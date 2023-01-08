«Бавария» дает менее 5 млн евро за Зоммера, «Гладбах» хочет 8 млн. Вратарь настаивает на трансфере
Вопрос о переходе Яна Зоммера в «Баварию» из гладбахской «Боруссии» еще не закрыт.
По данным Sport1.de, в данный момент клубы расходятся в оценке вратаря, контракт которого с «Гладбахом» рассчитан до лета 2023 года.
Первое предложение «Баварии» на сумму чуть ниже 5 млн евро не устроило «Боруссию». «Гладбах» хочет получить минимум 8 млн евро – сумму, которой хватит на трансфер нового вратаря. «Боруссии» интересен голкипер «Монпелье» Йонас Омлин. «Бавария» пока не готова столько платить.
Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, Зоммер остается основным вариантом усиления для «Баварии».
Несколько дней назад голкипер связался с вице-президентом «Боруссии» Райнером Бонхофом и сообщил ему, что хочет перейти в «Баварию» зимой. Зоммер давит на «Гладбах» и настаивает на трансфере. «Бавария» пока думает, какими будут ее следующие шаги.
Статистику 34-летнего вратаря сборной Швейцарии можно изучить здесь.
Боруссия: "Договорились"