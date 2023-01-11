Пеп Гвардиола: «У меня есть нелепые тактические идеи к матчу с «МЮ». Еще не знаю, кто выйдет в старте»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола рассказал, что готовит особый план к матчу «Ман Сити» с «Ман Юнайтед».

«Хотелось бы, чтобы к матчу против «Юнайтед» у всех игроков было примерно равное количество сыгранных минуты в среднем, потому что у меня есть несколько тактических идей, несколько мыслей – довольно нелепых – к матчу против «Юнайтед».

Но я еще не смотрел их последние матчи. Нужно оценить, как они играют дома, меняют ли они что-то. Мне еще нужно это изучить. Вот почему я еще не знаю, кто выйдет в стартовом составе против «Юнайтед», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» проведут матч с «Саутгемптоном» в 1/4 финала Кубка лиги. Игра 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 14 января.

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35 комментариев

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Дима Берин
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Ответ Marcus-light
Инвертированный вингер-свингер
Он меняет партнёров по команде? Но всегда остаётся по середине?
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FanLFC
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Ответ XavIniesta2008-2015
В плей-офф есть неважные матчи ?
да, особенно для Манси, который обыгрывает своих соперников в первых матчах по 7:0
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Мукунку хороший
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Хоть бы тебя вынесли.. креативщик ты наш лысенький)
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XavIniesta2008-2015
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У Пепа всё хорошо с самоиронией. А английских журналистов он уже давно троллит на прессухах. Но нет, местным пользователям надо на основании этого какие-то серьёзные теории строить
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antonio banderas
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Ответ Рашпель793
"у меня есть несколько тактических идей, несколько мыслей – довольно нелепых" Пеп перед каждым важным матчем плей-офф ЛЧ.
Особенно важно для него на финал иметь такие идеи)
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XavIniesta2008-2015
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Ответ Рашпель793
"у меня есть несколько тактических идей, несколько мыслей – довольно нелепых" Пеп перед каждым важным матчем плей-офф ЛЧ.
В плей-офф есть неважные матчи ?
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Андрей Кастуев
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Ответ Рашпель793
"у меня есть несколько тактических идей, несколько мыслей – довольно нелепых" Пеп перед каждым важным матчем плей-офф ЛЧ.
Он уже сам себя троллит, с самоиронией у гения все в порядке.)
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Богдан Агафонов
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Клоун одним словом. Разбрасывается фразами, и если не выиграет в дерби - толк от его тактических идей? Разве что Лукомскому на статейку очередного лобызания Пепа
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Stasinho7
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Помню новость, что Фергюсон перед матчем наигрывал Бербатова в центре обороны, потому что он высокий. Вот это было нелепым вбросом))
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Средний палец Кирана Тирни
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Сити фаворит, но уверенный ход МЮ и тактические эксперименты Пепа могут стоить голубым потери очков.
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Radik_2.0
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Рядом с ним нужно человека нанять, который будет бить его по рукам каждый раз, когда он захочет снова что то новое намутить перед важной игрой
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Азрет-Али Айбазов
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Похоже Пеп иногда почитывает статьи на sports про себя.
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bress10
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Ответ кроссовер Айверсона
Опять новая позиция для Кансело?) Слева в защите играл, справа в защите играл, справа в атаке играл. Осталось только в опорку его засунуть
Кансело в нападение, Холланда в защиту, Де Брюйне на ворота
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Яйца Тен Хага
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А у пепа то очко сжимается. Этот МЮ совсем не тот, что был в начале сезона. Хотя еще рано говорить о том, что Эрик выстроил команду. МЮ предстоит еще большая и долгая работа.
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кроссовер Айверсона
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Опять новая позиция для Кансело?)

Слева в защите играл, справа в защите играл, справа в атаке играл. Осталось только в опорку его засунуть
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Yapyapo
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Ответ Aleksey Yashin
Насколько нелепые? Холланд будет вратарь-гоняла?)
Мотала!
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Ronny92
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Ответ Aleksey Yashin
Насколько нелепые? Холланд будет вратарь-гоняла?)
Угловые будет подавать, как Кейн в сборной
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Sokol8
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Ну последние матчи Пеп играет с 3 цз и 2 опорными. И я не удивлюсь появлению Льюиса в старте. Пеп не был бы Пепом, если бы не чудил в важные моменты сезона 😅
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DolJun
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Ответ Биодудь
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извини что нанес тебе твою)
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Batitotti
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Пеп, конечно, своими особыми планами любит давать шанс соперникам.
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red hikkikomori
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Будут хороводы водить как Химки? 🧐
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Андрей Andrey
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Мю уже напрягся🤔🤔. Холланд будет играть защитника. Разнятся из глубины и вместе с мячем прошивать всю оборону МЮ😂😂
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Александр Титаренко
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Ответ Marcus-light
Инвертированный вингер-свингер
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Пирс Морган
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Пеп, не переиграй только сам себя, братан
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Биодудь
Ответ DolJun
лысый шарлатан против лысого шарлатана с алиэкспрес. думаю победит тот, на чьей стороне будут судьи, но если нет - после матча все равно напишут что пеп проиграл сам себе потому что перемудрил
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