Трент о критике в свой адрес: «Люди видят то, что хотят видеть. Такой подход – предвзятый»

высказался о критике в свой адрес.

«Люди смотрят матч и видят то, что хотят видеть. Считаю такой подход предвзятым. Если смотреть игру с предубеждением, что футболист ленив, и один раз увидеть, как он не побежал, то в вашем понимании он и становится ленивым. Вы не смотрите другие эпизоды матча, где он бегает и совершает рывки.

Похоже, болельщики и телезрители относятся ко мне с предубеждением – «он плохой защитник» или «он плохо обороняется». Поэтому когда я действительно совершаю ошибку или позволяю сопернику меня обыграть, то это укрепляет людей в их мнении.

Иногда кажется, что не важно, насколько хорошо я играю, потому что если я не идеален, то значит, я недостаточно хорош. И меня оценивают по стандартам, по которым не оценивают других игроков, но это жизнь. С этим приходится жить», – сказал защитник сборной Англии и «Ливерпуля» TalkSPORT.

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