Гвардиола проводит 500-й матч в высших лигах. У него 76% побед с 2008 года – лучший показатель среди тренеров со 100+ играми

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола рекорды Футбол

Пеп Гвардиола проводит 500-й матч в рамках высших дивизионов.

«Манчестер Сити» играет на выезде с «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура АПЛ.

Этот матч стал для испанского специалиста, ранее возглавлявшего «Барселону» и «Баварию», 500-м в рамках высших лиг. 

Гвардиола выиграл 76% игр – 379 из 499. Это наилучший показатель с сезона-2008/09 среди тренеров, которые провели за этот период как минимум 100 матчей в высших дивизионах. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». 

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35 комментариев

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NiKo17
Ответ werowolf-gears
Анчелотти стал тренером Баварии сразу после Пепа и провалился
Три трофея, пусть и внутренних, за сезон. Это провал? Ни он, ни Гвардиола не повалились там, а что ожидания не оправдали с ЛЧ - факт
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onsigne
Статистика невероятная, конечно, но мало у кого был такой удачный карьерный путь. Из современных тренеров на уме только Зидан да Флик. И то к сотому матчу Флик наверняка обгонит его по %, если конечно продолжит клубную карьеру в топах.
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QWertY
Ответ rigobersong
Процент побед фантастика, мог бы сидеть в одном Чемпионате как САФ и выигрывать в Барселоне, но выбрал более сложный путь и покоряет другие чемпионаты!:) Гений и лучший тренер в истории футбола:) Что бы это понять, достаточно посмотреть сколько тот же Анчелотти взял чемпионатов за более длительный срок:) Пеп недосягаем как и Месси:)
Или же как Ферги мог бы взять условный Тоттенхэм и сделать их гегемоном лиги и выиграть еврокубок с ними, обыграв в полуфинале Баварию, а в финале Реал, а потом выиграть и суперкубок Уефа, как сделал шотландец с Абердином.
Но, сложнее тренировать топ клуб с лучшим состав, разумеется))
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onsigne
Ответ NiKo17
Он после Барсы стал топ-тренером, но на похожий проект как там он не пошел нигде. Все решили деньги как в Баварии, так и в МС. А вот еврокубков нет)))
Бавария не тратила практически при Гвардиоле, он "просто" три сезона держал уровень пиковой Баварии Хайнкесса, которая за год до прихода Гвардиолы вообще ничего не выиграла.
Сити чем "не похожий" проект ? Шикарно омолодил состав, за два сезона оставил четырёх-пятерых футболистов от состава Пеллегрини, потратил за это время примерно столько же, сколько МЮ и Челси, теперь Сити гегемон АПЛ похлеще МЮ времён Фергюсона.
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Крамбопулос Майкл
Кто на втором? Маур, Зизу?
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werowolf-gears
Ответ NiKo17
Смешно сравнивать Гвардиолу, который за всю карьеры самостоятельно смог выстроить только один клуб как тренер. И папу Карло, у которого в послужном списке далеко не топы в виде Наполи и Эвертона. У Гвардиолы куда проще путь был с бесконечными тратами денег и тотальной доминацией той же Баварии, которой и тренер не нужен по сути)
Анчелотти стал тренером Баварии сразу после Пепа и провалился
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Benner
Ответ NiKo17
Тут вопрос в том, кто пришел пытаться строить команду, делать из нее топа. А не приходить на все готовенькое, как в Баварию Хайнкесса или покупающий все подряд Сити и выигрывать только турниры своей страны, а в Европе накладывать в штаны, когда попадается более-менее равный соперник
То есть, чтобы считаться лучшим, надо просто какое-то время числиться в середняке, ничего не построить и быть вышвырнутым? Тогда вопросов нет.

