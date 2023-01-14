Пеп Гвардиола: «Когда я пришел, в «МЮ» были Лукаку, Погба, топ-игроки на всех позициях. Не только «Ман Сити» много тратит»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Поль Погба Ромелу Лукаку Эрик тен Хаг Футбол

Пеп Гвардиола высказался перед матчем «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед».

– В чем «Юнайтед» стал лучше после 3:6 от «Манчестер Сити» в октябре?

– Когда ты видишь их целеустремленную работу без мяча... Мне всегда казалось, что сила и качество «Ман Юнайтед» очевидны.

Когда я пришел в «Ман Сити», там были Лукаку, Погба, топ-игроки на всех позициях в каждом сезоне. Не только «Сити» тратит много денег в этой лиге. «Юнайтед» сделал то, что сделал. Они всегда были командой топ-класса. Вопрос был лишь в том, чтобы проявлять собранность, терпение и безоговорочно поддерживать тренера.

Сейчас «Юнайтед» играет так, как играл всю свою историю. Несколько месяцев назад я сказал, что «Юнайтед» вернулся. Кто-то говорит, что это не так. Но они вернулись. Я знал это, я чувствовал это.

Эрик наилучшим образом представляет тренерскую профессию. Он отлично образован, обладает трудовой этикой, добился успеха в «Аяксе». Честно, я не большой поклонник «Юнайтед», но их успех – это хорошо. Тен Хаг заслуживает этого, он действительно хорошо работает. Нас ждет хорошая игра, в которой можно будет проявить себя, – сказал тренер «Манчестер Сити».

