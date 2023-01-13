Минин о том, почему болеет за Финляндию: «Это как брак на иностранке. Если ты и ее любишь, и страну, почему не совместить?»

Станислав Минин объяснил, почему болеет за сборную Финляндии по хоккею.

– В хоккее ты болеешь за Финляндию. Ты же точно слышал предъявы: как можно болеть за какую-то сборную, кроме наших, тем более в таком виде спорта?

– Не то что я не болел за Россию. Просто с детства, когда смотрел хоккей, не было установки «надо обязательно быть за наших». У нас и лыжники с лыжницами круто выступали, суперкоманда была у женщин. Но я воспринимал спорт как что-то интернациональное, внеграничное.

– Это благодаря жизни на две страны?

– Может, и так. Папа в хоккее болел за шведов, за Бразилию – в футболе, даже если играла с нашими. При этом из клубов – за московское «Торпедо».

Папа был советским и российским дипломатом, а в спорте – интернационалистом. Мне это передалось. Объясняю это примерно как брак на иностранке. Если ты и ее любишь, и страну, почему не совместить? – сказал комментатор.

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