Саудовский бизнесмен предложил 2,2 млн фунтов за ВИП-билет на матч Месси против Роналду. Его обладатель посетит церемонию награждения и встретится с игроками

Бизнесмен предложил 2,2 млн фунтов, чтобы посмотреть на и Криштиану Роналду

19 января «ПСЖ» проведет матч с командой звезд саудовских команд «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Роналду.

Саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди, генеральный директор группы недвижимости AqarOne, стал лидером аукциона за билет под названием «За гранью воображения».

Обладатель такого билета сможет присутствовать на церемонии награждения победителей, зайти в раздевалки и встретиться с игроками. Аль-Гамди предложил 10 млн саудовских риалов (2,2 млн фунтов), аукцион завершится во вторник.

Месси и Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.

19 января – дата последней битвы Месси и Криша? «ПСЖ» сыграет со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»