Трент отдал 45 голевых пасов в АПЛ с сезона-2018/19. Больше только у де Брюйне – 51

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Брентфорд Кевин де Брюйне Алекс Окслейд-Чемберлен Мохамед Салах Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд отдал очередную результативную передачу за «Ливерпуль». 

Защитник «красных» ассистировал Алексу Окслейд-Чемберлену во втором тайме матча с «Брентфордом» (1:2, второй тайм). Это 45-й голевой пас Трента в АПЛ с начала сезона-2018/19.

За этот период всего один игрок сделал больше ассистов в лиге – полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. На его счету 51 результативный пас. 

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон за этот срок отдал столько же голевых передач, сколько и Александер-Арнолд. Четвертое место по этому показателю занимает Мохамед Салах (40). 

С подробной статистикой Трента можно ознакомиться здесь

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12 комментариев

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Крыс Пол
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Ого, двухфамильный в середине сезона сподобился на первый голевой пас. Прогресс..
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Alex Muratov
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Ответ <~Inter~>
А зачем, если они и так крайне эффективны
Затем, чтобы не пропускать в ответ три штуки от Брентфорда.
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corazón blanco
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Ответ Alex Legend
Конате сейчас отлично подстраховал крайка которого вообще не было 🤣
Ну когда тебя оттесняет маленький Мбеумо, сетовать на отсутствие крайнего защитника не приходиться, отлично подловил Конате.
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Alex Legend
Поэтому Брентфорд ведёт
А это уже вопрос к тому как они возвращаются в оборону
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Alex Legend
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Ответ corazón blanco
Ну то, что Трент не силен в оборонительных действиях, ни для кого не секрет. Его всегда должен подстраховывать один центральный защитник, Робертсон куда посильнее, как защитник.
Конате сейчас отлично подстраховал крайка которого вообще не было 🤣
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corazón blanco
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Ответ Alex Legend
Поэтому Брентфорд ведёт
Ну то, что Трент не силен в оборонительных действиях, ни для кого не секрет. Его всегда должен подстраховывать один центральный защитник, Робертсон куда посильнее, как защитник.
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-3
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bel01
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Трент - красавец, спора нет.
Ещё бы в обороне не привозил, цены бы ему не было.
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<~Inter~>
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Ответ Fan of Sport
Клопп уже давно мог бы перейти на схему с 3 ЦЗ, чтобы у Робертсона и Арнольда было ещё больше свободы в атаке.
А зачем, если они и так крайне эффективны
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Fan of Sport
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Ответ <~Inter~>
В атаке абсолютно гениальный игрок
Клопп уже давно мог бы перейти на схему с 3 ЦЗ, чтобы у Робертсона и Арнольда было ещё больше свободы в атаке.
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Alex Legend
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Ответ corazón blanco
Шикарно конечно латерали Ливерпуля подключаются в атаку.
Поэтому Брентфорд ведёт
+14
-2
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<~Inter~>
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В атаке абсолютно гениальный игрок
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corazón blanco
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Шикарно конечно латерали Ливерпуля подключаются в атаку.
+3
-2
+1
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