«Арсенал» предложил за Мудрика 56+ млн евро гарантированно и обсуждает с «Шахтером» бонусы. Вингер хочет сыграть с «МЮ» 22 января

Теги Манчестер Юнайтед Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик деньги Футбол

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик очень хочет перейти в «Арсенал».

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс со ссылкой на людей, близких к футболисту, украинец «отчаянно хочет» дебютировать за «Арсенал» в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед», который состоится 22 января.

Уже несколько месяцев партнеры по «Шахтеру» и друзья в шутку называют Мудрика игроком «Арсенала». Несмотря на то, что в соцсетях Михаил постоянно дает понять, как сильно хочет перейти в лондонский клуб, он очень уважительно относится к «Шахтеру» и тренируется так же усердно, как и всегда.

Источники, близкие к переговорам, всегда думали, что оформление трансфера затянется. Поэтому «Арсенал» никогда не терял оптимизм.

Ключевым для осуществления сделки вопросом является структура выплат. «Шахтер» пока не принял условия «Арсенала», который предложил более 50 млн фунтов (более 56 млн евро) гарантированных выплат. Сейчас стороны устно обсуждают бонусы. «Шахтер» хочет, чтобы все они были достижимыми.

Несмотря на жесткую позицию «горняков», «Арсенал» ведет переговоры на своих условиях. Общая сумма сделки остается ниже 88 млн фунтов (100 млн евро), которые требует «Шахтер».

Сообщалось, что «канониры» предложили за 21-летнего вингера 90-95 млн евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?

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23 комментария

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Ssss Ssss
Ответ Mark Safaniev
Кто не хочет играть за такие бабки?
кстати у него самая низкая зп будет в клубе.
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Ssss Ssss
Ответ Slavick Nemkovsky
Видел его только в матчах с Реалом. Кроме высокой скорости особо ничем не впечатлил. За что там 100 млн и даже 60?
ну наверное поэтому ты и не тренер Арсенала
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Бродяга-симпатяга
Вручите Мудрику повестку, бесплатно достанется
+1
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TrueGooner
Ответ Кухзод Замиров
А почему бы нет, ну на 70 минуте.
При комфортном для Арсенала счёте))
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TrueGooner
Ответ Dmitriy P
Игрок не из европейской лиги за 100 лямов?! Ахметову позарез нужны бабки, т.к. основной бизнес уже их не приносит. Вот зачем этот бегунок Арсеналу? У них вполне комплект на всех позициях. Можно найти подешевле и помоложе.
А какая это лига?
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Ivan Ivanych
У мудрика с головой беда? Кто новичка выпустит в его первом матче за клуб, тем более когда матч с прямым конкурентом и за 6 очков.... Они там все такие в уа?
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Кухзод Замиров
Ответ deadjoker
Ну так кто ж его выпустит на важный матч при живом мартинелли. Докажет в более простых матчах, тогда да.
А почему бы нет, ну на 70 минуте.
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FZD
Ответ Slavick Nemkovsky
Видел его только в матчах с Реалом. Кроме высокой скорости особо ничем не впечатлил. За что там 100 млн и даже 60?
60 еще куда не шло. Игрок перспективный за это и переплачивают, но 100 - это за гранью разумного
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blacksmithept
Вчера утром было 100,к вечеру 90, сегодня 50,он что,заболел?
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Romeo Yankovich
Сложная ситуация складывается для Арсенала: Шахтёр хочет вернуть всё, что потерял с этим приостановление контрактов для украинских клубов.
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Данила Бодров
Сколько заднего предложили в итоге ? Я запутался
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Максим Манчестер
Ответ corazón blanco
Так он болельщик Арсенала, а это всегда дополнительная мотивация играть ещё лучше в команде мечты.
Наоборот может выгореть на этом
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Средний палец Кирана Тирни
На сумму все равно, главное, что его хочет видеть Артета. Значит, он того стоит.
+3
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Dmitriy P
Игрок не из европейской лиги за 100 лямов?! Ахметову позарез нужны бабки, т.к. основной бизнес уже их не приносит. Вот зачем этот бегунок Арсеналу? У них вполне комплект на всех позициях. Можно найти подешевле и помоложе.
+1
-2
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Branson
Столько хайпа вокруг него, но реально он нужен, оч быстрый, с завершением только беда
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Quintin07
Ответ Mark Safaniev
Кто не хочет играть за такие бабки?
по слухам. зп у него будет 2 млн евро в год.
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Slavick Nemkovsky
Видел его только в матчах с Реалом. Кроме высокой скорости особо ничем не впечатлил. За что там 100 млн и даже 60?
+10
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Rick Sanchezz
Мотивированный игрок не помешает конечно, еще бы цпз не помешал качественный, Шахтер должен уже отпускать, хочется посмотреть на что способен этот парень
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-2
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corazón blanco
Ответ Mark Safaniev
Кто не хочет играть за такие бабки?
Так он болельщик Арсенала, а это всегда дополнительная мотивация играть ещё лучше в команде мечты.
+15
-4
+11
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gvs4hj2p24
Да уж , ну и ценовой рынок раздулся . Скоро все по паре сотен лямов будут стоить
+5
-4
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deadjoker
Ну так кто ж его выпустит на важный матч при живом мартинелли. Докажет в более простых матчах, тогда да.
+24
-1
+23
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Mark Safaniev
Ответ Quintin07
Вот такие парни нужны в клубах, которые хотят играть за клуб. А дебют в матче с МЮ это прям хорошо.
Кто не хочет играть за такие бабки?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Quintin07
Вот такие парни нужны в клубах, которые хотят играть за клуб. А дебют в матче с МЮ это прям хорошо.
+10
-10
0
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