«Арсенал» предложил за Мудрика 56+ млн евро гарантированно и обсуждает с «Шахтером» бонусы. Вингер хочет сыграть с «МЮ» 22 января

Вингер «Шахтера» очень хочет перейти в «Арсенал».

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс со ссылкой на людей, близких к футболисту, украинец «отчаянно хочет» дебютировать за «Арсенал» в матче против « », который состоится 22 января.

Уже несколько месяцев партнеры по « » и друзья в шутку называют Мудрика игроком «Арсенала». Несмотря на то, что в соцсетях Михаил постоянно дает понять, как сильно хочет перейти в лондонский клуб, он очень уважительно относится к «Шахтеру» и тренируется так же усердно, как и всегда.

Источники, близкие к переговорам, всегда думали, что оформление трансфера затянется. Поэтому «Арсенал» никогда не терял оптимизм.

Ключевым для осуществления сделки вопросом является структура выплат. «Шахтер» пока не принял условия «Арсенала», который предложил более 50 млн фунтов (более 56 млн евро) гарантированных выплат. Сейчас стороны устно обсуждают бонусы. «Шахтер» хочет, чтобы все они были достижимыми.

Несмотря на жесткую позицию «горняков», «Арсенал» ведет переговоры на своих условиях. Общая сумма сделки остается ниже 88 млн фунтов (100 млн евро), которые требует «Шахтер».

Сообщалось, что «канониры» предложили за 21-летнего вингера 90-95 млн евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?