? «ПСЖ» сыграет со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Саудовский бизнесмен предложил 2,2 млн фунтов за ВИП-билет на матч Месси против Роналду. Его обладатель посетит церемонию награждения и встретится с игроками