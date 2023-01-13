«Арсенал» предложил 70 млн евро за Мудрика «Шахтеру». Клубы обсуждают бонусы

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик деньги Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» сделал «Шахтеру» официальное предложение о трансфере вингера Михаила Мудрика.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы готовы заплатить около 70 млн евро, а также включить в сделку бонусы.

Стороны продолжат обсуждать, какие дополнительные выплаты можно внести в договор.

В текущем сезоне за 12 матчей в чемпионате Украины 22-летний футболист забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Ростовский
Ответ Under
Я так понимаю, в Ростове евро нынче по 15 рублей продаётся?
Вы настолько глупы, что не знаете отличия от курса и ценности?
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Arsen Adjiosman
Ответ Ростовский
Евро как и доллар очень сильно упали в ценности. Инфляция огромная на западе из-за русофобии. Поэтому теперь приходится за каких-то украинских ноунеймов по 70 млн евро + бонусы платить.
Мозг у кого-то упал сильно 😂 И Киев за три дня 😂😂
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Velirpa
красивый и молодой Мудрик заменит Мездрича для Собчак.
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-1
-1
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Under
Ответ Ростовский
Евро как и доллар очень сильно упали в ценности. Инфляция огромная на западе из-за русофобии. Поэтому теперь приходится за каких-то украинских ноунеймов по 70 млн евро + бонусы платить.
Я так понимаю, в Ростове евро нынче по 15 рублей продаётся?
0
-1
-1
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mj23.net
Ответ Fooler
Безумие. Зачем им игрок на замену за 70 млн? Сомневаюсь,что он сможет вытеснить Мартинелли или Саку..
Вы прикалываетесь? Мартинелли и Сака будут в след сезоне вдвоем играть в АПЛ ЛЧ и остальных турнирах? У Сити два состава. То, что тот же Мартинелли пока здоров, практически везение) Смит Роу уже пол сезона пропускает. Жезус сломался. Кароче Арс явно не готов к ЛЧ. Им нужно еще усиливаться. Как-то Челси так играл одним составом и взял АПЛ, а на след сезон 5 место и вылет в первом же раунде навылет в ЛЧ.
+3
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Алексей Гусев
Ответ Ростовский
Евро как и доллар очень сильно упали в ценности. Инфляция огромная на западе из-за русофобии. Поэтому теперь приходится за каких-то украинских ноунеймов по 70 млн евро + бонусы платить.
по этой ли причине? Или инфля как шарик, рано или поздно лопнет если подкачивать(сдерживать)?
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Красная стрела
В придачу три танка челинджер , пару беспилотников горнет, страпоны и самое главное- хорошее настроение. И Мудрик ваш😂
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Anton Kortenko
британцы субсидируют Украину через футбольные трансферы
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Том
Видимо Артета видит в нем что то особенное, раз не берет кого то более дешевого. Наверняка изначально думали на 50-60 сторговаться, но сейчас половина окна позади и отступать уже некуда.
А ставить найдут куда. В след году ЛЧ. Ротация необходима, сейчас вообще скамейки нет.
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Anton Kortenko
Ответ Фанат спорта01
То есть жезус стоит 50млн,а мудрик 70?
Мудрик красивее. типичные арийские черты. очень хорошо. будет в белом свете продаваться.
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Konstar
Да за за такой ценник лучше взять Митому, Тюрама и еще останется что-то
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Пепси пеналдувич
Неее! Это в стиле другого лондонского клуба так покупать игроков, а Арсенал не дураки за 70 лямов брать пацана у которого один сезон нормальный, да и ставить его некуда.
0
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Ростовский
Евро как и доллар очень сильно упали в ценности. Инфляция огромная на западе из-за русофобии. Поэтому теперь приходится за каких-то украинских ноунеймов по 70 млн евро + бонусы платить.
+3
-5
-2
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ЭЗИК
Для чемпионство нужно делают все!
0
0
0
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Fooler
Безумие. Зачем им игрок на замену за 70 млн? Сомневаюсь,что он сможет вытеснить Мартинелли или Саку..
+13
-8
+5
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Фанат спорта01
То есть жезус стоит 50млн,а мудрик 70?
+22
-5
+17
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ХавиГави_Паратрупер
Обсуждают бонусы? Тут заворачивать в подарочную обёртку надо и скидочный купон на следующую покупку выдавать🤓
+18
-4
+14
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