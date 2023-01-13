Предложение «Арсенала» по Мудрику – 90-95 млн евро с учетом бонусов. Обсуждается структура их выплат

Стали известны подробности третьего предложения « » о трансфере .

Ранее «канониры» предложили 70 млн евро и бонусы за вингера « ».

По информации инсайдера , сумма бонусов составляет 20-25 млн евро. Сейчас в «Арсенале» обсуждают структуру бонусов и то, как и когда будут активированы условия для их выплаты.

В текущем сезоне за 12 матчей в чемпионате 22-летний футболист забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.