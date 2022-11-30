Кафу о критике Трента: «О нас с Роберто Карлосом говорили то же самое, но мы все равно кое-что выиграли. У него есть все: качество, дриблинг, скорость»
Кафу отреагировал на критику в адрес Трента Александер-Арнолда.
«Я не понимаю почему [его критикуют]. У него есть все: качество, дриблинг, скорость, но это всегда является обратной стороной истории, когда говорят, что ты недостаточно хорошо защищаешься или остаешься слишком высоко.
Кто-то раньше говорил то же самое о Роберто Карлосе и обо мне, но мне кажется, что мы все равно кое-что выиграли...
К сожалению, в наши дни крайние защитники слишком роботизированы, они получают мяч, дают пас и бегут, я не вижу движений без мяча, стеночек», – сказал бывший защитник сборной Бразилии в интервью La Gazzetta dello Sport.
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