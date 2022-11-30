отреагировал на критику в адрес .

«Я не понимаю почему [его критикуют]. У него есть все: качество, дриблинг, скорость, но это всегда является обратной стороной истории, когда говорят, что ты недостаточно хорошо защищаешься или остаешься слишком высоко.

Кто-то раньше говорил то же самое о и обо мне, но мне кажется, что мы все равно кое-что выиграли...

К сожалению, в наши дни крайние защитники слишком роботизированы, они получают мяч, дают пас и бегут, я не вижу движений без мяча, стеночек», – сказал бывший защитник сборной Бразилии в интервью La Gazzetta dello Sport.