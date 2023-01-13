Станислав Минин высказался о коллеге по « » Антоне Анисимове.

– Как ты отреагировал на цитату Антона Анисимова о сборной Польше «Вы мерзкие твари»?

– Никак, мы с ним даже не знакомы. Я просто понимаю, как это стало возможным. И почему это именно он сказал, а не кто-то другой. Ну, так он организовал себя сегодня.

Меня его цитата не удивила. Считаю, что это было сделано очень эпатажно и умышленно очень эпатажно.

Что мне сказать? Я много лет прожил в Польше. И то, что я думаю про Польшу, про польский язык и про поляков – на это не может же повлиять то, что сказал Антон по телевизору. Сказал и сказал – ему же с этим жить, а не мне, – сказал комментатор в интервью Sports.ru.

«Я сочинял эротические гороскопы. Возможно, сломал кому-то жизнь». Большое интервью Станислава Минина