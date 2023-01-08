«Арсенал» готов арендовать Феликса за 5 млн фунтов с правом выкупа не дороже 70 млн. Зимой хотят и Жоау, и Мудрика

«Арсенал» и «Атлетико» провели переговоры об аренде .

Ранее неоднократно сообщалось, что на 6-месячную аренду португальца придется потратить около 20 млн евро.

Как пишет Daily Mail, эта сумма не устраивает «Арсенал». Лондонский клуб провел переговоры с «Атлетико», в ходе которых пытался договориться о снижении стоимости аренды.

«Арсенал» надеется подписать и Феликса, и вингера « » зимой.

По данным журналиста Бена Джейкобса, в идеале « » хотел бы арендовать Жоау за 5 млн фунтов (около 5,6 млн евро) с правом выкупа за сумму меньше 70 млн фунтов (около 80 млн евро).

В этом сезоне Жоау забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах за « » во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.