Предложение «Арсенала» по Мудрику – 90-95 млн евро с учетом бонусов. Обсуждается структура их выплат

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Фабрицио Романо Футбол

Стали известны подробности третьего предложения «Арсенала» о трансфере Михаила Мудрика.

Ранее «канониры» предложили 70 млн евро и бонусы за вингера «Шахтера».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма бонусов составляет 20-25 млн евро. Сейчас в «Арсенале» обсуждают структуру бонусов и то, как и когда будут активированы условия для их выплаты.

В текущем сезоне за 12 матчей в чемпионате Украины 22-летний футболист забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

85 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
priova 2
Ответ кроссовер Айверсона
Когда Артета брал ноунейма Бена Уайта за конский ценник над ним смеялись теперь это один из лучших защитников в АПЛ, с Рамсдэйлом тоже самое. Раз Артете нужен именно Мудрик, значит он что-то знает
Главное чтобы ненаМудрил) Примеры и с обратной стороны хорошо известны. Кепа, Феликс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Витольд Бубеный
Ай да шарлатаны из Донецка)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jason Williams
Ответ anastasia Krugova
Психология .Все решает психология. Уверен что Мудрик справиться с этим. Обычно с давлением не справляются люди которые выросли в тепличных условиях ! А тут ..ту играешь в УПЛ , над головой летают подарки от братского народа , зп 3 копейки ....какое тут давление ? Он только рад будет такой перемене )) уверен что игрок будет рвать жилы...
над какой головой подарки летают, они в польше играют лол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gukmamop
При том, что нужен нападающий, и был нужен ещё до травмы Жезуса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биодудь
Ответ Милан_2037
Арсенал с ума сошёл столько платить за ноунейма 🤦‍♂️ ...
Мудрик ноунейм))
Обширные познания в футболе у тебя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jason Williams
Ответ Мишка Ляшенко
Потому что у него, как и у Саки - нет сменщика. Мудрик может играть на обоих флангах
Сменщик за 90 лямов?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gukmamop
Ответ Мишка Ляшенко
Потому что у него, как и у Саки - нет сменщика. Мудрик может играть на обоих флангах
Смит-Роу: ну да, ну да, пошел-ка я...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ Доминатор3000
35? Я в пабликах читал о 120 в неделю.
Где?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
molot p
че за бредятина, он и 10 не стоит
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Белый
Просто развод на бабки для хохл*в.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Ляшенко
Ответ Милан_2037
Арсенал с ума сошёл столько платить за ноунейма 🤦‍♂️ ...
Интересно, что когда Шахтер продавал бразильцев за полтинники, которые играли в той же УПЛ - это норм, а когда украинец - ноунейм
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Костыгин
Это чтобы Зинченко на лавке не так скучно было?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мыкола
Это жесть. Нападающего надо. Они ноунейма берут🥲
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Ляшенко
Ответ кuraakula belov
Если Мартинелли насилует весь левый фланг АПЛ, зачем Арсеналу брать левого вингера из УПЛ за £95 млн?)
Потому что у него, как и у Саки - нет сменщика. Мудрик может играть на обоих флангах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
Это жесть… куда столько за этого днаря? За такие бабки можно Леау или Лаутаро взять готовых топов, а не ноунейма из рофлолиги
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
liv6
Еще один Пепе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
Мешка за сотку хотят взять? Смешные канониры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S1rAlex
Ответ Inside 88 LW
Очевидный провал. Не вписывается стилистически в команду. Эдакий пример Коута в Барсе...
интересное у Вас мнение. Не пропустил ни одной игры МЮ в сезоне, и пока Антони сырой, но как раз стилистически подходит хорошо. Ну что же, каждый видит по-своему
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша
А разве у игрока нет отступных для зенита в 215 рублей?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
porosenochek
Не перебор, а переборищееее!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ахах, а клоуны тут пытались учить шахтер коммерции
Шахтер и ферну продал за рекорд по тем временам за 40, и Фреда

Они знают свое дело
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ Милчик
Да даже, если он и стоит этих денег, представьте какое давление будет на него…Это уже не первый раз, когда на футболиста давит стоимость трансфера, нагнетают болельщики, эксперты, журналисты, тренер вынужден как то сглаживать углы.
Психология .Все решает психология. Уверен что Мудрик справиться с этим. Обычно с давлением не справляются люди которые выросли в тепличных условиях ! А тут ..ту играешь в УПЛ , над головой летают подарки от братского народа , зп 3 копейки ....какое тут давление ? Он только рад будет такой перемене ))
уверен что игрок будет рвать жилы...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kirkoroff
Да пусть берут. Похоже Артета знает что делает. И пока попёрло с результатами, надо тратиться. Хз когда ещё Арсенал за чемпионство будет бороться. Так что этот сезон надо ити ва-банк. Ну и с адаптацией проблем не должно быть. Зина поможет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
ФК Ричаг ты что тут забыл?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ гилберт
5 на бочку и 90 бонусами.
Или Шахта Арсеналу 5 лимонов, а Арсенал Шахте 100 бонусами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий