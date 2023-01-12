Гвардиола о «нелепых» тактических идеях к матчу с «МЮ»: «Это была шутка. Люди не так поняли предложение»

объяснил свои слова о тактике на матч с «Манчестер Юнайтед».

Говоря о предстоящей игре, главный тренер « » заявил, что у него есть «нелепые тактические идеи».

«Это была шутка. У меня нет нелепых идей. Все будет нормально.

Люди не так поняли это предложение», – сказал Гвардиола.

Матч « » – «Манчестер Сити» в рамках 20-го тура состоится 14 января. Начало – в 15:30 по московскому времени.