«Арсенал» готов арендовать Феликса за 5 млн фунтов с правом выкупа не дороже 70 млн. Зимой хотят и Жоау, и Мудрика

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Арсенал возможные трансферы Жоау Феликс Михаил Мудрик Футбол

«Арсенал» и «Атлетико» провели переговоры об аренде Жоау Феликса.

Ранее неоднократно сообщалось, что на 6-месячную аренду португальца придется потратить около 20 млн евро.

Как пишет Daily Mail, эта сумма не устраивает «Арсенал». Лондонский клуб провел переговоры с «Атлетико», в ходе которых пытался договориться о снижении стоимости аренды.

«Арсенал» надеется подписать и Феликса, и вингера «Шахтера» Михаила Мудрика зимой.

По данным журналиста Бена Джейкобса, в идеале «Арсенал» хотел бы арендовать Жоау за 5 млн фунтов (около 5,6 млн евро) с правом выкупа за сумму меньше 70 млн фунтов (около 80 млн евро).

В этом сезоне Жоау забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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18 комментариев

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Yri Yrov
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Ответ Джавез Тилл
Почему это днище должно заиграть???🤣🤣🤣
На себя перед зеркалом посмотри увидишь днище
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Никита Алексеев
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Ответ Ronny92
Так Фелиш точно таким же был, необстрелянным нонеймом, за которого через сезон 120 выложили. Столько же, сколько за чемпиона лалиги и мира Гризманна. Удивительно вообще, что Фелиша до сих пор котируют
Он хотя бы в Португалии играл
Но 120 определенно не стоит
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Mc′loud
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Ответ Carver
Можете объяснить, как чел из сборной Португалии, игрок Атлетико, проверенный временем талант может стоить дешевле ноунейма из заштатной лиги?
Сообщи, если узнаешь ответ)
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tyuiop tyuiop
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Ответ Carver
Можете объяснить, как чел из сборной Португалии, игрок Атлетико, проверенный временем талант может стоить дешевле ноунейма из заштатной лиги?
Высокая зарплата
Проблемы с психологией
Неудачный бекграунд
Более низкий потенциал
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Ronny92
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Ответ Carver
Можете объяснить, как чел из сборной Португалии, игрок Атлетико, проверенный временем талант может стоить дешевле ноунейма из заштатной лиги?
Так Фелиш точно таким же был, необстрелянным нонеймом, за которого через сезон 120 выложили. Столько же, сколько за чемпиона лалиги и мира Гризманна. Удивительно вообще, что Фелиша до сих пор котируют
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Евгений Громов 22
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Правильно , нужно брать обоих.
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Абобус Младший
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Я надеюсь,что Феликс заиграет в Арсенале.
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Алексей Фирстов
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Я отрицательного мнения о нем. Не заиграет.
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Carver
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Можете объяснить, как чел из сборной Португалии, игрок Атлетико, проверенный временем талант может стоить дешевле ноунейма из заштатной лиги?
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-6
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очумелый
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Кронке в Америке не плохо так вложился и супербоул взял.Почему бы и в Арсенал не вложить.
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Любезный Коссутий
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Арсы пошли ва-банк, либо пан, либо пропал
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Кукич
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Эдегор заиграл при Артете и думаю Феликс перезагрузит карьеру. Могут помешать только травмы
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corazón blanco
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Арсенал что-то разошёлся. Там Кронке случаем не продал клуб арабам?
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Джавез Тилл
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Ответ Yri Yrov
В серьез нацелены на чемпионство, фиг с этим мудриком Феликса надо брать заиграет определённо
Почему это днище должно заиграть???🤣🤣🤣
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Изат Касымов
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Ответ Direct free kick
8-ой лондонский обязан платить по полной, тем более после кражи Парти в 2020
Ты видимо футбол давно не смотришь
Арсенал сейчас борется за чемпионство
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Рамазан Лабазанов
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Это попахивает чемпионством
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Yri Yrov
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В серьез нацелены на чемпионство, фиг с этим мудриком Феликса надо брать заиграет определённо
+23
-3
+20
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Direct free kick
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8-ой лондонский обязан платить по полной, тем более после кражи Парти в 2020
+1
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