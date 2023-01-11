Пеп Гвардиола: «У меня есть нелепые тактические идеи к матчу с «МЮ». Еще не знаю, кто выйдет в старте»

рассказал, что готовит особый план к матчу « » с «Ман Юнайтед».

«Хотелось бы, чтобы к матчу против «Юнайтед» у всех игроков было примерно равное количество сыгранных минуты в среднем, потому что у меня есть несколько тактических идей, несколько мыслей – довольно нелепых – к матчу против «Юнайтед».

Но я еще не смотрел их последние матчи. Нужно оценить, как они играют дома, меняют ли они что-то. Мне еще нужно это изучить. Вот почему я еще не знаю, кто выйдет в стартовом составе против «Юнайтед», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» проведут матч с «Саутгемптоном» в 1/4 финала Кубка лиги. Игра 20-го тура с « » состоится в субботу, 14 января.