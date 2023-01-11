Срыв трансфера в «Баварию» станет тяжелым ударом для Зоммера. Он хочет бороться за трофеи
Ян Зоммер очень хочет перейти в «Баварию» этой зимой.
По информации журналиста Blick Андреаса Бени, срыв трансфера в мюнхенский клуб станет тяжелым психологическим ударом для вратаря.
Зоммер оценивает нынешнюю ситуацию как невероятную возможность выходить в старте «Баварии» на протяжении минимум 6 месяцев и бороться за трофеи.
Напомним, Мануэль Нойер из-за перелома ноги не сыграет как минимум до конца сезона.
Ранее сообщалось, что «Бавария» и гладбахская «Боруссия» пока не могут договориться о сумме трансфера голкипера, который летом может стать свободным агентом. Писали, что мюнхенцы предлагают менее 5 млн евро, а «Гладбах» требует 8 млн.
Статистику 34-летнего вратаря сборной Швейцарии можно изучить здесь.
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