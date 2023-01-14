Гвардиола проводит 500-й матч в высших лигах. У него 76% побед с 2008 года – лучший показатель среди тренеров со 100+ играми
Пеп Гвардиола проводит 500-й матч в рамках высших дивизионов.
«Манчестер Сити» играет на выезде с «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура АПЛ.
Этот матч стал для испанского специалиста, ранее возглавлявшего «Барселону» и «Баварию», 500-м в рамках высших лиг.
Гвардиола выиграл 76% игр – 379 из 499. Это наилучший показатель с сезона-2008/09 среди тренеров, которые провели за этот период как минимум 100 матчей в высших дивизионах.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».
Но, сложнее тренировать топ клуб с лучшим состав, разумеется))
Сити чем "не похожий" проект ? Шикарно омолодил состав, за два сезона оставил четырёх-пятерых футболистов от состава Пеллегрини, потратил за это время примерно столько же, сколько МЮ и Челси, теперь Сити гегемон АПЛ похлеще МЮ времён Фергюсона.
Анчи мало топов тренировал? Сколько у него чемпионств в сравнении с Пепом?
А Гвардиола просто не снижает планку, тренируя топ-клубы, с которыми ну очень сложно обделаться. И послужной список маловат, не как у Моуриньо и Анчелотти.
Обстоятельства в пользу Гвардиолы, не более. Его тренерский гений остался в той самой Барсе, дальше он неинтересен. Лучше наблюдать за «особенным», который за любые проекты берется и попеременно добивается успехов