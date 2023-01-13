Минин играл в футбол с внуком Ким Ир Сена: «Приятный парень, по-русски говорил. Что с ним стало, никто не знает, может, в Северной Корее, может, в эмиграции»

Станислав Минин рассказал о знакомстве с внуком Ким Ир Сена.

Ким Ир Сен – корейский революционер, основатель северокорейского государства и его фактический руководитель в 1948-1994 годах.

– Ты рассказывал, что учился с внуком Ким Ир Сена. Что за человек?

– Он был сыном младшего сына Ким Ир Сена. У того был старший сын – Ким Чен Ир (в 2011 году он умер, и его место занял Ким Чен Ын – прим. Sports.ru), который после Ким Ир Сена возглавил государство. А был младший, причем от другого брака, который сначала был послом в Финляндии, а потом стал в Польше.

А мальчик был на год младше меня. Не могу сказать, что мы много общались, но пересекались в школе, к нам во двор он приходил в футбол играть. И прилично играл.

Вообще приятный парень, по-русски говорил. Если бы мы не знали, что он принадлежит правящей семье, то никогда бы не подумали. Просто обычный корейский парень.

Напился, говорят, на выпускном. Что с ним потом стало, никто не знает. Может, в Северной Корее, может, в эмиграции.

Кстати, все северокорейские ребята были хороши в технических науках, в математике и так далее. С одной стороны, это стереотипно, но с другой – понятно, они все очень старательные, – сказал комментатор « » в интервью Sports.ru.

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