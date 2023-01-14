Трент о «Ливерпуле»: «Все ждут, что мы будем безупречны каждый сезон. Мы словно жертва своего успеха»

уверен, что со временем «Ливерпуль» исправит положение в .

Сейчас команда Юргена Клоппа отстает от «Манчестер Юнайтед», идущего на 4-м месте в таблице АПЛ, на 7 очков, а от лидирующего «Арсенала» – на 16.

«Думаю, люди... Сейчас высокий уровень ожиданий. «Ливерпуль» словно стал жертвой своего успеха. Люди ожидают, что мы будем безупречны каждый сезон. Нам запрещены слабые сезоны. Нам нужна стабильность, мы тоже от себя ее ждем.

Мы не можем быть довольны этим сезоном, но впереди еще много времени. Думаю, мы не преодолели даже половину пути. Впереди долгий путь, так что я не стал бы списывать нас.

Придет время, когда все встанет на свои места, а мы вернемся туда, где были. Когда это произойдет, все будут счастливы. Это просто вопрос времени», – сказал защитник « ».