«Бавария» дает менее 5 млн евро за Зоммера, «Гладбах» хочет 8 млн. Вратарь настаивает на трансфере

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Монпелье Ян Зоммер Йонас Омлин Футбол

Вопрос о переходе Яна Зоммера в «Баварию» из гладбахской «Боруссии» еще не закрыт.

По данным Sport1.de, в данный момент клубы расходятся в оценке вратаря, контракт которого с «Гладбахом» рассчитан до лета 2023 года.

Первое предложение «Баварии» на сумму чуть ниже 5 млн евро не устроило «Боруссию». «Гладбах» хочет получить минимум 8 млн евро – сумму, которой хватит на трансфер нового вратаря. «Боруссии» интересен голкипер «Монпелье» Йонас Омлин. «Бавария» пока не готова столько платить.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, Зоммер остается основным вариантом усиления для «Баварии».

Несколько дней назад голкипер связался с вице-президентом «Боруссии» Райнером Бонхофом и сообщил ему, что хочет перейти в «Баварию» зимой. Зоммер давит на «Гладбах» и настаивает на трансфере. «Бавария» пока думает, какими будут ее следующие шаги.

Статистику 34-летнего вратаря сборной Швейцарии можно изучить здесь.

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10 комментариев

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Zodiak07
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Пару часов назад писали что Гладбаха отказал, теперь что не нравится сумма. Зайдём через неделю, тогда будет уже конкретика
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Бухгалтер2021
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кажется мы знаем кто бундеслигу выиграет
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Максим Новиков
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Ответ Johnny Mnemonik
А смысл? Нойер поправится к лету. Разница в возрасте 2 года. Есть смысл идти в другой чемп 1 номером...
Смысл в трофеях. В гладбахе и сборной их не добыть
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Причёска Бэйла
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Ответ benjamin92
Бавария: "Давайте ни нам, ни вам - бесплатно?" Боруссия: "Договорились"
Лучше так, чем рычаги дергать)
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Johnny Mnemonik
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А смысл? Нойер поправится к лету. Разница в возрасте 2 года. Есть смысл идти в другой чемп 1 номером...
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& Co1366
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Зоммер очень хорошо себя прояви в играх за сборную Швейцарии 🚩 достоин 💰
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cektor
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Топ вратарь , давно наблюдаю за ним
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Гена
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Если Мюнхенской Баварии, нужен вратарь Зоммер, выкупят вопросов нет, тем более на счёт денег, у которых полно их
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benjamin92
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Бавария: "Давайте ни нам, ни вам - бесплатно?"
Боруссия: "Договорились"
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d.xoxlov
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Интересно, сколько самому Зоммеру предложили. С его умением тащить пенальти "Баварии" под плэй-офф в самый раз бы зашёл.
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