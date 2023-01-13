«Арсенал» предложил 70 млн евро за Мудрика «Шахтеру». Клубы обсуждают бонусы

« » сделал « » официальное предложение о трансфере вингера .

По сведениям инсайдера , лондонцы готовы заплатить около 70 млн евро, а также включить в сделку бонусы.

Стороны продолжат обсуждать, какие дополнительные выплаты можно внести в договор.

В текущем сезоне за 12 матчей в чемпионате Украины 22-летний футболист забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.