Уэйн Руни: «Трент – лучший правый защитник Англии. Его проблемы скорее характеризуют «Ливерпуль», а не его самого»
Уэйн Руни высказался о вызове Трента Александра-Арнольда в сборную Англии.
«Было много споров, но Трент может дать нечто особенное. Опасения по поводу его уязвимости в обороне преувеличены.
Действительно, в этом сезоне у него были проблемы, но я думаю, что это скорее характеризует «Ливерпуль» как команду, чем его самого по себе. Он лучший правый защитник Англии», – написал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» в колонке The Sunday Times.
Ранее защитник «Ливерпуля» был включен в заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре.
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