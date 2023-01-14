Пеп Гвардиола: «Когда я пришел, в «МЮ» были Лукаку, Погба, топ-игроки на всех позициях. Не только «Ман Сити» много тратит»

высказался перед матчем «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед».

– В чем «Юнайтед» стал лучше после 3:6 от «Манчестер Сити» в октябре?

– Когда ты видишь их целеустремленную работу без мяча... Мне всегда казалось, что сила и качество « » очевидны.

Когда я пришел в « », там были , , топ-игроки на всех позициях в каждом сезоне. Не только «Сити» тратит много денег в этой лиге. «Юнайтед» сделал то, что сделал. Они всегда были командой топ-класса. Вопрос был лишь в том, чтобы проявлять собранность, терпение и безоговорочно поддерживать тренера.

Сейчас «Юнайтед» играет так, как играл всю свою историю. Несколько месяцев назад я сказал, что «Юнайтед» вернулся. Кто-то говорит, что это не так. Но они вернулись. Я знал это, я чувствовал это.

Эрик наилучшим образом представляет тренерскую профессию. Он отлично образован, обладает трудовой этикой, добился успеха в «Аяксе». Честно, я не большой поклонник «Юнайтед», но их успех – это хорошо. Тен Хаг заслуживает этого, он действительно хорошо работает. Нас ждет хорошая игра, в которой можно будет проявить себя, – сказал тренер «Манчестер Сити».

Манчестерское дерби состоится сегодня, 14 января, и начнется в 15:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.