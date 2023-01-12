Пеп Гвардиола: «У «Сити» не будет шансов против «МЮ», если сыграть как с «Саутгемптоном»

Главный тренер « » высказался о матче с « ».

Манчестерское дерби пройдет в 20-м туре 14 января.

«Конечно, это другой турнир, но если мы сыграем так же, как с « » (0:2), то шансов у нас не будет.

Я знаю, в какой форме сейчас «МЮ». Он много лет пытается сохранить такой уровень.

Мы точно знаем, что нужно улучшить, и намерены постараться это сделать», – сказал тренер.