Пеп Гвардиола: «У «Сити» не будет шансов против «МЮ», если сыграть как с «Саутгемптоном»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Саутгемптон Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о матче с «Манчестер Юнайтед».

Манчестерское дерби пройдет в 20-м туре АПЛ 14 января.

«Конечно, это другой турнир, но если мы сыграем так же, как с «Саутгемптоном» (0:2), то шансов у нас не будет.

Я знаю, в какой форме сейчас «МЮ». Он много лет пытается сохранить такой уровень.

Мы точно знаем, что нужно улучшить, и намерены постараться это сделать», – сказал тренер.

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10 комментариев

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oborit
Очень надеюсь на парней, что они выложатся по полной программе и добьются результата.
Как раз в этом дерби решается многое ,лютая заруба будет , посмотрим на что способен МЮ.
ЭТХ и МЮ желаю удачи и фарта в этой игре!
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Евгений Громов 22
Ответ Всем мир
А ЭТХ сказал , что если мю не покажет свою лучшую игру, то шансов не будет. А что, если Сити сыграет , как с Саутгемптоном , а мю не покажет свою лучшую игру ?
Победит Арсенал
0
-3
-3
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Sevuska
Да там ещё и секретное оружие Ваут подтянется 😎
0
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Всем мир
Ответ Predator№7
Оба проиграют
Вот-вот 😂 от лысых шарлатанов и не этого дождешься
0
0
0
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Эксперт со спортса
Ответ Всем мир
А ЭТХ сказал , что если мю не покажет свою лучшую игру, то шансов не будет. А что, если Сити сыграет , как с Саутгемптоном , а мю не покажет свою лучшую игру ?
Победа мю 🤷‍♂️
+3
-2
+1
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инок
Если Сити с оглядкой на свои ворота сыграет, точно не проиграет. Холланд и КДБ разберутся. Надо ещё за вылет из кубка реабилитироваться.
Нас ждёт очень интересная игра.
+1
-5
-4
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Predator№7
Ответ Всем мир
А ЭТХ сказал , что если мю не покажет свою лучшую игру, то шансов не будет. А что, если Сити сыграет , как с Саутгемптоном , а мю не покажет свою лучшую игру ?
Оба проиграют
+26
0
+26
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Всем мир
А ЭТХ сказал , что если мю не покажет свою лучшую игру, то шансов не будет. А что, если Сити сыграет , как с Саутгемптоном , а мю не покажет свою лучшую игру ?
+14
-1
+13
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p
Давно так Пеп не говорио много про мю, я уже начинаю бояться повторения прошлого матча🥲
0
-4
-4
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Колыван
Пеп, ты мало мудрил. Зачем выпускать Холланда, КДБ, Эдерсона и основных ЦЗ? Холанд не умеет играть опорника, смысла ставить его нет. Из КДБ хреновый полуинвертированный игрок левого полуфланга.
+1
-4
-3
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