Трент отдал 45 голевых пасов в АПЛ с сезона-2018/19. Больше только у де Брюйне – 51
Трент Александер-Арнолд отдал очередную результативную передачу за «Ливерпуль».
Защитник «красных» ассистировал Алексу Окслейд-Чемберлену во втором тайме матча с «Брентфордом» (1:2, второй тайм). Это 45-й голевой пас Трента в АПЛ с начала сезона-2018/19.
За этот период всего один игрок сделал больше ассистов в лиге – полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. На его счету 51 результативный пас.
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон за этот срок отдал столько же голевых передач, сколько и Александер-Арнолд. Четвертое место по этому показателю занимает Мохамед Салах (40).
С подробной статистикой Трента можно ознакомиться здесь.
Ещё бы в обороне не привозил, цены бы ему не было.