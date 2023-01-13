Пеп Гвардиола: «МЮ» стал играть значительно лучше, и их отставание от «Ман Сити» на четыре очка – нормально. Меня это не удивляет»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола поделился мыслями перед матчем против «Манчестер Юнайтед».

«Да, в своих мыслях я уже представил состав на матч. Игра с «Саутгемптоном» не имеет значения в этом плане. Никогда не знаешь, как футболист может сыграть матч. Но я знаю своих игроков.

То, что происходило с «Манчестер Юнайтед» в прошлом, – это их проблемы. Но это нормально, что они отстают на четыре очка. Меня это не удивляет. Этот турнир очень сложный.

Дерби – это важно. Но впереди еще много матчей. Матч против «МЮ» в любом соревновании – это всегда важно, особенно в АПЛ. Они стали играть значительно лучше – и это нормально.

Каждый раз, когда я играл против «Манчестер Юнайтед», было сложно, потому что обе команды хотят победить. Это будет хорошая игра», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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4 комментария

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ситинец
Реш против Холланда. Ждём огненного матча 🔥
+1
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Тиджани Бабангида
Говорит с позиции силы. По факту вполне может себе это позволить
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Милан_2037
После дерби его наверное не удивит и отрыв уже в 1 очко 🤭 ...
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rigobersong
Тонко унизил кринжа:)
+5
-2
+3
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