«Арсенал» предложил 70 млн евро за Мудрика «Шахтеру». Клубы обсуждают бонусы
«Арсенал» сделал «Шахтеру» официальное предложение о трансфере вингера Михаила Мудрика.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы готовы заплатить около 70 млн евро, а также включить в сделку бонусы.
Стороны продолжат обсуждать, какие дополнительные выплаты можно внести в договор.
В текущем сезоне за 12 матчей в чемпионате Украины 22-летний футболист забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А ставить найдут куда. В след году ЛЧ. Ротация необходима, сейчас вообще скамейки нет.