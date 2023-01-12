Пеп Гвардиола: «У «Сити» не будет шансов против «МЮ», если сыграть как с «Саутгемптоном»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о матче с «Манчестер Юнайтед».
Манчестерское дерби пройдет в 20-м туре АПЛ 14 января.
«Конечно, это другой турнир, но если мы сыграем так же, как с «Саутгемптоном» (0:2), то шансов у нас не будет.
Я знаю, в какой форме сейчас «МЮ». Он много лет пытается сохранить такой уровень.
Мы точно знаем, что нужно улучшить, и намерены постараться это сделать», – сказал тренер.
Как раз в этом дерби решается многое ,лютая заруба будет , посмотрим на что способен МЮ.
ЭТХ и МЮ желаю удачи и фарта в этой игре!
Нас ждёт очень интересная игра.