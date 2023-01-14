Гвардиола проводит 500-й матч в высших лигах. У него 76% побед с 2008 года – лучший показатель среди тренеров со 100+ играми

проводит 500-й матч в рамках высших дивизионов.

« » играет на выезде с « » в рамках 20-го тура .

Этот матч стал для испанского специалиста, ранее возглавлявшего «Барселону» и «Баварию», 500-м в рамках высших лиг.

Гвардиола выиграл 76% игр – 379 из 499. Это наилучший показатель с сезона-2008/09 среди тренеров, которые провели за этот период как минимум 100 матчей в высших дивизионах.

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