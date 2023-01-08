«Бавария» дает менее 5 млн евро за Зоммера, «Гладбах» хочет 8 млн. Вратарь настаивает на трансфере

Вопрос о переходе в «Баварию» из гладбахской «Боруссии» еще не закрыт.

По данным Sport1.de, в данный момент клубы расходятся в оценке вратаря, контракт которого с «Гладбахом» рассчитан до лета 2023 года.

Первое предложение «Баварии» на сумму чуть ниже 5 млн евро не устроило «Боруссию». «Гладбах» хочет получить минимум 8 млн евро – сумму, которой хватит на трансфер нового вратаря. « » интересен голкипер « » . « » пока не готова столько платить.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, Зоммер остается основным вариантом усиления для «Баварии».

Несколько дней назад голкипер связался с вице-президентом «Боруссии» Райнером Бонхофом и сообщил ему, что хочет перейти в «Баварию» зимой. Зоммер давит на «Гладбах» и настаивает на трансфере. «Бавария» пока думает, какими будут ее следующие шаги.

Статистику 34-летнего вратаря сборной Швейцарии можно изучить здесь.