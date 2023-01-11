Срыв трансфера в «Баварию» станет тяжелым ударом для Зоммера. Он хочет бороться за трофеи

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия возможные трансферы Ян Зоммер Футбол

Ян Зоммер очень хочет перейти в «Баварию» этой зимой.

По информации журналиста Blick Андреаса Бени, срыв трансфера в мюнхенский клуб станет тяжелым психологическим ударом для вратаря.

Зоммер оценивает нынешнюю ситуацию как невероятную возможность выходить в старте «Баварии» на протяжении минимум 6 месяцев и бороться за трофеи.

Напомним, Мануэль Нойер из-за перелома ноги не сыграет как минимум до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и гладбахская «Боруссия» пока не могут договориться о сумме трансфера голкипера, который летом может стать свободным агентом. Писали, что мюнхенцы предлагают менее 5 млн евро, а «Гладбах» требует 8 млн.

Статистику 34-летнего вратаря сборной Швейцарии можно изучить здесь.

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12 комментариев

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Marcus-light
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Ответ vzi
Я все понимаю, но требовать 8 млн за 34-летнего игрока, который через полгода станет свободным агентом, - это перебор.
А зачем Гладбаху зимой менять основного вратаря?
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Marcus-light
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Ответ sancho81
Легко его понять. Под заказ карьеры хочется взять титулы. Боруссию он явно перерос и последние годы во многом тащил на себе.
Он тащил только в нарезках. На дистанции это просто хороший вратарь, имеющий явные недостатки
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Михо
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Шанс для Зоммера конечно уникальный. И Баварии нужен такой опытный вратарь, надеюсь договорятся
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Ярослав Петролай
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Ура! + Новый участник в мою любимую команду. Если он конечно перейдёт. Хотя в этом возможно будут свои минусы
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Gulmahmad Safarov
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Пусть перейдет, не надо удержать игрока истекающего контракт. Какую нибудь выручку за него взять
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*MVP*
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ну так пусть Бавария заплатит за него, в чем проблема?
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инок
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Зоммер после этого Мёнхенгладбах вряд-ли простит. Верой и правдой служил клубу много лет, и получил такое предложение в свои 34. И его не отпускают...
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Яйца Тен Хага
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Шесть рад уже на ЧМ поборолся. Слава богу, что данного персонажа у нас не будет.
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Пако
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Сочувствую Мануэлю Нойеру. Остальное как-нибудь образуется.
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sancho81
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Легко его понять. Под заказ карьеры хочется взять титулы. Боруссию он явно перерос и последние годы во многом тащил на себе.
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vzi
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Я все понимаю, но требовать 8 млн за 34-летнего игрока, который через полгода станет свободным агентом, - это перебор.
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Плакса Джон ушел налево
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В 34 года понял, что хочет бороться за трофеи. Респект
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