Анчи мало топов тренировал? Сколько у него чемпионств в сравнении с Пепом?
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NiKo17
Ответ Sorpos
Почему тогда у других топ тренеров нет такой статистики?) Моуриньо или Анчелотти (за исключением Эвертона) тоже по топ клубам ходили с кучей трансферов. Много можно примеров привести. Это не значит, что он лучше их всех, но конкретно эта статистика бешеная, не стоит её недооценивать.
Наверное потому, что еще лет 10 назад футбол был более конкурентоспособным, нежели сейчас, где который год в фаворитах денежные ПСЖ и МС, которые все никак не родят.
А Гвардиола просто не снижает планку, тренируя топ-клубы, с которыми ну очень сложно обделаться. И послужной список маловат, не как у Моуриньо и Анчелотти.
Обстоятельства в пользу Гвардиолы, не более. Его тренерский гений остался в той самой Барсе, дальше он неинтересен. Лучше наблюдать за «особенным», который за любые проекты берется и попеременно добивается успехов
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goga70
Статистика не учитывает разных условий и потраченых средств. Как тренер он мне нравится, но мы не видели его работы со средним и тем более с малым бюджетом. Со старта, у всех были не равноценные возможности. По статистике, у нас и Семак в топах.
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onsigne
Ответ Mypta3uh23
А если объективно? Сколько % матчей бавария,барселона и ман сити выигрывают без него?
Объективно меньше, чем с ним. Можно посмотреть по результатам до-после.
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Совесть Черданцева
Вот вам и лысый шарлатан
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NiKo17
Ответ Benner
И что этот физрук выиграл с Наполи и Эвертоном? Или хотя бы вывел на новый уровень? Был вышвырнут с позором
Тут вопрос в том, кто пришел пытаться строить команду, делать из нее топа. А не приходить на все готовенькое, как в Баварию Хайнкесса или покупающий все подряд Сити и выигрывать только турниры своей страны, а в Европе накладывать в штаны, когда попадается более-менее равный соперник
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Alex Pron
Да Гвардиола статист ))) розовенький.
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Sorpos
Ответ NiKo17
Когда имеешь карт-бланш на трансферы и безмерные деньги, достаточно просто набить такую статистику. В Баварии тоже самое. Тут только Барса его времен интересна, где выстроена была команда из воспитанников
Почему тогда у других топ тренеров нет такой статистики?) Моуриньо или Анчелотти (за исключением Эвертона) тоже по топ клубам ходили с кучей трансферов. Много можно примеров привести. Это не значит, что он лучше их всех, но конкретно эта статистика бешеная, не стоит её недооценивать.
+1
0
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Benner
Ответ NiKo17
Смешно сравнивать Гвардиолу, который за всю карьеры самостоятельно смог выстроить только один клуб как тренер. И папу Карло, у которого в послужном списке далеко не топы в виде Наполи и Эвертона. У Гвардиолы куда проще путь был с бесконечными тратами денег и тотальной доминацией той же Баварии, которой и тренер не нужен по сути)
И что этот физрук выиграл с Наполи и Эвертоном? Или хотя бы вывел на новый уровень? Был вышвырнут с позором
+2
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soldat2212
Нельзя так сравнивать. Пеп с ходу тренировал топ клуб. Без роста.
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Иван Шуткин
Он тренировал только суперклубы , но это же невероятно
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NiKo17
Ответ Spb_fan
Ну типо только ему и его командам так позволяют тратиться? Челси, ман ю итд итп конечно же совсем не тратятся
Он после Барсы стал топ-тренером, но на похожий проект как там он не пошел нигде. Все решили деньги как в Баварии, так и в МС. А вот еврокубков нет)))
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NiKo17
Ответ rigobersong
Процент побед фантастика, мог бы сидеть в одном Чемпионате как САФ и выигрывать в Барселоне, но выбрал более сложный путь и покоряет другие чемпионаты!:) Гений и лучший тренер в истории футбола:) Что бы это понять, достаточно посмотреть сколько тот же Анчелотти взял чемпионатов за более длительный срок:) Пеп недосягаем как и Месси:)
Смешно сравнивать Гвардиолу, который за всю карьеры самостоятельно смог выстроить только один клуб как тренер. И папу Карло, у которого в послужном списке далеко не топы в виде Наполи и Эвертона. У Гвардиолы куда проще путь был с бесконечными тратами денег и тотальной доминацией той же Баварии, которой и тренер не нужен по сути)
+7
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Spb_fan
Ответ NiKo17
Когда имеешь карт-бланш на трансферы и безмерные деньги, достаточно просто набить такую статистику. В Баварии тоже самое. Тут только Барса его времен интересна, где выстроена была команда из воспитанников
Ну типо только ему и его командам так позволяют тратиться? Челси, ман ю итд итп конечно же совсем не тратятся
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+7
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siragh@yandex.ru
Два гения:Месси-Пеп
+2
-2
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NiKo17
Когда имеешь карт-бланш на трансферы и безмерные деньги, достаточно просто набить такую статистику. В Баварии тоже самое. Тут только Барса его времен интересна, где выстроена была команда из воспитанников
+3
-8
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rigobersong
Процент побед фантастика, мог бы сидеть в одном Чемпионате как САФ и выигрывать в Барселоне, но выбрал более сложный путь и покоряет другие чемпионаты!:) Гений и лучший тренер в истории футбола:) Что бы это понять, достаточно посмотреть сколько тот же Анчелотти взял чемпионатов за более длительный срок:) Пеп недосягаем как и Месси:)
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Donald J. Trump
Я бы вычел из этой статистки внутреннюю Мюнхен-лигу, но даже учитывая чемпионаты Испании и Англии, цифры внушительные.
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Гамарджоба Генацвале
Подождите, разве он не лысый шарлатан? Вроде так говорили и писали.
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