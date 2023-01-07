Зоммер хочет только в «Баварию». Он намерен выиграть Бундеслигу, ЛЧ и Кубок во 2-й части сезона

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Мануэль Нойер бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Ян Зоммер Футбол

Ян Зоммер хочет продолжить карьеру в «Баварии».

Как пишет Tz, голкипер хочет перейти в мюнхенский клуб, несмотря на интерес со стороны команды из Испании, Англии и Италии. Он уже сообщил об этом руководителям гладбахской «Боруссии», с которыми у него сложились очень хорошие отношения.

Зоммер хочет быть основным вратарем «Баварии» во второй части сезона и в идеале выиграть с клубом Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

После восстановления Мануэля Нойера от травмы Зоммер хочет конкурировать с ним за место в старте и стать основным вратарем «Баварии». Ян с уважением относится к 36-летнему вратарю, но не боится конкуренции с ним.

Вчера Хасан Салихамиджич подтвердил, что Зоммен интересен «Баварии». Сообщалось, что вратарь устно договорился с мюнхенцами о переходе. С ним могут подписать контракт сроком до 2025 года.

Статистику 34-летнего вратаря сборной Швейцарии можно изучить здесь.

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ocelot
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Семён Жуйло
Нойеру 36, Зоммеру 34. Вот громадные перспективы у паренька. Это скорее желание выиграть хоть что-то, и тоже, с удовлетворением, закончить карьеру.
ну даже за 2-3 сезона в Баварии выиграть можно немало, хотя я думал Зоммер моложе на пару лет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wanga
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Elkorazon01
У Баварии этих кубков 6, а сколько у арабских наёмников ?
Поддерживаю вас 👍👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wanga
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ che kaif
Лч?😅
Да легко! Это не ваш ПМЖ бездарный!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wanga
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Direct free kick
Самое время включить хит Димы Билана "Мечтатели"
А ты я смотрю фанат это п....ика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
madrilenos
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ superduper
Чёт не понял момента когда псж безоговорочным фаворитом с Баварией стал
Когда у Баварии травмировились Мане, Эрнандес, Мазрауи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wanga
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Причёска Бэйла
У глоров шмесси псг уже победитель ЛЧ.
Согласен с вами! 👍👍👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wanga
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ sawa.666
ПСЖ соcал, cоceт и будет cocaть в ЛЧ, как и все остальные арабские мешки.
👍👍👍😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wanga
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ j30
мбаппе месси неймар против чупо мотинга, у тебя есть сомнения кто победит??
Конечно есть! Эта троица бездарная, в первую очередь футбол это командная игра! А Бавария сильна и играет всей командой в отличие от нефтекачки французской 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усатый КозлоБык ©
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Губа не дура 😄👍🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wanga
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ j30
в лч против псж без шансов кто бы не был на воротах , выиграют бундеслигу , кубок германии не факт , а потом весь остаток карьеры на банке под нойером
Ты говори, говори,да не заговаривайся! После матча смотри не пропадай 🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wanga
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VERBLYUD
Из всего этого выиграет только бундеслигу)
Глоров гнома не спрашивают! 🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sawa.666
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ j30
в лч против псж без шансов кто бы не был на воротах , выиграют бундеслигу , кубок германии не факт , а потом весь остаток карьеры на банке под нойером
ПСЖ соcал, cоceт и будет cocaть в ЛЧ, как и все остальные арабские мешки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гоша Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VERBLYUD
Из всего этого выиграет только бундеслигу)
это тоже будет для него крайне круто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семён Жуйло
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ocelot
Нойеру уже пора на пенсию честно говоря так что это логичный шаг со стороны Зоммера. В этом сезоне еще посидит в запасе а в следующем уже может стать основным.
Нойеру 36, Зоммеру 34. Вот громадные перспективы у паренька. Это скорее желание выиграть хоть что-то, и тоже, с удовлетворением, закончить карьеру.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elkorazon01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ che kaif
Лч?😅
У Баварии этих кубков 6, а сколько у арабских наёмников ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ocelot
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нойеру уже пора на пенсию честно говоря так что это логичный шаг со стороны Зоммера. В этом сезоне еще посидит в запасе а в следующем уже может стать основным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Никулин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mr Joker
Хорошие амбиции,пока Нойера нет,есть хорошие шансы показать себя на уровне ЛЧ
как оаз таки амбиций нету у зоммера)потому что и так понятно что когда нойер к лету поправится то играть будет он.а зоммер будет сидеть на лавке.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis Spiridenock
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На двусторонке Баварии не пропустит ни одного гола
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Причёска Бэйла
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ superduper
Чёт не понял момента когда псж безоговорочным фаворитом с Баварией стал
У глоров шмесси псг уже победитель ЛЧ.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ superduper
Чёт не понял момента когда псж безоговорочным фаворитом с Баварией стал
мбаппе месси неймар против чупо мотинга, у тебя есть сомнения кто победит??
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cmorblr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И гигиеническую помаду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sportik 975
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Будет в старте, если только Нойер не будет играть до 40-45 лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Сергеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Direct free kick
Самое время включить хит Димы Билана "Мечтатели"
Включай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bat90
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ j30
в лч против псж без шансов кто бы не был на воротах , выиграют бундеслигу , кубок германии не факт , а потом весь остаток карьеры на банке под нойером
В прошлом году у Реала тоже не было шансов)) тем более Бавария выступила в группе очень сильно: 18 очков из 18.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Сергеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ j30
в лч против псж без шансов кто бы не был на воротах , выиграют бундеслигу , кубок германии не факт , а потом весь остаток карьеры на банке под нойером
Ну да, если псг не выигрывать ,то дальше делать нечего,там посерьёзнее команды будут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий