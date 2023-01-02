Трент отдал 45 голевых пасов в АПЛ с сезона-2018/19. Больше только у де Брюйне – 51

отдал очередную результативную передачу за « ».

Защитник «красных» ассистировал Алексу Окслейд-Чемберлену во втором тайме матча с «Брентфордом» (1:2, второй тайм). Это 45-й голевой пас Трента в с начала сезона-2018/19.

За этот период всего один игрок сделал больше ассистов в лиге – полузащитник « » Кевин де Брюйне. На его счету 51 результативный пас.

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон за этот срок отдал столько же голевых передач, сколько и Александер-Арнолд. Четвертое место по этому показателю занимает (40).

С подробной статистикой Трента можно ознакомиться здесь.