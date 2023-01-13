Саудовский бизнесмен предложил 2,2 млн фунтов за ВИП-билет на матч Месси против Роналду. Его обладатель посетит церемонию награждения и встретится с игроками

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Бизнесмен предложил 2,2 млн фунтов, чтобы посмотреть на Лионеля Месси и Криштиану Роналду

19 января «ПСЖ» проведет матч с командой звезд саудовских команд «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Роналду.

Саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди, генеральный директор группы недвижимости AqarOne, стал лидером аукциона за билет под названием «За гранью воображения».

Обладатель такого билета сможет присутствовать на церемонии награждения победителей, зайти в раздевалки и встретиться с игроками. Аль-Гамди предложил 10 млн саудовских риалов (2,2 млн фунтов), аукцион завершится во вторник.

Месси и Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.

19 января – дата последней битвы Месси и Криша? «ПСЖ» сыграет со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

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12 комментариев

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4181
Лучше бы больных детей лечил и порадовали матерей.
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Tollie
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
уверен, он эти деньги платит именно ради встречи с Криштиану.

с мессе говорить не о чем, да и он не умеет разговаривать. там на лице всё написано. блаженный.

вежливо попросит аргентинского пенальтиста не мешаться и наладится общением с футболистом и человеком №1
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Tollie
Ответ FEZ10
Для них это,как для нас 1000.Я бы заплатил 1000 чтобы пообщаться с Месси и Роналду :)
а за ночь с ними сколько бы отдал?🤔
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rigobersong
Ответ уличный иуда
У богатых свои причуды
Просто человек может себе позволить:) Это не причуда, а элементарный кайф от жизни, когда добиваешься успеха, хочешь чего-то большего, получать эмоции от разных вещей:)
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на войне как на войне
Ответ Игорь Климов
А как же самокат?
А как же бюрофакс?
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-2
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Нейтральный критик
Ответ FEZ10
Для них это,как для нас 1000.Я бы заплатил 1000 чтобы пообщаться с Месси и Роналду :)
1100!
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FEZ10
Ответ уличный иуда
У богатых свои причуды
Для них это,как для нас 1000.Я бы заплатил 1000 чтобы пообщаться с Месси и Роналду :)
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инок
Повезло саудиту... Великое противостояние Криша и Лео. Уважаю обеих за их вклад в футбол
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poolshh
Интересно, саудовские риалы на слитках золота печатают, вместо бумаги?
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Игорь Климов
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
А как же самокат?
+2
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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уличный иуда
У богатых свои причуды
+6
0
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