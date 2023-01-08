«Арсенал» готов арендовать Феликса за 5 млн фунтов с правом выкупа не дороже 70 млн. Зимой хотят и Жоау, и Мудрика
«Арсенал» и «Атлетико» провели переговоры об аренде Жоау Феликса.
Ранее неоднократно сообщалось, что на 6-месячную аренду португальца придется потратить около 20 млн евро.
Как пишет Daily Mail, эта сумма не устраивает «Арсенал». Лондонский клуб провел переговоры с «Атлетико», в ходе которых пытался договориться о снижении стоимости аренды.
«Арсенал» надеется подписать и Феликса, и вингера «Шахтера» Михаила Мудрика зимой.
По данным журналиста Бена Джейкобса, в идеале «Арсенал» хотел бы арендовать Жоау за 5 млн фунтов (около 5,6 млн евро) с правом выкупа за сумму меньше 70 млн фунтов (около 80 млн евро).
В этом сезоне Жоау забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.
Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Но 120 определенно не стоит
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