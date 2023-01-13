Пеп Гвардиола: «МЮ» стал играть значительно лучше, и их отставание от «Ман Сити» на четыре очка – нормально. Меня это не удивляет»

поделился мыслями перед матчем против « ».

«Да, в своих мыслях я уже представил состав на матч. Игра с «Саутгемптоном» не имеет значения в этом плане. Никогда не знаешь, как футболист может сыграть матч. Но я знаю своих игроков.

То, что происходило с «Манчестер Юнайтед» в прошлом, – это их проблемы. Но это нормально, что они отстают на четыре очка. Меня это не удивляет. Этот турнир очень сложный.

Дерби – это важно. Но впереди еще много матчей. Матч против «МЮ» в любом соревновании – это всегда важно, особенно в . Они стали играть значительно лучше – и это нормально.

Каждый раз, когда я играл против «Манчестер Юнайтед», было сложно, потому что обе команды хотят победить. Это будет хорошая игра», – сказал главный тренер « ».