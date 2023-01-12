Гвардиола о «нелепых» тактических идеях к матчу с «МЮ»: «Это была шутка. Люди не так поняли предложение»
Пеп Гвардиола объяснил свои слова о тактике на матч с «Манчестер Юнайтед».
Говоря о предстоящей игре, главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что у него есть «нелепые тактические идеи».
«Это была шутка. У меня нет нелепых идей. Все будет нормально.
Люди не так поняли это предложение», – сказал Гвардиола.
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» в рамках 20-го тура АПЛ состоится 14 января. Начало – в 15:30 по московскому времени.
Сам себе проиграл...
ЛЧ - подержите мое пиво)