Гвардиола о «нелепых» тактических идеях к матчу с «МЮ»: «Это была шутка. Люди не так поняли предложение»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола объяснил свои слова о тактике на матч с «Манчестер Юнайтед». 

Говоря о предстоящей игре, главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что у него есть «нелепые тактические идеи». 

«Это была шутка. У меня нет нелепых идей. Все будет нормально.

Люди не так поняли это предложение», – сказал Гвардиола. 

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» в рамках 20-го тура АПЛ состоится 14 января. Начало – в 15:30 по московскому времени. 

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SopTecret
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну всё, пора на отдых, нелепые идеи кончились
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Иванов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Роман Олегов
Подержать пиво ЛЧ? Хайнекен типа?
Ну не Жигулёвское же ёпт!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да понятно, что он, как многие болельщики последний месяц, решил, что Альварес - топ-форвард покруче Холланда, - и можно на нём завязать игру в атаке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Походу эти идеи уже были "отработаны" в матче с Сотоном.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
1skandeR
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну тогда все понятно, ждем Холанда в роли ЦЗ)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лысый шарлатан подался в стендаперы? Пытается все время отшутиться
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сам над собой пошутил...

Сам себе проиграл...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Олегов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Борис_Бритва
"Это была шутка. У меня нет нелепых идей". ЛЧ - подержите мое пиво)
Подержать пиво ЛЧ? Хайнекен типа?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Насчёт нелепых идей, а как же игра с Лионом?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис_Бритва
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Это была шутка. У меня нет нелепых идей".

ЛЧ - подержите мое пиво)
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий