Минин о словах Анисимова «мерзкие твари» о сборной Польши: «Понимаю, почему это сказал именно он. Так он организовал себя сегодня»

Теги премьер-лига Россия Сборная Польши по футболу телевидение Sports.ru Политика Матч ТВ брань Станислав Минин Антон Анисимов Футбол

Станислав Минин высказался о коллеге по «Матч ТВ» Антоне Анисимове.

– Как ты отреагировал на цитату Антона Анисимова о сборной Польше «Вы мерзкие твари»?

– Никак, мы с ним даже не знакомы. Я просто понимаю, как это стало возможным. И почему это именно он сказал, а не кто-то другой. Ну, так он организовал себя сегодня.

Меня его цитата не удивила. Считаю, что это было сделано очень эпатажно и умышленно очень эпатажно.

Что мне сказать? Я много лет прожил в Польше. И то, что я думаю про Польшу, про польский язык и про поляков – на это не может же повлиять то, что сказал Антон по телевизору. Сказал и сказал – ему же с этим жить, а не мне, – сказал комментатор в интервью Sports.ru.

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11 комментариев

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Только Крылья
Ответ Барсик Юрана
Родись Онанистимов в начале 20 века в Германии, из него получился бы хороший надзиратель в концлагерь
Коверкать фамилию - признак "большого" ума
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Red Line
Ответ Барсик Юрана
Родись Онанистимов в начале 20 века в Германии, из него получился бы хороший надзиратель в концлагерь
Даже надзирателям нужны мозги. У этой мурзилки их нет. Так максимум сторожем был бы он.
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Ultimate7
Ответ Барсик Юрана
Родись Онанистимов в начале 20 века в Германии, из него получился бы хороший надзиратель в концлагерь
Но увы надзирателями были украинцы и поляки.
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Ultimate7
Поляки почему-то строят из себя правильных, но не хотят отвечать почему лагеря смерти были только у них. И что на территории Польши делает тюрьма ЦРУ, которая не законна по американским законам и законам Евросоюза?!
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Гамарджоба Генацвале
Терпеть не могу Анисимова и эту гнилую передачу. Но про сборную Польши согласен. Сыграли бы матч, чего испугались-то. Нет, нужно было ещё Чехию и Швецию подговорить. В итоге шведы с чехами только потом поняли, что их тупо использовали.
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Сергей Никитин
А что кому то интересно мнение Минина?Мне лично не интересно.
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Николай Чижов
Ответ Барсик Юрана
Родись Онанистимов в начале 20 века в Германии, из него получился бы хороший надзиратель в концлагерь
Родись существо типа юрана тогда не пережить ему 37 год
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j30
польша это просто цепной пес америки , которая действует в их интересах
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Патрик Бэйтмен
Стас, здраво мыслишь. А этого недоведущего оставьте. С ним всё понятно🤡
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Барсик Юрана
Родись Онанистимов в начале 20 века в Германии, из него получился бы хороший надзиратель в концлагерь
+16
-6
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Тиджани Бабангида
Грубый эпатаж сегодня в цене. Увы…
+2
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