Манчестерское дерби состоится сегодня, 14 января, и начнется в 15:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
onsigne
Ответ 1113131100
Ну когда Пеп пришел в МС, там уже был костяк команды. Кун, Силва , КДБ, Винсант итд. Дальше покупали защитников , сколько не лень было. У Мю ситуация была хуже. , Команда по праздникам попадала в топ 4 .
У Сити в 2016 был возрастной состав 30+, за два года от прошлого состава Пеп оставил четверых игроков, о каком костяке ты говоришь. Ему вообще всех что ли надо было продать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вазген, друг Мхитаряна.
Ответ Mikel Dominator Arteta
Только одни тратят то, что заработали, а другие синий и голубой мешки.
Одни тратят тратят и каждый год с трофеем. Другие тратят тратят и двадцатый год без трофея
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mancunian82
Ответ red_devils
не делает их слабаками конечно, но и не делает их доминирующими) (если мы вклдаываем одинаковый смысл в это слово конечно)
))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red_devils
Ответ mancunian82
Ну отсутствие в них кубка чемпионов, не делает их слабаками. В начале каждой европейской компании они в числе фаворитов. Да и по игре они смотрятся отлично. Думаю рано или поздно они возьмут лигу чемпионов.
не делает их слабаками конечно, но и не делает их доминирующими) (если мы вклдаываем одинаковый смысл в это слово конечно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
1113131100
Ответ Жалгас Жолдасов
Тратят вроде одинаково на протяжении 10 лет, только вот титулы сильно разнятся. Хорошо же когда руководство и тренер в одном направлении двигаются)
Ну когда Пеп пришел в МС, там уже был костяк команды. Кун, Силва , КДБ, Винсант итд. Дальше покупали защитников , сколько не лень было.
У Мю ситуация была хуже. , Команда по праздникам попадала в топ 4 .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Parker
Ответ Жалгас Жолдасов
Тратят вроде одинаково на протяжении 10 лет, только вот титулы сильно разнятся. Хорошо же когда руководство и тренер в одном направлении двигаются)
За то, за это время у Мю есть еврокубки 😅😅😅
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stadjer
Пеп так вежлив по отношению к Эрику словно существует какой-то лысошарлатанский сговор!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрюха с района
Разница в том, что в МС умеют тратить деньги на игроков, а в МЮ нет) Поэтому МЮ и покупает всякий шлак за приличную сумму) Хотя ему еще далеко до лондонского шапито, который сливает кучу денег на всяких ноунеймов и середняков)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mancunian82
Ответ red_devils
не в европе, а в англии. до доминации в европе им ещё очень далеко
Ну отсутствие в них кубка чемпионов, не делает их слабаками. В начале каждой европейской компании они в числе фаворитов. Да и по игре они смотрятся отлично. Думаю рано или поздно они возьмут лигу чемпионов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red_devils
Ответ mancunian82
Тут не мало важную роль сыграли и владельцы. Шейхи заинтересованы в титулах и в развитии клуба, а для Глейзеров проект был чисто финансовым. Выиграет команда трофей, ок, нет не страшно. Главное чтоб доходы не упали. А с последним как мы видим, менеджмент справлялся намного успешней, чем спортивной составляющей. Ну можно ещё сказать, что у соседей богатый владелец, а МЮ приходиться горбатиться самому. Но кого это волнует, когда одни доминируют в Европе, а у других что не год, что кризис. При этом оба клубы спустили на трансферы почти идентичную сумму,
не в европе, а в англии. до доминации в европе им ещё очень далеко
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Armen Azaryan
Ответ Vitto
То что зарабатывал МС делится с середняками вроде МЮ.
Тупой коммент. Мог бы написать что в футбольном мире неважно какие деньги тратишь, заработанные, подаренные. Главное результат и зрелищность игры, и вот этих двух не хватало в МЮ лет 10. И был бы прав, и никто из болел МЮ не имел бы аргументов с тобой не согласиться. А так пишешь чушь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рэд Уайт
За последние 10 лет у МЮ минус по трансферам более 1 млрд
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mancunian82
Ответ Жалгас Жолдасов
Тратят вроде одинаково на протяжении 10 лет, только вот титулы сильно разнятся. Хорошо же когда руководство и тренер в одном направлении двигаются)
Тут не мало важную роль сыграли и владельцы. Шейхи заинтересованы в титулах и в развитии клуба, а для Глейзеров проект был чисто финансовым. Выиграет команда трофей, ок, нет не страшно. Главное чтоб доходы не упали. А с последним как мы видим, менеджмент справлялся намного успешней, чем спортивной составляющей.
Ну можно ещё сказать, что у соседей богатый владелец, а МЮ приходиться горбатиться самому. Но кого это волнует, когда одни доминируют в Европе, а у других что не год, что кризис. При этом оба клубы спустили на трансферы почти идентичную сумму,
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shikamaru Alexeevich
Тратите вы все безнаказанно много, даже ФФП не вам не помеха. Наказывают албанские, румынские и тп клубы
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Meerov
Ответ Акира_1
Ага, а ещё они выигрывают трофеи, а кто-то просто тратит. 🤷‍♂️
ну МЮ брал внутренние кубки и ЛЕ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fellx
90 млн за Антони, это конечно ооочень мало)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanych
Ну так была же таблица по тратам, и гвардёла там в лидерах, надоел уже со своими глупыми отмазками
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Mikel Dominator Arteta
Только одни тратят то, что заработали, а другие синий и голубой мешки.
То что зарабатывал МС делится с середняками вроде МЮ.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Легенда питерского Зенита
Лукаку и Погба хоть и были в какие-то моменты очень дорогими и хорошими игроками, но не далеко не топ.
Так кто виноват что их купили за такие суммы? Когда можно было взять топа за меньшие деньги.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Ответ Mikel Dominator Arteta
Только одни тратят то, что заработали, а другие синий и голубой мешки.
Ага, а ещё они выигрывают трофеи, а кто-то просто тратит. 🤷‍♂️
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
citynavsexssite
Да уже все поняли, что главный мешок в Европе это мю
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Легенда питерского Зенита
Лукаку и Погба хоть и были в какие-то моменты очень дорогими и хорошими игроками, но не далеко не топ.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikel Dominator Arteta
Только одни тратят то, что заработали, а другие синий и голубой мешки.
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жалгас Жолдасов
Тратят вроде одинаково на протяжении 10 лет, только вот титулы сильно разнятся. Хорошо же когда руководство и тренер в одном направлении двигаются)
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий